طريقة عجينة غريبة العيد بمكونات سهلة وناعمة ودايبة مثل الجاهزة

طريقة عجينة غريبة العيد، تعتبر الغريبة هي من الحلويات التي تقدم في الأعياد الرسمية مثل عيد الفطر وعيد الأضحي وايضاً تقدم في الأفراح وأعياد الميلاد فهي تتميز بمذاقها اللذيذ والناعم وقوامها الهش، وهي من أنواع الحلويات السهلة والسريعة وبسيطة في تحضيرها، وهي من الحلويات التي يفضلها الكبار والصغار لمذاقها الرائع والشهي والهش، حيث تعد الغريبة أنها من أنواع المخبوزات التي تحضر في الأعياد مثل /بسكوت-المعمول-بالتمر وبسكوت النشادر وايضاً البيتي فور كل هذه أنواع المخبوزات طريقة تحضيرها في البيت موجودة لتسهيل على ربة الأسرة أن تصنعها بنفسها أضمن وأفضل من الجاهزة للحفاظ على صحة أفراد عائلتك وسوف نقدم طريقة الغريبة خطوة بخطوة وبطرق مختلفة وكثيرة. طريقة عجينة غريبة العيد طريقة عجينة غريبة العيد مكونات العجين: 2 كوب من السمن البلدي بدرجة حرارة الثلاجة.

3 أكواب ونص من الدقيق الأبيض.

كوب ونص من السكر الناعم.

ربع ملعقة من الفانيليا. طريقة تحضير الغريبة الناعمة: نحضر وعاء ونقوم بوضع السمن البلدي من الثلاجة، ونضربها بالمضرب الكهربائي ونخلط جيداً حتى تصبح السمن لونها فاتح وهشه. نقوم بإضافة السكر إلي السمن ونقلبهم جيداً بالمضرب حتى يختفي السكر وتخلط مع السمن وتصبح قومها كريمي ولونها فاتح. نقوم بإضافة بياض البيضة والفانيليا الي الخليط السابق ونمزجهم مع بعض جيداً لمدة دقيقتان ونضيف الدقيق ونخلطهم جيدا مع بعض حتى تتجانس المكونات جميعها مع بعض باستخدام المضرب اليدوي أو الخلاط الكهربائي و السباتولا ونستمر في التقليب حتى يصبح لدينا عجينة طرية. نقوم بتغطية العجينة ووضعها في الثلاجة لمدة نص ساعة كاملة. نقوم بإخراج العجينة من الثلاجة ونقوم بأخذ قطعة صغيرة من العجينة ونعملها على شكل دائرة ونضغط علها باليد الاخري، ونقوم بوضع ملبس الفضي، أ, فستدق، أو بندق، أو فول سوداني حسب الرغبة. نقوم بدهن الصينية بالقليل من السمن ونقوم برص الغريبة فيها ونضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 150 لمدة 10 إلي 15 دقيقة. نتركها حتى تأخذ لون ذهبي من تحت وتكون بيضاء اللون من فوق هكذا يصبح لدينا غريبة دايبة في الفم مثل المحلات. نتركها جانباَ حتى تبرد ونقوم بتغطيتها حتى لا تجف بسهولة فور خروجها من الفرن. نقوم بتحضير ايضاً بيتي فورالعيد في البيت لتوفير شرائها من الخارج أفضل وأضمن. نحضر طبق التقديم ونقوم بوضع الغريبة وبجانبها البيتي فور والمشروب المفضل وتقدم صباح أول يوم عيد. تحضير الغريبة السريعة: مدة التحضير: 20 دقيقة.

تكفي لـ: 8 أشخاص. تحضير الغريبة السريعة: المكونات: 2 كوب ونص من الدقيق الأبيض.

1 كوب من السكر الأبيض الناعم.

2 كوب من السمن البلدي. طريقة التحضير: نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ونضيف السمن ونخفقها حتى تصبح كريمي ولونها فاتح وملمسها خفيف. نضيف السكر البودرة بالتدريج مع السمن مع الاستمرار في الخفق بعد كل إضافة كمية من اسكر حتى يصبح الخليط لونه فاتح. نقوم بإضافة الدقيق الي الخليط ونستمر بالعجن دون المبالغة حتى يتجمع العجين مع بعض ويصبح متماسك. نضيف العجين في وعاء ونغطيه بالكيس البلاستيك ونتركه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة فقط. نحضر الصينية ونقوم بدهنها بالقليل من السمن ونقوم بتشكيل العجين الي كرات صغيرة الحجم ونضغط علهيا ضغط بسيطة ونقوم بوضع فول سوداني أو لوز أي نوع من المكسرات حسب الرغبة ونضغط بسيط مرة أخري حتى لات تخرج المكسرات عن العجينة. نقوم بتسخين الفرن سابقاً ونقوم بوضع الصينية بالفرن على درجة حرارة 180 درجة مؤوية ونضعها في الفرن لمدة 15 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي من تحت وابيض من فوق. نقوم بتحضير طبق التقديم لمخبوزات العيد مثل الغريبة بسكوت النشادر والمعمول بالتمر والبيتي فور البيتي وكل هذه مخبوزات حضرت سابقاً. نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد ونقوم برص الغريبةفي طبق التقديم ويوضع أول يوم في صباح العيد. الوسوم

طريقة عجينة غريبة العيد، تعتبر الغريبة هي من الحلويات التي تقدم في الأعياد الرسمية مثل عيد الفطر وعيد الأضحي وايضاً تقدم في الأفراح وأعياد الميلاد فهي تتميز بمذاقها اللذيذ والناعم وقوامها الهش، وهي من أنواع الحلويات السهلة والسريعة وبسيطة في تحضيرها، وهي من الحلويات التي يفضلها الكبار والصغار لمذاقها الرائع والشهي والهش، حيث تعد الغريبة أنها من أنواع المخبوزات التي تحضر في الأعياد مثل /بسكوت-المعمول-بالتمر وبسكوت النشادر وايضاً البيتي فور كل هذه أنواع المخبوزات طريقة تحضيرها في البيت موجودة لتسهيل على ربة الأسرة أن تصنعها بنفسها أضمن وأفضل من الجاهزة للحفاظ على صحة أفراد عائلتك وسوف نقدم طريقة الغريبة خطوة بخطوة وبطرق مختلفة وكثيرة. طريقة عجينة غريبة العيد طريقة عجينة غريبة العيد مكونات العجين: 2 كوب من السمن البلدي بدرجة حرارة الثلاجة.

3 أكواب ونص من الدقيق الأبيض.

كوب ونص من السكر الناعم.

ربع ملعقة من الفانيليا. طريقة تحضير الغريبة الناعمة: نحضر وعاء ونقوم بوضع السمن البلدي من الثلاجة، ونضربها بالمضرب الكهربائي ونخلط جيداً حتى تصبح السمن لونها فاتح وهشه. نقوم بإضافة السكر إلي السمن ونقلبهم جيداً بالمضرب حتى يختفي السكر وتخلط مع السمن وتصبح قومها كريمي ولونها فاتح. نقوم بإضافة بياض البيضة والفانيليا الي الخليط السابق ونمزجهم مع بعض جيداً لمدة دقيقتان ونضيف الدقيق ونخلطهم جيدا مع بعض حتى تتجانس المكونات جميعها مع بعض باستخدام المضرب اليدوي أو الخلاط الكهربائي و السباتولا ونستمر في التقليب حتى يصبح لدينا عجينة طرية. نقوم بتغطية العجينة ووضعها في الثلاجة لمدة نص ساعة كاملة. نقوم بإخراج العجينة من الثلاجة ونقوم بأخذ قطعة صغيرة من العجينة ونعملها على شكل دائرة ونضغط علها باليد الاخري، ونقوم بوضع ملبس الفضي، أ, فستدق، أو بندق، أو فول سوداني حسب الرغبة. نقوم بدهن الصينية بالقليل من السمن ونقوم برص الغريبة فيها ونضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 150 لمدة 10 إلي 15 دقيقة. نتركها حتى تأخذ لون ذهبي من تحت وتكون بيضاء اللون من فوق هكذا يصبح لدينا غريبة دايبة في الفم مثل المحلات. نتركها جانباَ حتى تبرد ونقوم بتغطيتها حتى لا تجف بسهولة فور خروجها من الفرن. نقوم بتحضير ايضاً بيتي فورالعيد في البيت لتوفير شرائها من الخارج أفضل وأضمن. نحضر طبق التقديم ونقوم بوضع الغريبة وبجانبها البيتي فور والمشروب المفضل وتقدم صباح أول يوم عيد. تحضير الغريبة السريعة: مدة التحضير: 20 دقيقة.

تكفي لـ: 8 أشخاص. تحضير الغريبة السريعة: المكونات: 2 كوب ونص من الدقيق الأبيض.

1 كوب من السكر الأبيض الناعم.

2 كوب من السمن البلدي. طريقة التحضير: نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ونضيف السمن ونخفقها حتى تصبح كريمي ولونها فاتح وملمسها خفيف. نضيف السكر البودرة بالتدريج مع السمن مع الاستمرار في الخفق بعد كل إضافة كمية من اسكر حتى يصبح الخليط لونه فاتح. نقوم بإضافة الدقيق الي الخليط ونستمر بالعجن دون المبالغة حتى يتجمع العجين مع بعض ويصبح متماسك. نضيف العجين في وعاء ونغطيه بالكيس البلاستيك ونتركه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة فقط. نحضر الصينية ونقوم بدهنها بالقليل من السمن ونقوم بتشكيل العجين الي كرات صغيرة الحجم ونضغط علهيا ضغط بسيطة ونقوم بوضع فول سوداني أو لوز أي نوع من المكسرات حسب الرغبة ونضغط بسيط مرة أخري حتى لات تخرج المكسرات عن العجينة. نقوم بتسخين الفرن سابقاً ونقوم بوضع الصينية بالفرن على درجة حرارة 180 درجة مؤوية ونضعها في الفرن لمدة 15 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي من تحت وابيض من فوق. نقوم بتحضير طبق التقديم لمخبوزات العيد مثل الغريبة بسكوت النشادر والمعمول بالتمر والبيتي فور البيتي وكل هذه مخبوزات حضرت سابقاً. نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد ونقوم برص الغريبةفي طبق التقديم ويوضع أول يوم في صباح العيد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عجينة غريبة العيد بمكونات سهلة وناعمة ودايبة مثل الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.