طريقة عمل الكبدة السعودي و مقلقل الكبدة وأهم فوائد الكبدة لجسم الإنسان

طريقة عمل الكبدة السعودي بطريقة سهلة وببسيطة ولا تستغرق الكثير من الوقت والمجهود، وتشتهر كل بلد بطريقة إعداد الوجبات بطريقة مختلفة من بلدة لأخري، ومن خلال المقال سيتم التعرف علي الطريقة الصحيحة لعمل لإعداد الكبدة ، ومن المعروف أن الكبدة من أهم الأطعمة التي تمد الجسم بنسبة عالية من الفيتامينات وبعض العناصر الغذائية، فهي تحتوي علي فيتامين “A ،B ” وحمض الفوليك والزنك والحديد كما تحتوي علي نسبة عالية من الأحماض الأمينيه الهامة للصحة،وتناول الكبدة يعمل علي تجديد خلايا الجسم والتقليل من فرص التعرض لأي مضاعفات صحية، كما يساعد تناولها علي تنظيم نسبة الهرمونات داخل الجسم.طريقة عمل الكبدة السعودي
من خلال المقال يمكنك التعرف علي طريقة عمل المفطح السعودي، أما عن المكونات فهي كالتالي:
- 250 جرام من كبدة الغنم الطازج ” ويمكن مضاعفة الكمية حسب عدد أفراد أسرتك”.
- عدد 2 ملعقة من الزبد النباتي أو أي مادة دهنية مفضلة لديك.
- عدد 1 بصلة متوسطة مفرومة ناعماً.
- ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- عدد 2 حبة من الفلفل الرومي ” مقطع صغيرا”.
- فلفل حار مقطع “حسب الرغبة”.
- نصف ربطة من الكزبرة الخضراء.
- فلفل اسود.
- ملح.
- في وعاء صغير يتم وضع المقلاة علي النار وبها الزبد حتي تذوب.
- يتم وضع البصل حتي يذبل قليلاً ثم يتم وضع ملعقة من الثوم المفروم.
- يتم إضافة كبدة الغنم إلي الوعاء مع التقليب لمدة دقيقة.
- يتم وضع الملح و الفلفل الأسود علي الخليط علي النهار لمدة ربع ساعة ” علي نار هادئة”.
- يتم إضافة الفلفل الرمي والفلفل الحار مع التقليب.
- يتم وضع الكبدة في طبق التقديم مع الخبز أو الأزر الأبيض أو المعكرونة حسب الرغبة.
من خلال المقال يمكنك التعرف علي طريقة عمل مظبي اللحم في المنزل، أما عن مكونات مقلقل الكبدة فهي كالتالي:
- عدد 1 كيلو من الشرائح الرفيعة من الكبد.
- بصلة كبيرة مفرومة فرماً ناعماً.
- عدد 2 فص من الثوم.
- عدد 1 طماطم كبيرة مقطعة مكعبات.
- عدد 4 حبات من الفلفل الرومي أو الحار حسب الرغبة.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- ملح وفلفل اسود حسب الرغبة.
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طريقة عمل الكبدة السعودي بطريقة سهلة وببسيطة ولا تستغرق الكثير من الوقت والمجهود، وتشتهر كل بلد بطريقة إعداد الوجبات بطريقة مختلفة من بلدة لأخري، ومن خلال المقال سيتم التعرف علي الطريقة الصحيحة لعمل لإعداد الكبدة ، ومن المعروف أن الكبدة من أهم الأطعمة التي تمد الجسم بنسبة عالية من الفيتامينات وبعض العناصر الغذائية، فهي تحتوي علي فيتامين “A ،B ” وحمض الفوليك والزنك والحديد كما تحتوي علي نسبة عالية من الأحماض الأمينيه الهامة للصحة،وتناول الكبدة يعمل علي تجديد خلايا الجسم والتقليل من فرص التعرض لأي مضاعفات صحية، كما يساعد تناولها علي تنظيم نسبة الهرمونات داخل الجسم.طريقة عمل الكبدة السعودي
من خلال المقال يمكنك التعرف علي طريقة عمل المفطح السعودي، أما عن المكونات فهي كالتالي:
- 250 جرام من كبدة الغنم الطازج ” ويمكن مضاعفة الكمية حسب عدد أفراد أسرتك”.
- عدد 2 ملعقة من الزبد النباتي أو أي مادة دهنية مفضلة لديك.
- عدد 1 بصلة متوسطة مفرومة ناعماً.
- ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- عدد 2 حبة من الفلفل الرومي ” مقطع صغيرا”.
- فلفل حار مقطع “حسب الرغبة”.
- نصف ربطة من الكزبرة الخضراء.
- فلفل اسود.
- ملح.
- في وعاء صغير يتم وضع المقلاة علي النار وبها الزبد حتي تذوب.
- يتم وضع البصل حتي يذبل قليلاً ثم يتم وضع ملعقة من الثوم المفروم.
- يتم إضافة كبدة الغنم إلي الوعاء مع التقليب لمدة دقيقة.
- يتم وضع الملح و الفلفل الأسود علي الخليط علي النهار لمدة ربع ساعة ” علي نار هادئة”.
- يتم إضافة الفلفل الرمي والفلفل الحار مع التقليب.
- يتم وضع الكبدة في طبق التقديم مع الخبز أو الأزر الأبيض أو المعكرونة حسب الرغبة.
من خلال المقال يمكنك التعرف علي طريقة عمل مظبي اللحم في المنزل، أما عن مكونات مقلقل الكبدة فهي كالتالي:
- عدد 1 كيلو من الشرائح الرفيعة من الكبد.
- بصلة كبيرة مفرومة فرماً ناعماً.
- عدد 2 فص من الثوم.
- عدد 1 طماطم كبيرة مقطعة مكعبات.
- عدد 4 حبات من الفلفل الرومي أو الحار حسب الرغبة.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- ملح وفلفل اسود حسب الرغبة.
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