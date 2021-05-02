طريقة عمل بسكويت الينسون الهش المقرمش بالمنزل بخطوات بسيطة

يعد بسكويت الينسون ، من أنواع البسكويت اللذيذة التي يتم تحضيرها داخل المنزل، يمتاز بمذاق شهي ولذيذ ومكونات بسيطة جداً ومفيدة، وطريقة تحضيره بسيطة وسهلة جداً يتم تحضيره بطريقة تشبه طريقة تحضير الكيكة، ثم يتم تحميصه داخل الفرن لكي يصبح مقرمش وهش، يتم تناوله بجانب كوب من الشاي أو الحليب، ويعد من أنواع البسكويت المفضلة في وجبة الإفطار كما أنه يمكن تصنيفه كنوع من المقرمشات الهشة التي يتم تناولها بين الوجبات الرئيسية، يمتاز بنكهة الينسون الجميلة والذي يحتوي على مجموعة من الفوائد المهمة للجسم، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل بسكويت الينسون بطريقة بسيطة ومميزة.

مكونات عمل بسكويت الينسون بالمنزل

يتكون بسكويت الينسون من مكونات بسيطة جداً تعطيه مذاق مختلف ومميز وهي كما يلي:ـ

3 أكواب من الدقيق.

4 بيضات.

كوب من السكر.

كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الينسون.

ملعقة صغيرة بودرة كاسترد.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ربع ملعقة كركم.

رشة ملح.

طريقة التحضير

طريقة تحضير بسكويت الينسون بسيطة جداً تتم بخطوات تجعله هش ومقرمش وهي كما يلي:ـ

يتم خلط كلاً من السكر والبيض والفانيليا لمدة عشر دقائق داخل الخلاط الكهربائي، ويتم إضافة الزيت تدريجياً أثناء الخلط ثم يتم إضافة الينسون. يتم خلط كلاً من الدقيق ورشة الملح والبيكنج بودر وبودرة الكاستر، ونقلبهم جيداً حتي تتجانس المكونات جيداً. يتم إضافة خليط الدقيق إلي الخليط السائل الذي تم تجهيزه، ونقلب المكونات بالمضرب اليدوي حتي تتجانس المكونات تماماً. يتم دهن صينية بقليل من الزيت ويتم صب الخليط داخلها، تدخل الصينية الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ويتم تسخين الفرن مسبقاً، تترك في الفرن لمدة 25 دقيقة أو أقل حتي تنضج تماماً.

طريقة تحميص البسكويت

نخرج الصينية من الفرن ونتركها لكي تبرد تماماً، بعدها يتم تقطيع البسكويت على شكل أصابع صغيرة ورفيعة في السُمك، ويتم رص البسكويت داخل صينية ثم يدخل الفرن لكي يحمص ويصبح مقرمش، نخرجه من الفرن ونتركه لكي يبرد قليلاً ويترك لمدة ربع ساعة في الهواء، وثم يتم حفظه بعد ذلك داخل علبة محكمة الغلق، ويتم تناوله مع كوب من الشاي أو الحليب بالهنا والشفا.