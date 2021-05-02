طبق البسبوسة والكنافة بالكريمة بطريقة مختلفة وسهله التحضير ويمكن تقديمها في العديد من المناسبات وبجانب العديد من الوجبات الرئيسية والمقبلات وتتميز البسبوسه بالتحضير بأكثر من شكل وطريقه مثل بسبوسة اللوتس والاوريو والكنافة أيضا مثل الكنافة بالقشطه والمكسرات والمانجو كما يمكن استخدام النوتيلا أو المكسرات للتزين . مقادير عمل البسبوسه بالكريمة نص كوب من السمنة .

نص كوب سكر.

3 علب زبادي صغيرين .

ملعقة صغيرة بيكينج بود مع 2 ملعقه كبيره من النشا .

ملعقة عسل ابيض .

كوب ونص من الحليب كامل الدسم .

علبتين فشطه حسب الرغبة .

فانيليا. طريقه تحضير البسبوسه بالكريمة نبدأ بوضع كوب ونص من الحليب مع ملعقتين من النشا وندوبهم جيدا ونضعهم على نار هادئه حتي تمسك ثم نضيف الفانيليا؛ وبعد الانتهاء من الخليط الخليط نضع ألقشطه والمهلبية وهي ساخنة .

نحضر السمنة ونقوم بوضعها علي السميد ونقلب جيدا ثم نضيف السكر ونقلب جيدا ثم نضع ملعقه من العسل والبيكينج بودر ونقلب ثم نقوم بوضع الزبادي ونقلب حتي تمتزج المكونات جيدا .

نحضر صنية ونبدأ بدهنها بالسمنة ثم نضيف السميد ثم نضع طبقة الكريمة في وسط الصنية ثم نضيف خليط السميد .

نقوم بوضعها داخل الفرن لمدة نصف ساعة تقريبا من الأسفل وقبل خروجها نضعها في اعلي الفرن حتي يحمر الوجه .

نقوم بوضع الشربات بعد خروجها من الفرن وهي ساخنه ونضع الشربات وهو مغلي ونغطيها بصنية حتي تشرب الشربات وتصبح طرية ثم نتركها حتي تبرد حتي يمكن قلبها.

لعمل شربات البسبوسة نضع كوب من السكر مع كوب ماء وعصرة ليمون وفانيليا ونقلبهم جيدا . مقادير عمل كنافة الكريمة نصف كيلو غرام من الكنافة .

كوب من السمنة البلدي .

2 ملعقه كبيره من السكر البودره .

3 كوب حليب .

3 ملاعق كبيره من النشا .

ملعقه كبيره من الدقيق .

علبه قشطه . طريقه تحضير كنافة الكريمة نحضر الكنافة مع معلقتين من سكر بودره وكوب سمنة بلدي ثم نحضر صينيه مدهونه بالسمنة ونقوم بفرد نصف الكنافة تقريبا ونقوم بالضغط بطبق أو ظهر صينيه اصغر.

ثم نقوم بتحضير الكريمة بوضع الحليب مع نشا ومعلقة دقيق كبيره ونقلبهم جيدا علي البارد حتي الذوبان ونضعهم علي النار حتي يصبح القوم كريمي ثم نضيف ألقشطه ونضع الكريمة على الكنافة ثم نضع النصف الثاني من الكنافة ونفردها جيدا ثم نضيف السمنة البلدي بعد الانتهاء .

نضع الضنينة بالفرن لمده نصف ساعه تقريبا وعلي درجه حراره 180 درجه علي الرف الأوسط بالفرن ثم أخراجها ووضعها علي الشواية لمده خمس دقائق .

لعمل الشربات نضع 3 أكواب من السكر مع 2 كوب ماء علي النار حتي الغليان ثم نضيف نص ليمونه مع رشه من الفانيليا ونقلب جيدا . مقادير عمل البسبوسه بالكريمةطريقه تحضير البسبوسه بالكريمةمقادير عمل كنافة الكريمةطريقه تحضير كنافة الكريمة الوسوم

طبق البسبوسة والكنافة بالكريمة بطريقة مختلفة وسهله التحضير ويمكن تقديمها في العديد من المناسبات وبجانب العديد من الوجبات الرئيسية والمقبلات وتتميز البسبوسه بالتحضير بأكثر من شكل وطريقه مثل بسبوسة اللوتس والاوريو والكنافة أيضا مثل الكنافة بالقشطه والمكسرات والمانجو كما يمكن استخدام النوتيلا أو المكسرات للتزين . مقادير عمل البسبوسه بالكريمة نص كوب من السمنة .

نص كوب سكر.

3 علب زبادي صغيرين .

ملعقة صغيرة بيكينج بود مع 2 ملعقه كبيره من النشا .

ملعقة عسل ابيض .

كوب ونص من الحليب كامل الدسم .

علبتين فشطه حسب الرغبة .

فانيليا. طريقه تحضير البسبوسه بالكريمة نبدأ بوضع كوب ونص من الحليب مع ملعقتين من النشا وندوبهم جيدا ونضعهم على نار هادئه حتي تمسك ثم نضيف الفانيليا؛ وبعد الانتهاء من الخليط الخليط نضع ألقشطه والمهلبية وهي ساخنة .

نحضر السمنة ونقوم بوضعها علي السميد ونقلب جيدا ثم نضيف السكر ونقلب جيدا ثم نضع ملعقه من العسل والبيكينج بودر ونقلب ثم نقوم بوضع الزبادي ونقلب حتي تمتزج المكونات جيدا .

نحضر صنية ونبدأ بدهنها بالسمنة ثم نضيف السميد ثم نضع طبقة الكريمة في وسط الصنية ثم نضيف خليط السميد .

نقوم بوضعها داخل الفرن لمدة نصف ساعة تقريبا من الأسفل وقبل خروجها نضعها في اعلي الفرن حتي يحمر الوجه .

نقوم بوضع الشربات بعد خروجها من الفرن وهي ساخنه ونضع الشربات وهو مغلي ونغطيها بصنية حتي تشرب الشربات وتصبح طرية ثم نتركها حتي تبرد حتي يمكن قلبها.

لعمل شربات البسبوسة نضع كوب من السكر مع كوب ماء وعصرة ليمون وفانيليا ونقلبهم جيدا . مقادير عمل كنافة الكريمة نصف كيلو غرام من الكنافة .

كوب من السمنة البلدي .

2 ملعقه كبيره من السكر البودره .

3 كوب حليب .

3 ملاعق كبيره من النشا .

ملعقه كبيره من الدقيق .

علبه قشطه . طريقه تحضير كنافة الكريمة نحضر الكنافة مع معلقتين من سكر بودره وكوب سمنة بلدي ثم نحضر صينيه مدهونه بالسمنة ونقوم بفرد نصف الكنافة تقريبا ونقوم بالضغط بطبق أو ظهر صينيه اصغر.

ثم نقوم بتحضير الكريمة بوضع الحليب مع نشا ومعلقة دقيق كبيره ونقلبهم جيدا علي البارد حتي الذوبان ونضعهم علي النار حتي يصبح القوم كريمي ثم نضيف ألقشطه ونضع الكريمة على الكنافة ثم نضع النصف الثاني من الكنافة ونفردها جيدا ثم نضيف السمنة البلدي بعد الانتهاء .

نضع الضنينة بالفرن لمده نصف ساعه تقريبا وعلي درجه حراره 180 درجه علي الرف الأوسط بالفرن ثم أخراجها ووضعها علي الشواية لمده خمس دقائق .

لعمل الشربات نضع 3 أكواب من السكر مع 2 كوب ماء علي النار حتي الغليان ثم نضيف نص ليمونه مع رشه من الفانيليا ونقلب جيدا . مقادير عمل البسبوسه بالكريمةطريقه تحضير البسبوسه بالكريمةمقادير عمل كنافة الكريمةطريقه تحضير كنافة الكريمة

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