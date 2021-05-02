طريقة عمل فطيرة الفراخ الأيطالية اللذيذة في المنزل بكل سهولة زي المطاعم

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فطيرة الفراخ الايطالية ، تعتبر من الوجبات التي لها مذاق ورائحة وطعم رائع ويحبها الكثير من الصغار والكبار، وتعتبر من الوجبات السريعة والخفيف، ويمكن عملها بالفراخ أو اللحمة أو الخضار وغيرها من الحشوات، وهي من الوجبات التي لا تحتاج إلى الكثير من الوقت لتحضيرها، وتبحث الكثير من الأمهات على الطريقة السهلة والصحيحة لتحضيرها، وسوف نقدم لكم متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل فطيرة الفراخ الايطالية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة.مكونات عمل عجينة الفطيرة
تتكون عجينة الفطيرة من بعض المكونات التي تجعلها هشة وهي كالآتي:-
- ٢ كوب ونصف من الدقيق.
- كوب ونصف من الحليب السائل.
- نصف كوب من الزيت.
- بيضة واحدة.
- ٢ ملعقة صغيرة من السكر.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
هناك بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالتالي:-
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ٢ فص من الثوم المهروس.
- ملح حسب الحاجة.
- ملعقة كبيرة من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من البهارات.
- ملعقة صغيرة من الريحان.
- نصف كيلو من صدور الدجاج المقطعة.
- نصف كوب جبنة موتزاريلا.
- نصف كوب جبنة بارميزان.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير فطيرة الفراخ الايطالية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة وهي كالتالي:-
- لتحضير العجينة نقوم بتحضير إناء ونضع به الحليب والسكر والزيت والملح والخميرة والبيض وتقلب المكونات جيداً.
نضيف بعد ذلك الدقيق حسب الحاجة ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.
- نغطي العجينة ونتركها جانباً لمدة نصف ساعة حتى تتحمر.
- لتحضير الحشوة نقوم بتحضير مقلاة ونضع بها الزبدة ونرفعها على النار ثم نضع بها الثوم ونقلب حتى يتحمر ويأخذ اللون الذهبي.
- نضيف الدجاج والبهارات الإيطالية والملح ونقلب حتى ينضج الدجاج.
- نضيف بعد ذلك الدقيق والحليب ونقلب حتى نحصل على خليط وترفعه من على النار ونتركه جانباً.
- نفرد قطعة من العجينة ونرش عليها القليل من الدقيق، نضع الحشوة على العجينة ونرش عليها الجبنة الموتزاريلا والبارميزان.
- نفرد طبقة أخرى من العجينة ونضعها على الوجه.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها لمدة نصف ساعة حتي تنضج.
- نقطع الفطيرة ونضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.
الوسوم
فطيرة الفراخ الايطالية ، تعتبر من الوجبات التي لها مذاق ورائحة وطعم رائع ويحبها الكثير من الصغار والكبار، وتعتبر من الوجبات السريعة والخفيف، ويمكن عملها بالفراخ أو اللحمة أو الخضار وغيرها من الحشوات، وهي من الوجبات التي لا تحتاج إلى الكثير من الوقت لتحضيرها، وتبحث الكثير من الأمهات على الطريقة السهلة والصحيحة لتحضيرها، وسوف نقدم لكم متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل فطيرة الفراخ الايطالية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة.مكونات عمل عجينة الفطيرة
تتكون عجينة الفطيرة من بعض المكونات التي تجعلها هشة وهي كالآتي:-
- ٢ كوب ونصف من الدقيق.
- كوب ونصف من الحليب السائل.
- نصف كوب من الزيت.
- بيضة واحدة.
- ٢ ملعقة صغيرة من السكر.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
هناك بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالتالي:-
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ٢ فص من الثوم المهروس.
- ملح حسب الحاجة.
- ملعقة كبيرة من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من البهارات.
- ملعقة صغيرة من الريحان.
- نصف كيلو من صدور الدجاج المقطعة.
- نصف كوب جبنة موتزاريلا.
- نصف كوب جبنة بارميزان.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير فطيرة الفراخ الايطالية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة وهي كالتالي:-
- لتحضير العجينة نقوم بتحضير إناء ونضع به الحليب والسكر والزيت والملح والخميرة والبيض وتقلب المكونات جيداً.
نضيف بعد ذلك الدقيق حسب الحاجة ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.
- نغطي العجينة ونتركها جانباً لمدة نصف ساعة حتى تتحمر.
- لتحضير الحشوة نقوم بتحضير مقلاة ونضع بها الزبدة ونرفعها على النار ثم نضع بها الثوم ونقلب حتى يتحمر ويأخذ اللون الذهبي.
- نضيف الدجاج والبهارات الإيطالية والملح ونقلب حتى ينضج الدجاج.
- نضيف بعد ذلك الدقيق والحليب ونقلب حتى نحصل على خليط وترفعه من على النار ونتركه جانباً.
- نفرد قطعة من العجينة ونرش عليها القليل من الدقيق، نضع الحشوة على العجينة ونرش عليها الجبنة الموتزاريلا والبارميزان.
- نفرد طبقة أخرى من العجينة ونضعها على الوجه.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها لمدة نصف ساعة حتي تنضج.
- نقطع الفطيرة ونضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.
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