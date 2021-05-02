طريقة عمل فطيرة الفراخ الأيطالية اللذيذة في المنزل بكل سهولة زي المطاعم

فطيرة الفراخ الايطالية ، تعتبر من الوجبات التي لها مذاق ورائحة وطعم رائع ويحبها الكثير من الصغار والكبار، وتعتبر من الوجبات السريعة والخفيف، ويمكن عملها بالفراخ أو اللحمة أو الخضار وغيرها من الحشوات، وهي من الوجبات التي لا تحتاج إلى الكثير من الوقت لتحضيرها، وتبحث الكثير من الأمهات على الطريقة السهلة والصحيحة لتحضيرها، وسوف نقدم لكم متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل فطيرة الفراخ الايطالية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة.

مكونات عمل عجينة الفطيرة

تتكون عجينة الفطيرة من بعض المكونات التي تجعلها هشة وهي كالآتي:-

٢ كوب ونصف من الدقيق.

كوب ونصف من الحليب السائل.

نصف كوب من الزيت.

بيضة واحدة.

٢ ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

مقادير عمل الحشوة

هناك بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالتالي:-

ملعقة كبيرة من الزبدة.

٢ فص من الثوم المهروس.

ملح حسب الحاجة.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البهارات.

ملعقة صغيرة من الريحان.

نصف كيلو من صدور الدجاج المقطعة.

نصف كوب جبنة موتزاريلا.

نصف كوب جبنة بارميزان.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطيرة الفراخ الايطالية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة وهي كالتالي:-