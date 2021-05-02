طريقة عمل رولات البيتزا بالدجاج اللذيذة بمكونات سهلة وبسيطة جدا

رولات البيتزا بالدجاج ، من أجمل أنواع الأكلات والمعجنات السريعة التي يتم تحضير عجينتها في مدة 10 دقائق، وتختلف طريقة عمل البيتزات من طريقة إلى أخرى ومن لاسم لآخر وفي النهاية تنتهي جميع الطرق بطعم لذيذ ورائع يعجب جميع الأفراد، والكثير يقبل على تناولها وشرائها جاهزة وذلك لتوفير الوقت وينصح معظم الأطباء بعدم شراء أي نوع من الأكل من الخارج للحفاظ على الصحة، لذلك نحن نحاول تقديم كل ما هو سهل بالنسبة للمشاهدين والآن سوف نتحدث عن طريقة تحضير رولات البيتزا بالدجاج اللذيذة.

مكونات رولات البيتزا بالدجاج

تتكون رولات البيتزا بالدجاج من عدة مكونات سهلة وغير مكلفة وهي كما يلي:

4 أكواب من الدقيق

ملعقة كبيرة من الخميرة.

زيتون أخضر أو أسود.

فلفل أخضر.

3 ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

صلصة طماطم.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من السكر.

رشة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

جبنة موتزاريلا.

طريقة تحضير الرولات

طريقة التحضير سهلة وممتعة تبدأ بتجهيز العجينة ثم تجهيز الرولات والطريقة كالآتي:

نحضر إناء للعجن ونضع به كمية الدقيق المطلوبة ونقلب به الخميرة والملح والسكرواللبن البودرة، بعد ذلك نضيف عليهم الماء الدافئ ونقوم بالعجن جيداً، ونضع عليها نصف كوب الزيت ونعجنها حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية، نترك العجينة حتى تخمر لمدة نصف ساعة أو أكتر. بعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات متوسطة الحجم بشكل متساوي. نفرد كل كرة على شكل مستطيل ثم نضع عليه الحشوة المجهزة والزيتون والجبنة الموتزاريلا. نقوم بلف العجينة على شكل رول ثم نقطعها على شكل حلقات باستخدام السكين، ونتركها ترتاح مرة أخرى لمدة 10 دقائق. نحضر صينية مدهونة ونرص بها الرولات، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة.

طريقة تحضير الحشوة

تختلف طريقة تحضير الحشوات من فرد لآخر على حسب كل فرد ورغبته والآن نقدم طريقة الحشوة بالدجاج وهي كما يلي:

المكونات

2 قطعة من صدور الدجاج.

فلفل أخضر.

حبة واحدة من البصل.

فلفل أسود.

ملح.

كزبرة مطحونة.

صلصة طماطم أو طماطم مبشور.

الطريقة