مشروبات صحية تقوي جسمك خلال فترة العزل المنزلي.. تعرف عليها

في ظل الأوضاع الحالية لفيروس كورونا ودخول الموجة الثالثة من الفيروس فقد ناشدت وزارة الصحة السعودية المواطنين على موقعها على فيسبوك بضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية والتعقيم المستمر لليدين وتجنب التجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي في المؤسسات الحكومية والخاصة كما نصحت وزارة الصحة أيضا المصابون بتناول بعض المشروبات والعصائر الطبيعية التي تعمل على تحسين الصحة العامة للمريض وتجنب تدهور حالته الصحية.

المشروبات الصعبة التي تعزز مناعة الجسم

ونصحت الوزارة أيضا جميع المواطنين المصابين بالفيروس بتناول غذاء صحي ومشروبات صحية أثناء فترة العزل المنزلي حيث حددت الوزارة للمصابين عدد من المشروبات الصحية المفيدة للجسم التي تحافظ على صحة المريض وتساعد على شفائه في وقت قصير، وجاءت هذه المشروبات الذي ذكرتها الوزارة في مشروبات البرتقال والجوافة والليمون ونصحت أيضا بضرورة عدم وضع سكر على هذه المشروبات ويمكن تحلية العصائر من خلال إضافة كمية قليلة من عسل النحل وعدم إضافة كميات كبيرة، وأعلنت الوزارة أيضا أنه من الضرورى على المصاب بشرب كميات كبيرة من المياه التي تساعد في الحفاظ على حرارة الجسم وزيادة حيويته ونشاطه بشكل صحيح وجاءت النسبة المتوسطة المذكورة في 8 إلى 10 أكواب من المياه.

نصائح وزارة الصحة لقضاء فترة العزل المنزلي

وذكرت وزارة الصحة والسكان مجموعة مهمة من النصائح لقضاء فترة العزل المنزلي بشكل صحيح والعمل على تحسين حالة المريض الصحية في أسرع وقت ووضعت أيضا رقم خاص بالوزارة لمتابعة العزل المنزلي للمواطنين ومساعدتهم في التعافي بشكل أسرع وذلك عبر الرقم الساخن 1440، وناشدت الوزارة أيضاً جميع المواطنين بالبقاء في منازلهم على قدر المستطاع وحذرت من الموجة الثالثة للفيروس القادمة بشدة وسريعة الانتشار وأعراض الموجة الثالثة أخطر من الموجتين الأولى والثانية لذلك على جميع المواطنين الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والتعقيم المستمر وارتداء الكمامات في الأماكن العامة والتجمعات.