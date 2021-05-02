احذر من شراء ورق العنب في هذه الأوقات، ورق العنب من النباتات التي شاع استخدامها على مر الزمان في صناعة المحشي، والذي يرجع أصوله إلى بلاد تركيا، حيث كانت الدول العثمانية تقوم بحشو ورق العنب باستخدام الأرز والبهارات واللحم المفروم، ثم انتقل بعد ذلك إلى دول أخرى مثل: سوريا ولبنان والعراق وفلسطين ومصر، و يمتلك ورق العنب قيمة غذائية هامة للجسم، نظراً لاحتوائه على بروتين ودهون وكربوهيدرات، ويقبل الأفراد على شراء ورق العنب بكثرة ولكن قد تكون هذه الأوقات غير مناسبة للشراء، لذا نتعرف سوياً على أفضل الأوقات لشراء ورق العنب.

أوقات غير مستحبة لشراء ورق العنب

ورق العنب من الأطباق الرئيسية التي يكثر تناولها خلال شهر رمضان المبارك، ويكثر ظهور ورق العنب في الفترة من شهر مارس وحتى نهاية موسم العنب، ولكن ينصح المهندسين الزراعيين بعدم شراء ورق العنب في هذه الآونة، أو حتى نهاية شهر مايو الجاري، حيث يتم رش ورق العنب بالمبيدات الحشرية في هذه الفترة، وذلك لوجود العديد من الآفات التي تنتشر في محصول ورق العنب مثل: دودة القطن ودودة لوز، وأكدت أن الفترة المناسبة لشراء ورق العنب هو عندما ينتشر بكثرة في الأسواق.

التعامل الصحيح مع ورق العنب

أكد الدكتور حسين أبو صدام نقيب الفلاحين أن هذه الفترة تشهد عملية رش محصول ورق العنب لمنع انتشار الآفات على المحاصيل الزراعية، لذا نصح ربات المنازل بعدم شراءه في هذه الفترة أو إذا رغبت في شراءه للضرورة القصوى يجب غسله جيداً قبل الاستخدام وغمره في الماء لمدة ساعة تقريباً، وأضاف أبو صدام أنه يمكن التمييز بين ورق العنب وورق التوت بأن ورق العنب يمتلك ملمس ناعم على عكس ورق التوت، كما أن ورق العنب له رائحة تشبه رائحة العنب.