لو بتحسي إن أنفك بارد في الشتاء فممكن تفتكري انه ده من الجو الساقعة والبرد، طيب ول وأنفك بيسقع فيا لصيف، يا ترى ايه الأسباب؟ لو انفك على طول سقعان، اعرفي معانا في المقال ده ايه دلالة “الأنف البارد” على صحتك

أنفك على طول سقعان؟ اعرف ايه دلالة “الأنف البارد” على صحتك

ممكن يبقى دليل على ضعف الدورة الدموية في الأنف

لما بتقعدي في أوضة درجة الحرارة فيها منخفضة لفترة طويلة، يحاول الجسم الحفاظ على الحرارة عن طريق تقليل تدفق الدم من الأطراف وإعادة توجيهه إلى الأعضاء الحيوية في الجسم، عشان كده هتلاحظي أن الأنف هيكون هو أول جزء من الجسم هيحس بالبرد لأن الجزء ده من الجسم ماقيهوش دهون كتير، وفي الحالة دي انك تشربي كوباية شاي او فنجان من القهود ده هيساعدك انك تحافظي على الدفء.

دليل على إنك مرهقة زيادة عن اللزوم بسبب الشغل

اكتشفت دراسة في جامعة نوتنغهام وجود صلة بين درجة حرارة أجسامنا وكمية التوتر في دماغنا، الباحثين لاقوا ان كلما ركز المشاركون على المهام اللي وراهم في الشغل، وجوههم بتبقى وجوههم أكثر برودة ، خاصة في المنطقة المحيطة بالأنف، فلو بتحسي ببرودة الأنف كتير وانتي شغاله ده معناه انك تحت ضغط كبير من الشغل، والافضل انك تاخدي بريك تفصلي شوية وبعد كده ترجعي تشتغلي تاني.

دليل على الضغط العاطفي

التوتر والضغط العاطفي ممكن كمان بتسببوا في برودة الأنف بسبب ظاهرة اسمها “ظاهرة رينود” اللي بتتسبب في تضييق الأوعية الدموية في الأطراف، وده بينتج عنه احساس بالبرودة والخدر في مناطق معينة زي الأنف، لمدة توصل من دقايق لساعات، وبتعتبر الظاهرة دي أكثر شيوعاً بين الستات خصوصاً اللي بيعيشوا في المناطق الباردة.

دليل على الخلل الهرموني

لو أنفك على طول بارد فده ممكن يكون دليل على وجود خلل في الهرمونات وخصوصاً هرمون الغدة الدرقية، اللي بيتسبب في أن تكونالأطراف باردة، زي الأنف والقدمين واليدين، فده لو بيتكرر معاكي كتير يبقى انتي محتاجة تراجعي الدكتور من غير تأخير.

اعرفي معانا كمان ازاي تحسني الدورة الدموية بطرق طبيعية