طريقة عمل الزلابية بالشوكولاتة

من منا لا يحب حلوى الزلابية الشهية مع شراب العسل اللذيذ والتي تكون هشة من الخارج وطرية من الداخل وتعد وصفة الزلابية بالشوكولاتة طريقة شهية للغاية لتحضير الزلابية أو لقمة القاضي ،تابعي معنا في هذا المقال لمعرفة كيف تحضرين تلك الحلوى الشهية بنفسك وتبهري أولادك بطعمها الشهي للغاية.

الزلابية بالشوكولاتة

ليس هناك حاجة لشراء لقمة القاضي من محلات الحلويات يمكنك تحضيرها الآن بكل سهولة وبنكهة جديدة أيضاً كما لم تجربيها من قبل.

كوبان من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

كوبان من الماء الدافئ

ملعقة كبيرة من الخميرة البودر أو الفورية.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر.

كمية من زيت الذرة الغزيرة للقلي.

المقادير اللازمة لتحضير الحلوى:

مقادير الصوص:

كوبان من اللبن السائل.

نصف كوب من الكاكو الخام الغير محلى.

نصف كوب من زيت الذرة.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

قومي بإذابة الخميرة والسكر في كوب من الماء الدافئ. يترك الكوب مغطى في مكان دافئ لمدة عشر دقائق حتى يتخمر. في وعاء قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة. يضاف النشا والبيكنج بودر والفانييا إلى الدقيق ويقلب. أضيفي الماء المذاب به الخميرة بشكل تدريجي مع التقليب لمنع حدوث تكتلات. تضاف باقي كمية الماء وتقلب جيداً. غطي الوعاء بورق استرتش واتركيها تهدأ وتتخمر. أحضري طاسة عميقة لا تلتصق وضعي بها كمية غزيرة من الزيت. ضعي الزيت يسخن على النار ثم أضيفي قطع الزلابية باستخدام ملعقة. اتركي الكرات تنضج وتحمر من كل الجهات ثم صفيها من الزيت. اصنعي الصوص عن طريق خلط كل المكونات معاً على النار حتى يتكون صوص شوكولاتة بقوام مناسب. تزين الزلابية بالصوص وتقدم.

خطوات تحضير الزلابية بالشوكولاتة: