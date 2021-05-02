تتساءل السيدات عن طريقة عمل كحك العيد بالكيلو وذلك حتى يقمن بإعداده في الأيام القادمة قبل قدوم العيد، حيث يعد الكحك من العلامات المميزة للعيد في العديد من الدول الإسلامية، بحيث يتم تناولها بعد الفراغ من أداء صلاة العيد مع القليل من الشاي.

حتى تتمكني من إعداد كحك العيد بالمواصفات المضبوطة بحيث يكون بطعم سكري وخفيف بالإضافة إلى سهولة ذوبانه في الفم، لابد من الالتزام بمكونات طريقة عمل كحك العيد بالكيلو كما يلي:

كيلو دقيق مخصص لعمل الحلويات

نص كيلو من السمن

ربع كيلو ماء دافئ

4 ملاعق دقيق سميد

ملعقة خميرة صغيرة الحجم

رشة ملح

ملعقة سكر

رائحة الكحك بمقدار ملعقة مع سمسم

بعد التأكد من جلب كل المكونات أمامك عليك أن تبدأ بإتباع مجموعة من الخطوات لنجاح الكحك كما يلي:

قم بإذابة السمن على النار قليلا، ومن ثم أحضر كيلو الدقيق وأنخله حتى يتخلل الهواء فيه وتتخلص من التكتلات.

في وعاء كبير ضع كمية الدقيق والسمسم ورائحة الكحك والملح ومن ثم أخلطهم جيدا مع بعضهم البعض.

ضع السكر مع الخميرة في طبق ومن ثم أضف الماء وقلب جيدا حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض ومن ثم أتركها جانبا.

يمكنك الآن وضع السمن الساخن مع الدقيق والبدء في العجن جيدا حتى تتأكد من تشبع الدقيق من السمن.

أخيرا ضع الخميرة والماء وأكمل العجن ومن ثم أبدأ بالتقطيع إلى دوائر صغيرة، ويمكنك هنا استخدام المنقاش حتى تعطي منظرا جماليا للكحك.

بعد الانتهاء من تسوية الكحك قم بوضع السكر البودر عليه وتناوله بالهناء والشفاء.

أنواع كحك العيد

هناك العديد من أنواع الكحك التي يمكنك إعدادها من خلال كمية العجين السابقة، وذلك حتى تتناول الكحك بمذاقات مختلفة كما يلي: