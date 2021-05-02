خطوات تحضير البسكوت بالفستق حولى شهية وجديدة

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مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك تستعد العديد من الأمهات وربات المنزل بتحضير كل ما لذ وطاب من الحلويات من البسكويت والغريبة والبيتيفور ويعد طبق البسكوت بالفستق من أشهى الوصفات المبتكرة التي يمكنك ضمها إلى قائمة حلويات العيد، تابعي معنا في هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير هذا البسكويت.البسكوت بالفستق
تألقي هذا العيد وحضري طبق مختلف من البسكويت بنكهة مميزة وفاجئي الجميع بتنوعك في المطبخ.المقادير اللازمة لتحضير البسكويت:
- ربع كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- ربع كوب من السكر الأبيض الناعم.
- بيضة واحدة كبيرة الحجم.
- كوب من الدقيق الأبيض الناعم متعدد الاستعمال.
- نصف كوب من الفستق الحلبي المطحون ناعم.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة من البيكنج صودا أو الكربوناتو.
- رشة من ملح الطعام الأبيض الناعم.
- ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون ناعم.
- ضعي الزبدة مع السكر في وعاء مناسب الحجم وعميق.
- استخدمي المضرب الكهربائي لخلط المكوننان معاً حتى يذوب السكر.
- تخفق حتى يصبح لديك خليط كريمي ناعم وفاتح اللون.
- أضيفي البيض والبيكنج بودر والبيكنج صوادا والملح والفستق المطحون واخطي جيداً تأكدي من أن تمتزج المكونات معاً.
- قومي بنخل الدقيق في وعاء منفصل للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة به.
- أضيفي الدقيق بشكل تدريجي مع التوقف والخلط حتى تختفي كمية العجين المضافة ثم المعاودة وإضافة المزيد.
- بعد أن تتماسك العجينة ضعيها في كيس أو في ورق استرتش وأحكمي الغغلاق عليها.
- أد\خليها الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك.
- في هذه الاثناء أشعلى نار الفرن على درجة حرارة مائة وثمانون درجة مئوية حتى يكون جاهز للخبز.
- قومي بتشكيل العجينة على شكل قطع مستطيلة أو كما ترغبين.
- يوضع البسكوت في صينية الخبز ويدخل الفرن لمدة عشر دقائق حتى ينضج.
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مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك تستعد العديد من الأمهات وربات المنزل بتحضير كل ما لذ وطاب من الحلويات من البسكويت والغريبة والبيتيفور ويعد طبق البسكوت بالفستق من أشهى الوصفات المبتكرة التي يمكنك ضمها إلى قائمة حلويات العيد، تابعي معنا في هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير هذا البسكويت.البسكوت بالفستق
تألقي هذا العيد وحضري طبق مختلف من البسكويت بنكهة مميزة وفاجئي الجميع بتنوعك في المطبخ.المقادير اللازمة لتحضير البسكويت:
- ربع كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- ربع كوب من السكر الأبيض الناعم.
- بيضة واحدة كبيرة الحجم.
- كوب من الدقيق الأبيض الناعم متعدد الاستعمال.
- نصف كوب من الفستق الحلبي المطحون ناعم.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة من البيكنج صودا أو الكربوناتو.
- رشة من ملح الطعام الأبيض الناعم.
- ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون ناعم.
- ضعي الزبدة مع السكر في وعاء مناسب الحجم وعميق.
- استخدمي المضرب الكهربائي لخلط المكوننان معاً حتى يذوب السكر.
- تخفق حتى يصبح لديك خليط كريمي ناعم وفاتح اللون.
- أضيفي البيض والبيكنج بودر والبيكنج صوادا والملح والفستق المطحون واخطي جيداً تأكدي من أن تمتزج المكونات معاً.
- قومي بنخل الدقيق في وعاء منفصل للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة به.
- أضيفي الدقيق بشكل تدريجي مع التوقف والخلط حتى تختفي كمية العجين المضافة ثم المعاودة وإضافة المزيد.
- بعد أن تتماسك العجينة ضعيها في كيس أو في ورق استرتش وأحكمي الغغلاق عليها.
- أد\خليها الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك.
- في هذه الاثناء أشعلى نار الفرن على درجة حرارة مائة وثمانون درجة مئوية حتى يكون جاهز للخبز.
- قومي بتشكيل العجينة على شكل قطع مستطيلة أو كما ترغبين.
- يوضع البسكوت في صينية الخبز ويدخل الفرن لمدة عشر دقائق حتى ينضج.
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