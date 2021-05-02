طريقة عمل أومليت بالجبن الشيدر

تتنوع الوصفات والأطباق التي يمكن أن تحضر على الفطور في شهر رمضان ولكن لطالما كانت الأطباق والخيارات محدودة على السحور لذلك جربي الخروج عن المألوف وتحضير طبق أومليت بالجبن لذيذ وشهي ومشبع على السحور هذا اليوم، تابعوا معنا في هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير هذا الطبق الشهي والمميز بالتفصيل ولن يكلفك أي وقت أو جهد.

أومليت بالجبن

يحضر هذا الطبق بكل سهولة وهو مكون من البيض وقطع من الجبنة الشيدر الشهية ويقدم على الفطور أو العشاء في الأيام العادية كما أنه رائع على السحور في شهر رمضان وسيحبه الأولاد كثيراً ولن يملوا من تناول السحور بعد الآن.

المقادير اللازمة لعمل الطبق:

كل ما تحتاجينه هو:

ثلاث بيضات كبيرات في الحجم.

ملعقة كبيرة الزبدة بدرحة حرارة الغرفة.

مكعبات من الجبن الشيدر بأي نكهة تفضلين.

حفنة من الطماطم الشيري الصغيرة.

رشة من الزعتر المفروم.

رشة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

رشة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

قومي بكسر البيض في وعاء كبير مناسب الحجم. أضيفي الملح والفلفل الأسود واخفقي البيض جيداً. يضاف الزعتر المفروم وتخفق المكونات. أحضري الطماطم وقومي بتنظيفها بالماء والخل للتخلص من الأتربة والجراثيم. اشطفي الطماطم ثم قطعيها إلى نصفين أو إلى مكعبات على حسب رغبتك. أضيفي الطماطم المقطعة إلى البيض وقلبي. أذيبي الزبدة في طاسة لا تلتصق على النار كالتيفال أو الجرانيت ثم أضيفي البيض أليها. شكلي البيض على شكل قرص ثم اتركيه حتى ينضج. أضيفي مكعبات الجبن الشيدر ووزعيها على البيض. غطي الطاسة واتركي الجنبة تذوب لمدة خمس دقائق ثم ارفعيها من على النار. يمكنك إضافة قطع من الفلفل الألوان أيضاً إذا رغبت أثناء تحمير البيض.

خطوات تحضير طبق أومليت بالجبن: