طريقة صدور الديك الرومي المشوي أو شرائح الديك الرومي المشوية بالخطوات

هل ترغبين في تحضير سفرة فخمة وترغبين في إضافة أكلة رائعة ملوكية تليق بضيوفك وتبهرهم بها إذا عليك بطبق صدور الديك الرومي المشوي إنه من ألذ وأروع الأطباق ويقدم في المطاعم الفخمة والفنادق الخمس نجوم بأسعار عالية، هذا الطبق الباهظ الثمن سنعلمك كيف تحضريه بنفسك في مطبخك بكل سهولة فتابعينا في هذا المقال لتعرفي الوصفة.

صدور الديك الرومي المشوي

سنطلعك على تكتات وأسرار عمل تلك الأكلة الملوكية المميزة لتبهري بها الجميع وتبرزي مهاراتك في المطبخ

ثلاث صدور من لحم الديك الرمي.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

ملعقتان كبيرتان من الروز ماري المطحون.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الطازج.

نصف كيلو من الماشروم المقطع إلى شرائح.

كوب واحد من الكريمة اللباني للطهي.

بصة واحدة مفرومة ناعم.

كوب من اللبن السائل.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقتان صغيرتان من الملح ويكن الزيادة حسب الحاجة.

حضري التتبيلة عن طريق خلط الزيت والملح والفلفل الأسود والروزماري والبصل والليمون معاً. يمكنك إضافة أي توابل أخرى تفضلين كتوابل الشوي. أحضري صدور الديك الرومي بعد تنظيفها بالخل والملح والليمون وشطفها. ضعي الصدور في التتبيلة مع تغليفها جيداً بالتتبيلة. ضعي الصدور بالتتبيلة في الثلاجة لمدة ليلة كاملة. في اليوم التالي قومي بشوي صدور الديك الرومي على الجريل أو في الفرن مع مسحة من الزبدة ليأخذ طعم الشوي. ضعي الزبدة على النار في وعاء حتى تذوب وأضيفي الدقيق وقلبي على النار. أضيفي الماشروم ثم أضيفي باقي المكونات كالحليب والكريمة. تبلي الصوص بالملح كما ترغبين والفلفل الأسود والتوابل. يترك الصوص حتى يتكاثف ثم ضعيه في طبق التقديم فوق صدور الرومي المشوي.

المقادير اللازمة لتحضير الطبق:خطوات تحضير صدور الديك الرومي المشوي: