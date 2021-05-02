كيكة الزبادي| طريقة عمل كيكة الزبادي بطريقة سهلة وناجحة تعتبر الكيكة من أحب وأخف الأكلات والحلويات السريعة بالنسبة للكبار والأطفال، وتعد الكيكة من الوجبات المتكاملة العناصر حيث يضاف إليها البيض والذي يعتبر عنصراً أساسياً لتأسيس الطفل ومده بالبروتين والكالسيوم، بالإضافة إلى المكونات الأخرى المفيدة والصحية ومن بينها الزبادي أيضاً الغني بالكالسيوم المقوي للعظام والأسنان، فلذا يقبل عليها الجميع فهي مغذية وقليله التكلفة مقارنة بالحلويات الجاهزة الأخرى، كما يمكن تناولها كوجبة سريعة للإفطار أو العشاء واليوم أقدم لكم أفضل وأسهل طريقه لعمل الكيكة بالزبادي في المنزل. طريقة عمل كيكة الزبادي: طريقة عمل كيكة الزبادي: المكونات: عدد 5 بيضات.

كوب وثلاث أرباع كوب من السكر.

معلقه كبيرة من الخل.

عدد 2 كيس من الفانيليا.

عدد كيس من البيكنج بودر.

عدد 2 كوب صغير من الزبادي.

ثلاث أرباع كوب من الزيت.

عدد 3 كوب من الدقيق.

طريقة عمل الكيكة الهشه:

طريقة عمل الكيكة الهشه: نحضر وعاء عميق ونضع به كل المكونات السائلة (البيض والزيت والسكر والفانيليا والزبادي وملعقه الخل) ثم نقوم بخفقهم جيداً باستخدام المضرب الكهربائي أو عن طريق الخلاط.

بعد تجانس جميع المكونات نقوم بإضافة الدقيق بعد نخله مع البيكنج بودر ونضيفه بالتدريج حتى يختفى الدقيق ويختلط بكل المكونات، ونحصل على خليط متجانس.

نقوم بإحضار صنية مقاس متوسط ويتم دهنها بماده دهنيه، ويتم صب الخليط برفق في منتصفها حتى تصبح كمية العجينة كاملة في الصنية.

نقوم بإدخال الصنية في فرن متوسط الحرارة مجهز مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية، مع مراعاة وضع الصنية في الرف الأوسط وتترك حوالى ساعه إلا ربع أوحتى ظهور رائحه الكيكة الذكية، ويمكن فتح باب الفرن عقب مرور نصف ساعة من إدخال الصنية إلى الفرن لمتابعة نضجها ولا يجب فتح الفرن قبل مرور هذه المدة حتى لا تفسد الكيكة.

بعد النضج تترك لتبرد جيداً ثم تقطع قطع متساويه وتقدم في طبق مناسب مع الشاي أو أي مشروب مفضل للأسرة. سر نجاح كيكة الزبادي: يجب أن تكون تحفظ المكونات في درجة حرارة لا تزيد أو تقل عن درجة حرارة الغرفة ويتم إخراج المكونات من الثلاجة قبلها بحوالي ساعتين.

ثم نقوم بضرب المكونات السائلة جيداً في الخلاط.

يجب عليك التقليب الجيد من أسفل إلى أعلى عند وضع المكونات السائلة على الدقيق حتى لا تصبح هشه.

عدم القيام بفتح الفرن على الكيكة إلا بعد مرور حوالي 20 دقيقة حتي لا تهبط. طريقة تزيين الكيكة وحشوها: يمكنكِ تزيين الكيكة بتحضير الكريم شانتيه باتباع التعليمات الواردة خلف العبوة، ثم وضعه في الثلاجة حتى يتماسك، وبعد ذلك قومي بوضع الكريمة في كيس الحلواني بعد وضع الشكل الذي تريدينه ثم قومي بتشكيل وردات صغيرة متساوية الحجم على سطح الكيكة.

يمكنك أيضاً قسم الكيكة إلى نصفين بإستخدام السكين، ثم استخدام الكريمة لحشوها من الداخل، أو يمكنكِ استخدام مربى الفراولة أو التين لحشو الكيكة. طريقة عمل كيكة الزبادي لايت: سر نجاح كيكة الزبادي:طريقة تزيين الكيكة وحشوها:طريقة عمل كيكة الزبادي لايت: طريقة التحضير: نحضر وعاء عميق ثم نضع البيض ويضاف إليه السكر.

ثم تقوم بتقليب المكونات جيداً، ونضع الزبادي مع الاستمرار في التقليب ونضع الفانيليا.

ثم نضيف الدقيق المضاف إليه البيكنج بودر ورشة الملح، وتقلب المكونات جيداً.

بعد ذلك نضع التوت على خليط الكيك، وتقلب المكونات مرة أخرى.

ثم نحضر قالب الكيك ويدهن جيداً بالزيت، ويوضع فيه خليط الكيك والتوت.

ثم نقوم بوضع القالب في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية حتى تمام النضج.

في النهاية يتم وضع الكيكة في طبق التقديم، ويرش عليها بعض من سكر البودرة. الوسوم

كيكة الزبادي| طريقة عمل كيكة الزبادي بطريقة سهلة وناجحة تعتبر الكيكة من أحب وأخف الأكلات والحلويات السريعة بالنسبة للكبار والأطفال، وتعد الكيكة من الوجبات المتكاملة العناصر حيث يضاف إليها البيض والذي يعتبر عنصراً أساسياً لتأسيس الطفل ومده بالبروتين والكالسيوم، بالإضافة إلى المكونات الأخرى المفيدة والصحية ومن بينها الزبادي أيضاً الغني بالكالسيوم المقوي للعظام والأسنان، فلذا يقبل عليها الجميع فهي مغذية وقليله التكلفة مقارنة بالحلويات الجاهزة الأخرى، كما يمكن تناولها كوجبة سريعة للإفطار أو العشاء واليوم أقدم لكم أفضل وأسهل طريقه لعمل الكيكة بالزبادي في المنزل. طريقة عمل كيكة الزبادي: طريقة عمل كيكة الزبادي: المكونات: عدد 5 بيضات.

كوب وثلاث أرباع كوب من السكر.

معلقه كبيرة من الخل.

عدد 2 كيس من الفانيليا.

عدد كيس من البيكنج بودر.

عدد 2 كوب صغير من الزبادي.

ثلاث أرباع كوب من الزيت.

عدد 3 كوب من الدقيق.

طريقة عمل الكيكة الهشه:

طريقة عمل الكيكة الهشه: نحضر وعاء عميق ونضع به كل المكونات السائلة (البيض والزيت والسكر والفانيليا والزبادي وملعقه الخل) ثم نقوم بخفقهم جيداً باستخدام المضرب الكهربائي أو عن طريق الخلاط.

بعد تجانس جميع المكونات نقوم بإضافة الدقيق بعد نخله مع البيكنج بودر ونضيفه بالتدريج حتى يختفى الدقيق ويختلط بكل المكونات، ونحصل على خليط متجانس.

نقوم بإحضار صنية مقاس متوسط ويتم دهنها بماده دهنيه، ويتم صب الخليط برفق في منتصفها حتى تصبح كمية العجينة كاملة في الصنية.

نقوم بإدخال الصنية في فرن متوسط الحرارة مجهز مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية، مع مراعاة وضع الصنية في الرف الأوسط وتترك حوالى ساعه إلا ربع أوحتى ظهور رائحه الكيكة الذكية، ويمكن فتح باب الفرن عقب مرور نصف ساعة من إدخال الصنية إلى الفرن لمتابعة نضجها ولا يجب فتح الفرن قبل مرور هذه المدة حتى لا تفسد الكيكة.

بعد النضج تترك لتبرد جيداً ثم تقطع قطع متساويه وتقدم في طبق مناسب مع الشاي أو أي مشروب مفضل للأسرة. سر نجاح كيكة الزبادي: يجب أن تكون تحفظ المكونات في درجة حرارة لا تزيد أو تقل عن درجة حرارة الغرفة ويتم إخراج المكونات من الثلاجة قبلها بحوالي ساعتين.

ثم نقوم بضرب المكونات السائلة جيداً في الخلاط.

يجب عليك التقليب الجيد من أسفل إلى أعلى عند وضع المكونات السائلة على الدقيق حتى لا تصبح هشه.

عدم القيام بفتح الفرن على الكيكة إلا بعد مرور حوالي 20 دقيقة حتي لا تهبط. طريقة تزيين الكيكة وحشوها: يمكنكِ تزيين الكيكة بتحضير الكريم شانتيه باتباع التعليمات الواردة خلف العبوة، ثم وضعه في الثلاجة حتى يتماسك، وبعد ذلك قومي بوضع الكريمة في كيس الحلواني بعد وضع الشكل الذي تريدينه ثم قومي بتشكيل وردات صغيرة متساوية الحجم على سطح الكيكة.

يمكنك أيضاً قسم الكيكة إلى نصفين بإستخدام السكين، ثم استخدام الكريمة لحشوها من الداخل، أو يمكنكِ استخدام مربى الفراولة أو التين لحشو الكيكة. طريقة عمل كيكة الزبادي لايت: سر نجاح كيكة الزبادي:طريقة تزيين الكيكة وحشوها:طريقة عمل كيكة الزبادي لايت: طريقة التحضير: نحضر وعاء عميق ثم نضع البيض ويضاف إليه السكر.

ثم تقوم بتقليب المكونات جيداً، ونضع الزبادي مع الاستمرار في التقليب ونضع الفانيليا.

ثم نضيف الدقيق المضاف إليه البيكنج بودر ورشة الملح، وتقلب المكونات جيداً.

بعد ذلك نضع التوت على خليط الكيك، وتقلب المكونات مرة أخرى.

ثم نحضر قالب الكيك ويدهن جيداً بالزيت، ويوضع فيه خليط الكيك والتوت.

ثم نقوم بوضع القالب في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية حتى تمام النضج.

في النهاية يتم وضع الكيكة في طبق التقديم، ويرش عليها بعض من سكر البودرة.

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