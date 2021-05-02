الصيام عبادة مفيدة يقوم بها السليم صحيًا وجسديًا، وفيما عدى ذلك يجب استشارة الأطباء المختصين حتى لا يصبح الصيام ضار أو خطر على الصحة، ومرضى السكري وهم الأكثر في العالم العربي يجب أن يتبعوا نصائح وإرشادات صحية تمكنهم من الصيام الآمن، خاصة أن فترة الصيام تكون كبيرة قد تصل 14 ساعة يمتنع فيها عن الأكل والشراب وتناول الأدوية الخاصة بتنظيم مستوى السكر في الدم.

يقدم الدكتور مجدي علام، أخصائي الغدد الصماء والسكري بمستشفى زليخة دبي نصائح وإرشادات لصيام آمن لمرضى السكري في رمضان، وهي في التالي:

نصائح وإرشادات لصيام آمن لمرضى السكري في رمضان:

ينبغي أن ننبه أن قرار الصيام من عدمه يتم حسابه لكل مريض حسب حالته فكل مريض سكر يختلف عن أي مريض سكر آخر.

تعتمد مقدرة مريض السكري على الصيام على: نوع داء السكري - نوع العلاج - وجود مضاعفات أو أمراض مصاحبة.

يجب على مريض السكري أن يتأكد مما إذا كان أي من أدويته بحاجة إلى تعديل في التوقيت أو الجرعة أو النوع.

تقسيم السعرات الحرارية اليومية بين السحور والإفطار ووجبات خفيفة بينهما.

ضرورة تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والسلطات وعدم الإفراط في تناول المشروبات المحلاة بالسكر والحلويات.

شرب كميات كافية من الماء وتناول الأطعمة الغنيّة بالسوائل المرطّبة بين الإفطار والسحور.

التدخين يزيد من خطر مشاكل القلب، شهر رمضان هو الوقت المثالي لإعادة النظر في ضرورة ترك واحدة من أخطر العادات، والإقلاع عن التدخين.

ينصح مريض السكر بقياس السكر عدة مرات في المنزل خاصة خلال الصيام (ساعتين بعد السحور، ظهرًا، قبل الإفطار بساعة ، بعد الإفطار بساعتين) واستشارة الطبيب في حالة حدوث ارتفاع أو انخفاض في مستوى السكر لتعديل أدوية السكر التي يتناولها وفقا لحالته أو كسر الصيام في بعض الحالات.

إذا كان مُستوى سُكر الدم منخفضًا (أقل من 70 ملغ/دل) أو (أكثر من 300 ملغ/دل) يجب كسر الصيام.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.