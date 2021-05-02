ماه ي فوائد الصوم لمرضى التهاب المرارة

ماهي فوائد الصوم لمرضى التهاب المرارة، دوت الخليج مجموعة من الفوائد التي تتحقق في حال كان مريض المرارة قادر على الصيام، وبعد استشارة الطبيب المختص، وعن ذلك سألنا أخصائي الطب الباطني الدكتور أشرف عبدالله من مستشفى حراء وأفادنا بالتالي..

ماهي فوائد الصوم لمرضى التهاب المرارة:

نؤكد على أن مريض التهاب المرارة يجب أن يكون صيامه بعد عمل فحوصات طبية شاملة، ومراقبة الأعراض والمضاعفات في أول أيام الصيام، حتى لا يضره الصيام، كما يجب إتباع نظام غذائي معين، وإعادة جدولة الأدوية الطبية التي وصفها الطبيب، وبشكل عام هنالك عدد من الفوائد يحققها الصيام لمرضى التهاب المرارة، وهي:

الصيام يخفف من الضغط على الجهاز الهضمي مما يريح أعضاء الجسم كافة والأعضاء المرتبطة بالجهاز الهضمي.

الصيام يساهم في التخلص من دهون الجسم، وهذا أكثر ما يفيد مرضى التهاب المرارة.

الصيام له تأثيرات مهمة على الصحة النفسية ويساعد على الاسترخاء ويخفف من التوتر، وهي أمور مهمة لصحة مريض المرارة.

إذا التزم مريض التهاب المرارة بنظام غذائي قليل الدهون خلال الصيام في شهر رمضان، فإن الصيام بهذه الحالة يصبح مفيد جدًا ويخفف من التهاب المرارة ويقلل من ظهور الأعراض.

وأخيرًا والأهم وفي حال تفاقم الألم وظهور أعراض التهاب المرارة فيجب على المريض التوقف عن الصيام ومعاودة تناول الأدوية الطبية والالتزام بالوجبات الرئيسية.

أعراض التهاب المرارة:

ألم في النصف العلوي أو النصف الأيمن من البطن.

ألم في البطن بعد تناول الوجبات.

الحمى المرتفعة.

القشعريرة المتكررة.

الشعور المتكرر بالغثيان.

التقيؤ عدة مرات.

الإصابة باليرقان.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.