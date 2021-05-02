نظام غذائي لمرضى القولون العصبي في رمضان

يحتاج مرضى القولون العصبي إلى نظام غذائي في رمضان، ويمكن لمرضى القولون العصبي الصيام في شهر رمضان المبارك، إلا إذ كان للطبيب المعالج رأي آخر.

والقولون العصبي أحد أكثر الأمراض شيوعا، ويصاحب ظهوره لدى الذكور أو الإناث صغارا أو كبارا، أعراض مزعجة مثل الانتفاخ وسوء الهضم، والتقلصات، ويُعد شهر رمضان من أصعب الأشهر لمرضي القولون إذا لم يتبع نظاما صحيا في هذا الشهر.

أهم أسباب الإصابة بالقولون العصبي

يقول الأطباء إن القلق والتوتر والضغوط والانفعالات العصبية، أهم الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالقولون العصبي، الذي يؤدي إلى حركة غير منتظمة للجهاز الهضمي، مما يصيب الفرد بفترات من الإمساك وأخري من الإسهال، فضلا عن التقلصات والانتفاخات، بالإضافة إلى الشعور بعدم استكمال الإخراج بعد الذهاب للحمام.

ويشير الدكتور محمد رضوان استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، ورئيس وحدة التغذية والسمنة في مستشفة جامعة 6 أكتوبر، إلى أن التغذية الصحية المتوازنة من حيث الكمية والنوعية تكفي لعيش حياة سعيدة وبالأخص للمرضى المصابين بالقولون، مؤكدا أن العلاج الدوائي في حالة القولون العصبي مجرد عامل مساعد، بينما العلاج الحقيقي يكمن في اتباع أنظمة غذائية صحية.

عوامل تثير أعراض القولون

وأهم العوامل والمنتجات الغذائية التي تثير أعراض القولون، البهارات، والأطعمة عالية الدهون، وعدم الاختيار الصحيح أثناء تكوين الوجبة، والأطعمة المقلية، والبقوليات، والمشروبات الغازية، والفلفل الحار ووالمخللات.

إفطار مريض القولون العصبي في رمضان

ويقدم الدكتور محمد رضوان نقلا عن صحيفة الوفد المصرية، نظاما غذائيا صحيا لمرضى القولون خلال شهر رمضان المبارك، إذ ينصح أن يتناول الفطور على ثلاث مراحل، الأولى تبدأ بتناول المريض لثلاث حبات من التمر، مع كوب كبير من الماء، وبعد صلاة المغرب شوربة دافئة لتجهيز المعدة والجهاز الهضمي لاستقبال الطعام، وبعد صلاة التراويح يتناول المريض شوربة خضار مع قليل من التوابل، والبروتينات قليلة الدهون، مع خضار مسلوق.

وعلى مريض القولون العصبي، تجنب استخدام السوائل المثلجة لأنها تعمل على انقباض في الشعيرات الدموية ما يؤدي إلى صعوبة في امتصاص وهضم الطعام، وكذلك تجنب تناول الفاكهة بعد الطعام مباشرة، لأن تناولها بعد الطعام مباشرة تتخمر في البطن وتكون عامل أساسي في خروج الغازات، وتجنب تناول الألياف الورقية كالسبانخ والخس والجرجير، وتجنب خلط النشويات بالبروتينات، ويفضل خلطها بالخضروات.

سحور مريض القولون العصبي

أما في وجبة السجور، فيمكن للمريض تناول فول مهروس، أو بطاطس أو بيض مسلوق، مع تناول الكثير من السوائل مثل التمر والعرقسوس والكركدية بخلاف الماء الذي ينصح بتناوله على مدار ساعات الإفطار.