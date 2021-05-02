الذ طريقة عمل لانكشير الهش والخفيف في المنزل بطعم احلي من الجاهز

بسكويت اللانكشير من أنواع البسكويت التي يمكن أن يتم تحضيرها في العديد من المناسبات، فهو يعتبر من حلويات العيد الشهية والمميزة التي ننتظر تحضيرها في العيد، ومكوناته موجودة في كل منزل، حيث أنه من الحلويات التي تتميز بسهولة وسرعة تحضيرها، وهو يندرج تحت طائفة البسكويت لأنه يتكون من دقيق ونشا وسمن نفس مكونات البسكويت. المكونات : ٦ كوب دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كيلو سمن.

٢ كوب نشا.

رشة ملح صغيرة.

٢ كوب سكر.

فانيليا.

٤ بيضات.

الوان طعام حسب الرغبه. المكونات : للتزيين مربي مشمش.

شيكولاته سبرنكلز او جوز الهند. طريقة التحضير نقوم بتحضير وعاء ثم نضع داخل الوعاء كلا من السمن والسكر، ثم يتم خلط المكونات جيداً بالمضرب اليدوي او الكهربائي حتي نلاحظ ان الخليط أصبح شبه الكريمه.

نقوم بوضع البيض واحدة تلي الاخري مع الخفق جيداً، ثم نضع بيضه وتضرب حتى تختفي ثم نضع الأخرى وهكذا إلى أن تنتهي كمية البيض كلها ثم نضيف الفانيليا.

في إناء آخر نقوم بنخل الدقيق والنشا والملح والبيكنج بودر وتقلبيهم حتى يندمجوا.

يتم إضافة الدقيق تدريجيا إلى السمن والسكر الذي سبق ضربهم بالمضرب الكهربائي ونبدأ بعجن العجين.

يقسم العجين إلى أربع أجزاء كل جزء يوضع عليه لون طعام مختلف ونترك جزء فيهم من غير تلوين نقوم بتلوين ٣ أجزاء فقط.

تغطي العجينة وتترك لترتاح قليلا لمده لاتقل عن نصف ساعة.

نقوم بإحضار صينية مدهونة وتشكيل اللانكشير على شكل كرات صغيرة الحجم ونضعها في الصينية المدهونة.

نقوم بوضع الصينية في الفرن سبق تسخينه على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ربع ساعة حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي فاتح.

يخرج من الفرن تترك لتبرد تماماً.

يتم تشكيله بوضع كل اتنين مع بعض وتلسق بالمربى ويوضع حولها سبرينكلز وتوضع في طبق التقديم. طريقة التحضير الوسوم

بسكويت اللانكشير من أنواع البسكويت التي يمكن أن يتم تحضيرها في العديد من المناسبات، فهو يعتبر من حلويات العيد الشهية والمميزة التي ننتظر تحضيرها في العيد، ومكوناته موجودة في كل منزل، حيث أنه من الحلويات التي تتميز بسهولة وسرعة تحضيرها، وهو يندرج تحت طائفة البسكويت لأنه يتكون من دقيق ونشا وسمن نفس مكونات البسكويت. المكونات : ٦ كوب دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كيلو سمن.

٢ كوب نشا.

رشة ملح صغيرة.

٢ كوب سكر.

فانيليا.

٤ بيضات.

الوان طعام حسب الرغبه. المكونات : للتزيين مربي مشمش.

شيكولاته سبرنكلز او جوز الهند. طريقة التحضير نقوم بتحضير وعاء ثم نضع داخل الوعاء كلا من السمن والسكر، ثم يتم خلط المكونات جيداً بالمضرب اليدوي او الكهربائي حتي نلاحظ ان الخليط أصبح شبه الكريمه.

نقوم بوضع البيض واحدة تلي الاخري مع الخفق جيداً، ثم نضع بيضه وتضرب حتى تختفي ثم نضع الأخرى وهكذا إلى أن تنتهي كمية البيض كلها ثم نضيف الفانيليا.

في إناء آخر نقوم بنخل الدقيق والنشا والملح والبيكنج بودر وتقلبيهم حتى يندمجوا.

يتم إضافة الدقيق تدريجيا إلى السمن والسكر الذي سبق ضربهم بالمضرب الكهربائي ونبدأ بعجن العجين.

يقسم العجين إلى أربع أجزاء كل جزء يوضع عليه لون طعام مختلف ونترك جزء فيهم من غير تلوين نقوم بتلوين ٣ أجزاء فقط.

تغطي العجينة وتترك لترتاح قليلا لمده لاتقل عن نصف ساعة.

نقوم بإحضار صينية مدهونة وتشكيل اللانكشير على شكل كرات صغيرة الحجم ونضعها في الصينية المدهونة.

نقوم بوضع الصينية في الفرن سبق تسخينه على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ربع ساعة حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي فاتح.

يخرج من الفرن تترك لتبرد تماماً.

يتم تشكيله بوضع كل اتنين مع بعض وتلسق بالمربى ويوضع حولها سبرينكلز وتوضع في طبق التقديم. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذ طريقة عمل لانكشير الهش والخفيف في المنزل بطعم احلي من الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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