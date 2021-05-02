مخلل ورق العنب وأكثر من طريقة لحفظ وتخزين ورق العنب طوال العام طازج.

مخلل ورق العنب، طريقة حفظ ورق العنب له طرق مختلفة للحفظ حيث ان موسم ورق العنب واحد في السنة كلها وكثير من الناس يفضلون ورق العنب للمحشي أو ما يسمي بملفوف ورق العنب للمحشي مثل الكرنب والباذنجان والكوسة ومحشي البطاطس باللحمة المفرومة كما تناولنها سابقاً فسنكتب اليوم عن طرق حفظ ورق العنب طوال العام وعن مخلل ورق العنب. طريقة عمل مخلل ورق العنب في وعاء علي ماء جارية نغسل الورق جيداً بعد قصه من الساقيان العالقة به ونتأكد أنه تم تنظيفه جيداً.

نقسم ورق العنب إلى عشرات من الورق كل عشرة علي جنب كحزمة متمسكه بنفسها.

نحضر برطمان من الزجاج الشفاف المعقم جيداً وطريقة تعقيم البرطمان نغسله جيداً وننشفه ونضعه في فرن لمدة دقيقتين وبعد ذلك نحضر ماء وملح ونقلب الماء بالملح وتكون درجة ملوحة الماء اقل من ملوحة الخيار تكون متوسطة الملوحة ونضع بها ورق العنب ونضغط عليه كي لا يطفو ثم نغلق جيداً البرطمان.

يمكن وضع البرطمان في خزانة المطبخ أو وضعه في كيس بلاستيك مغلق ونضعه في الثلاجة ويحفظ طوال العام بنفس لونه ولا يغير لونه. طريقة تخزين ورق العنب طازج طوال العام الطريقة الأولي: نحضر ورق العنب ونقص منه الساق ثم نلف كل 20 ورق سويا ونلفهم ببعض مثل القرطاس ونحضر زجاجة من زجاجات البيبسي أو الكوكاكولا الفارغة الجافة تماماً ونلف ورق العنب كرول وندخله من فم الزجاجة حتي تمتلئ الزجاجة بالكمية التي تحتاجها ونغلق الغطاء جيداً.



عند استعمال ورق العنب من الزجاجة نقوم بقطعها بالسكين ونفتحها ونأخذ ورق العنب “ملحوظة” في هذه الطريقة يتغير لون ورق العنب من الأخضر الغامق إلى الأخضر الفاتح وهذا عادي وتحفظ الزجاجة في الخزانة أو تحت السرائر.

الطريقة الثانية: نغسل ورق العنب جيداً ثم نرصه في طبق من الفويل أو الفل الأبيض ثم نرصه به ونغلفه باللزق الاسترب ثم نضعه في الفريزر دون سلق وعند استعماله مرة آخري نسلقه حتي لا ينهري الورق.

الطريقة الثالثة: لحفظ ورق العنب يمكن سلق ورق العنب ثم وضعه في طبق من الفل ونخزنه في الفريزر وبذلك تم شرح طريقة تخزين ورق العنب وطريقة عمل مخلل ورق العنب. طريقة عمل مخلل ورق العنبطريقة تخزين ورق العنب طازج طوال العام الوسوم

مخلل ورق العنب، طريقة حفظ ورق العنب له طرق مختلفة للحفظ حيث ان موسم ورق العنب واحد في السنة كلها وكثير من الناس يفضلون ورق العنب للمحشي أو ما يسمي بملفوف ورق العنب للمحشي مثل الكرنب والباذنجان والكوسة ومحشي البطاطس باللحمة المفرومة كما تناولنها سابقاً فسنكتب اليوم عن طرق حفظ ورق العنب طوال العام وعن مخلل ورق العنب. طريقة عمل مخلل ورق العنب في وعاء علي ماء جارية نغسل الورق جيداً بعد قصه من الساقيان العالقة به ونتأكد أنه تم تنظيفه جيداً.

نقسم ورق العنب إلى عشرات من الورق كل عشرة علي جنب كحزمة متمسكه بنفسها.

نحضر برطمان من الزجاج الشفاف المعقم جيداً وطريقة تعقيم البرطمان نغسله جيداً وننشفه ونضعه في فرن لمدة دقيقتين وبعد ذلك نحضر ماء وملح ونقلب الماء بالملح وتكون درجة ملوحة الماء اقل من ملوحة الخيار تكون متوسطة الملوحة ونضع بها ورق العنب ونضغط عليه كي لا يطفو ثم نغلق جيداً البرطمان.

يمكن وضع البرطمان في خزانة المطبخ أو وضعه في كيس بلاستيك مغلق ونضعه في الثلاجة ويحفظ طوال العام بنفس لونه ولا يغير لونه. طريقة تخزين ورق العنب طازج طوال العام الطريقة الأولي: نحضر ورق العنب ونقص منه الساق ثم نلف كل 20 ورق سويا ونلفهم ببعض مثل القرطاس ونحضر زجاجة من زجاجات البيبسي أو الكوكاكولا الفارغة الجافة تماماً ونلف ورق العنب كرول وندخله من فم الزجاجة حتي تمتلئ الزجاجة بالكمية التي تحتاجها ونغلق الغطاء جيداً.



عند استعمال ورق العنب من الزجاجة نقوم بقطعها بالسكين ونفتحها ونأخذ ورق العنب “ملحوظة” في هذه الطريقة يتغير لون ورق العنب من الأخضر الغامق إلى الأخضر الفاتح وهذا عادي وتحفظ الزجاجة في الخزانة أو تحت السرائر.

الطريقة الثانية: نغسل ورق العنب جيداً ثم نرصه في طبق من الفويل أو الفل الأبيض ثم نرصه به ونغلفه باللزق الاسترب ثم نضعه في الفريزر دون سلق وعند استعماله مرة آخري نسلقه حتي لا ينهري الورق.

الطريقة الثالثة: لحفظ ورق العنب يمكن سلق ورق العنب ثم وضعه في طبق من الفل ونخزنه في الفريزر وبذلك تم شرح طريقة تخزين ورق العنب وطريقة عمل مخلل ورق العنب. طريقة عمل مخلل ورق العنبطريقة تخزين ورق العنب طازج طوال العام

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