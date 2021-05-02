طريقة عمل الكبدة الاسكندراني والسجق الاسكندراني في رمضان بطريقة بسيطة وسهلة

لنتعرف علي طريقة عمل الكبدة الاسكندراني والسجق، مع مرور أيام رمضان تزداد الحيرة في أصناف جديدة تقديمها عل الفطور والملل من الأكلات المعتادة، ونظرا لكثرة العزومات وكثرة اللحوم بها، لكسر الروتين في رمضان وتقديم افضل الأطعمة التي يفضلها الجميع مثل الكبدة الاسكندراني والسجق ويعدون من افضل واشهي الأكلات التي يحبها الجميع لمذاقها الرائع بتقديمها بجانب المعكرونة أو منفردة بجانب السلطة والطحنية، فيها بنا لنتعرف علي افضل الطرق لتحضير تلك الأكلات اللذيذة. طريقة عمل الكبدة الاسكندراني طريقة عمل الكبدة الاسكندراني الكبدة من افضل الأكلات المفضلة لدي الشعب المصري، ولذلك نقدم إليكم افضل طريقة لتحضير الكبدة بأبسط المكونات. المكونات نصف كيلو كبدة.

1 فلفل متوسط الحجم حلو.

1 فلفل اخضر حار يضاف حسب الرغبة.

معلقة ونصف صغيرة ثوم مفروم.

معلقة صغيرة كمون مطحون.

2 معلقة ملح صغيرة.

نصف معلقة فلفل اسود.

3 ملاعق خل كبيرة.

3 ملاعق طحينه كبيرة.

3 ملاعق زيت ذرة كبيرة. طريقة التحضير غسل حبات الفلفل جيدا وتنظيفها، ثم تقطيعها إلي شرائح رفيفة. تنظيف الكبدة وغسلها جيدا بالماء، ثم تصفي جيدا من الماء. تقطيع الكبدة إلي شرائح متوسطة الحجم ورفيعة، وتوضع في إناء محكم الغلق. إضافة الثوم والفلفل والطحنية والخل والملح والكمون والفلفل الأسود إلي الإناء. خلط جميع المكونات جيدا، وغلق الإناء جيدا وتركه لمدة ساعتين. تسخين الزيت في مقلاة علي النار، إضافة الكبدة بالخليط ويقلب علي النار جيدا لمدة 8 دقائق حتي تنضج وتأخذ اللون البني. ترفع من علي النار وتصبح جاهزة للتقديم بالهنأ والشفاء. طريقة تحضير السجق الاسكندراني طريقة تحضير السجق الاسكندراني المكونات نصف كيلو سجق.

2 فلفل اخضر حلو

2 بصل متوسطتان الحجم.

ملح حسب الرغبة.

رشه فلفل اسود.

نصف كوب ماء.

3 ملاعق زيت ذرة.

معلقة صغيرة شطه تضاف حسب الرغبة. طريقة التحضير تقطيع الفلفل والبصل إلي شرائح. وضع المقلاة علي النار بها الزيت. وضع البصل في المقلاة مع التقليب حتي يصفر لونه. إضافة الفلفل والتقليب المستمر. وضع السجق دون تقطيعه والتقليب باستمرار. إضافة الملح والفلفل والشطه. إضافة الماء إلي المكونات مع التقليب وترك المكونات علي النار لمدة 10 دقائق. ترفع من علي النار وتصبح جاهزة للتقديم بالهنأ والشفاء. الوسوم

لنتعرف علي طريقة عمل الكبدة الاسكندراني والسجق، مع مرور أيام رمضان تزداد الحيرة في أصناف جديدة تقديمها عل الفطور والملل من الأكلات المعتادة، ونظرا لكثرة العزومات وكثرة اللحوم بها، لكسر الروتين في رمضان وتقديم افضل الأطعمة التي يفضلها الجميع مثل الكبدة الاسكندراني والسجق ويعدون من افضل واشهي الأكلات التي يحبها الجميع لمذاقها الرائع بتقديمها بجانب المعكرونة أو منفردة بجانب السلطة والطحنية، فيها بنا لنتعرف علي افضل الطرق لتحضير تلك الأكلات اللذيذة. طريقة عمل الكبدة الاسكندراني طريقة عمل الكبدة الاسكندراني الكبدة من افضل الأكلات المفضلة لدي الشعب المصري، ولذلك نقدم إليكم افضل طريقة لتحضير الكبدة بأبسط المكونات. المكونات نصف كيلو كبدة.

1 فلفل متوسط الحجم حلو.

1 فلفل اخضر حار يضاف حسب الرغبة.

معلقة ونصف صغيرة ثوم مفروم.

معلقة صغيرة كمون مطحون.

2 معلقة ملح صغيرة.

نصف معلقة فلفل اسود.

3 ملاعق خل كبيرة.

3 ملاعق طحينه كبيرة.

3 ملاعق زيت ذرة كبيرة. طريقة التحضير غسل حبات الفلفل جيدا وتنظيفها، ثم تقطيعها إلي شرائح رفيفة. تنظيف الكبدة وغسلها جيدا بالماء، ثم تصفي جيدا من الماء. تقطيع الكبدة إلي شرائح متوسطة الحجم ورفيعة، وتوضع في إناء محكم الغلق. إضافة الثوم والفلفل والطحنية والخل والملح والكمون والفلفل الأسود إلي الإناء. خلط جميع المكونات جيدا، وغلق الإناء جيدا وتركه لمدة ساعتين. تسخين الزيت في مقلاة علي النار، إضافة الكبدة بالخليط ويقلب علي النار جيدا لمدة 8 دقائق حتي تنضج وتأخذ اللون البني. ترفع من علي النار وتصبح جاهزة للتقديم بالهنأ والشفاء. طريقة تحضير السجق الاسكندراني طريقة تحضير السجق الاسكندراني المكونات نصف كيلو سجق.

2 فلفل اخضر حلو

2 بصل متوسطتان الحجم.

ملح حسب الرغبة.

رشه فلفل اسود.

نصف كوب ماء.

3 ملاعق زيت ذرة.

معلقة صغيرة شطه تضاف حسب الرغبة. طريقة التحضير تقطيع الفلفل والبصل إلي شرائح. وضع المقلاة علي النار بها الزيت. وضع البصل في المقلاة مع التقليب حتي يصفر لونه. إضافة الفلفل والتقليب المستمر. وضع السجق دون تقطيعه والتقليب باستمرار. إضافة الملح والفلفل والشطه. إضافة الماء إلي المكونات مع التقليب وترك المكونات علي النار لمدة 10 دقائق. ترفع من علي النار وتصبح جاهزة للتقديم بالهنأ والشفاء.

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