طريقة عمل بسكويت العيد في المنزل بخطوات بسيطة

تحرص جميع الأسر المصرية على صنع مخبوزات العيد المختلفة مثل الكعك والبيتي فور والبسكويت، ولأن صناعتهم في المنزل أنظف وأطعم من الجاهز في المحلات، سنقدم لكم اليوم طريقة عمل البسكويت في المنزل بكل سهولة. مكونات بسكويت العيد بيضتين.

نصف كيلو من الزبدة.

15 جرام من النشادر.

كيلو من الدقيق.

ملعقة بيكنج بودر.

كوب إلا ربع سكر بودرة.

ملعقة من الفانيليا. طريقة عمل بسكويت العيد نضع نصف كيلو من الزبدة وكوب إلا ربع من السكر في وعاء، ونخفق جميع المكونات باستخدام المضرب الكهربي، لنحصل على خليط متجانس القوام، ونضيف 2 بيضة مع الخفق المستمر.

نضيف الفانيليا والنشادر في الخطوة التالية، ونقلب باستمرار، باستخدام العجان أو المضرب الكهربي.

في الخطوة الثالثة نضيف البيكنج بودر والدقيق إلى المكونات ونخفق جيدا باستخدام المضرب، وعندما يلين الخليط نتركه لمدة ربع ساعة.

نضيف في تلك الخطوة العجين في ماكينة البسكويت، ليتشكل على هيئة أصابع طويلة، ثم نضع البسكويت في صينية وندخلها الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية، ويترك لمدة ثلث ساعة، لنرى أن اللون تغير إلى اللون الذهبي، ثم يخرج من الفرن ويترك حتى يبرد.

يقدم لأفراد الأسرة في وجبة الإفطار مع الشاي أو مع المخبوزات الأخرى، وبهذا لا تحتاجي إلى شراؤه من المحلات. طريقة عمل بسكويت العيد بكيس الحلواني في طبق عميق نخفق الزبدة مع السكر لنحصل على خليط ذو قوام هش وكريمي.

نضع البيض واحدة تلو الأخرى مع الخفق المستمر.

نضيف الفانيليا ونقلب الخليط جيدا، وننخل الدقيق في إناء منفصل ونضيف له البيكنج بودر بعد نخله.

نضيف جوز الهند الناعم إلى الخليط ويقلب جيدا.

نضيف الدقيق بالتناوب مع الحليب مع التقليب جيدا لنحصل على خليط متجانس.

نجهز كيس الحلواني ونختار الشكل المفضل لدينا.

نضع العجين داخل الكيس ونقطعه قطعة تلو الأخرى، ونرصه في صينية الفرن.

تسخن الفرن وندخل البسكويت ويخبز على درجة حرارة متوسطة.

بعد أن يحمر الوجه، نخرجه من الفرن ويقدم في وجبة الإفطار مع الشاي أو النسكافيه، ويقدم أيضا في وجبة العشاء مع المخبوزات الأخرى. مكونات بسكويت العيدطريقة عمل بسكويت العيدطريقة عمل بسكويت العيد بكيس الحلواني الوسوم

تحرص جميع الأسر المصرية على صنع مخبوزات العيد المختلفة مثل الكعك والبيتي فور والبسكويت، ولأن صناعتهم في المنزل أنظف وأطعم من الجاهز في المحلات، سنقدم لكم اليوم طريقة عمل البسكويت في المنزل بكل سهولة. مكونات بسكويت العيد بيضتين.

نصف كيلو من الزبدة.

15 جرام من النشادر.

كيلو من الدقيق.

ملعقة بيكنج بودر.

كوب إلا ربع سكر بودرة.

ملعقة من الفانيليا. طريقة عمل بسكويت العيد نضع نصف كيلو من الزبدة وكوب إلا ربع من السكر في وعاء، ونخفق جميع المكونات باستخدام المضرب الكهربي، لنحصل على خليط متجانس القوام، ونضيف 2 بيضة مع الخفق المستمر.

نضيف الفانيليا والنشادر في الخطوة التالية، ونقلب باستمرار، باستخدام العجان أو المضرب الكهربي.

في الخطوة الثالثة نضيف البيكنج بودر والدقيق إلى المكونات ونخفق جيدا باستخدام المضرب، وعندما يلين الخليط نتركه لمدة ربع ساعة.

نضيف في تلك الخطوة العجين في ماكينة البسكويت، ليتشكل على هيئة أصابع طويلة، ثم نضع البسكويت في صينية وندخلها الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية، ويترك لمدة ثلث ساعة، لنرى أن اللون تغير إلى اللون الذهبي، ثم يخرج من الفرن ويترك حتى يبرد.

يقدم لأفراد الأسرة في وجبة الإفطار مع الشاي أو مع المخبوزات الأخرى، وبهذا لا تحتاجي إلى شراؤه من المحلات. طريقة عمل بسكويت العيد بكيس الحلواني في طبق عميق نخفق الزبدة مع السكر لنحصل على خليط ذو قوام هش وكريمي.

نضع البيض واحدة تلو الأخرى مع الخفق المستمر.

نضيف الفانيليا ونقلب الخليط جيدا، وننخل الدقيق في إناء منفصل ونضيف له البيكنج بودر بعد نخله.

نضيف جوز الهند الناعم إلى الخليط ويقلب جيدا.

نضيف الدقيق بالتناوب مع الحليب مع التقليب جيدا لنحصل على خليط متجانس.

نجهز كيس الحلواني ونختار الشكل المفضل لدينا.

نضع العجين داخل الكيس ونقطعه قطعة تلو الأخرى، ونرصه في صينية الفرن.

تسخن الفرن وندخل البسكويت ويخبز على درجة حرارة متوسطة.

بعد أن يحمر الوجه، نخرجه من الفرن ويقدم في وجبة الإفطار مع الشاي أو النسكافيه، ويقدم أيضا في وجبة العشاء مع المخبوزات الأخرى. مكونات بسكويت العيدطريقة عمل بسكويت العيدطريقة عمل بسكويت العيد بكيس الحلواني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل بسكويت العيد في المنزل بخطوات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.