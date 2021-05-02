أحدث ألوان صبغات الشعر 2021 الأكثر استخدامًا

أحدث ألوان صبغات الشعر، تغيير استايل الشعر له تأثير كبير في نفسيتنا حيث يشعرنا بالتجديد والتغيير والسعادة وخاصةً عندما ينجح استايل الشعر المختار ويمكن تغيير شكل الشعر من خلال تغيير لون الشعر وصبغه ونعرض عليكم أحدث صيحات صبغات الشعر لعام 2021 لتجربتها.

صبغة اللون البني القريب من الرمادي

من ألوان صبغات الشعر الشهيرة والتي لا تنتهي أبدًا فهي عبارة عن خليط من اللون البني والأصفر ليظهر الشعر باللون البني القريب من الأشقر أو الرمادي وتعرف تلك الدرجة باسم لون Bronde وتتناسب مع جميع ألوان البشرة.

صبغة اللون النحاسي للشعر

يحتل اللون النحاسي مكانة كبيرة لأنه يعطي شكلًا غريبًا وجديدًا تمامًا واشتهر في الفترة الأخيرة وهناك الكثير من النساء قمن بتجربته سواء كانت الدرجات الداكنة منه أو الفاتحة وهو عبارة عن لون أحمر مائل للون البرتقالي قليلًا لون النحاس ومناسب للبشرة سواء البيضاء أو الداكنة أو الحنطية.

صبغة اللون البلاتيني للشعر

من صبغات الشعر الجريئة والتي ازدادت شهرتها في الآونة الأخيرة وهي صبغة Platinum Hair واستخدمت تلك الصبغة بطرق مختلفة سواء صبغ الشعر كاملًا باللون البلاتيني أو استخدام اللون الأسود أو الأشقر لتلوين الجذور مع تلوين الشعر من الخارج باللون البلاتيني.

خصلات شعر بلون أشقر

صبغ الشعر باللون الأشقر واحدة من طرق صبغ الشعر المعتادة ولكن الجديد هذا العام هو صبغ خصلات الشعر الأمامية أو الأطراف النهائية للشعر بما يعرف بطريقة أومبري ووجد أن هناك العديد من النساء المشاهير قد قمن باستخدام تلك الطريقة للحصول على مظهر جديد.

جذور الشعر الداكنة

أما عن تلك الطريقة في صبغ الشعر فهي تعتمد على تلوين جذور الشعر بلون داكن أو فاتح سواء رمادي أو أصفر على أن يكون لون الجذور معاكس للون الشعر كله وأيضًا قد استخدم تلك الطريقة فئة كبيرة من النساء والفنانات.

صبغة اللون الأشقر الذهبي

هناك الكثير من درجات اللون الأشقر المستخدمة لتلوين الشعر ولكن يظل الأشقر الذهبي هو الأفضل دائمًا بالنسبة للبعض فهو يعطي لصاحبته إطلالة النجمات والأميرات.