طريقة عمل البسبوسة بالسمن البلدي في المنزل

طريقة عمل البسبوسة هي من الحلويات الشرقية التي يعشقها الجميع وهي من أسهل وأسرع الحلويات في التحضير والتنفيذ وتتميز بلونها الذهبي وأول من قام بتنفيذها كانت في الدولة العثمانية في مصر قديما وتشكل على هيئة عجينة لينة وتخبز في الفرن ولها مذاقات مختلفه منها السادة، المكسرات، بالقشطة، الزبادي، جوز الهند، المهلبية، الشوكولاتة، التمر، البندق ويطلق عليها أسماء عديده في معظم البلدان منها البسبوسة، والهريسة، البسيمة، النمورة، وتتوافر مكوناتها في معظم كل منزل ومن أساسيتها خليط السميد ولها مذاق خاص عندما تعد بالسمن البلدي وتعد بجانبها أيضا الكنافة اللذيذة التي يعشقها أيضا الجميع ولا تخلو من أي مناسبة أو اجتماع عائلي. طريقة عمل البسبوسة باللوز طريقة عمل البسبوسة باللوز المكونات كيس بسبوسة.

كوب لبن سائل.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع كوب سمن بلدي.

كوبان سكر.

كوب ماء.

عصير ليمونة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

أو ماء زهر.

كوب لوز مقشر للتزين. طريقة عمل البسبوسة

نحضر طاسه صغير ونقدح السمن البلدي.

نحضر وعاء عميق نضيف سميد البسبوسة.

ثم نضيف البيكنج بودر ونقلبهم جيدا.

نضيف اللبن إلى السميد بالتدريج ويبث الخليط، وفي حالة عدم توفر الحليب نضيف كوب من الزبادى.

نصب أيضاً السمن بالتدريج.

ويقلب حتي تتشرب العجينة وتصبح رمليه.

نحضر صينية مناسبة ونضع ملعقتان كبيرة من السمن.

نرفعها على النار حتي تذوب.

نفرغ البسبوسة ونوزعها بأطراف أصابع اليد.

ونضع اللوز للتزين .

وندخلها على درجه حرارة 160 درجة.

لمده نصف ساعه تقريبا.

حتي يحمر الجزء السفلي.

نرفعها إلى الشواية لتأخذ لمون ذهبي.

نخرجها من الفرن ثم تسقى بالشربات الساخن.

بنصف الكمية وتترك قليلاً ثم تضاف باقي الشربات.

تغرف بأطباق التقديم وتقدم. طريقة عمل شربات البسبوسة

نضع وعاء صغير.

نضيف الماء والسكر ونقلبهم ونقلبهم جيدا.

نرفعهم على النار متوسطة.

نضيف عصير الليمون عند الغليان.

وبعد الحصول على قوام مناسب.

يضاف الفانيليا أو ماء الزهر.

اتركي الشربات على النار لمدة خمس دقائق ثم يرفع. الوسوم

طريقة عمل البسبوسة هي من الحلويات الشرقية التي يعشقها الجميع وهي من أسهل وأسرع الحلويات في التحضير والتنفيذ وتتميز بلونها الذهبي وأول من قام بتنفيذها كانت في الدولة العثمانية في مصر قديما وتشكل على هيئة عجينة لينة وتخبز في الفرن ولها مذاقات مختلفه منها السادة، المكسرات، بالقشطة، الزبادي، جوز الهند، المهلبية، الشوكولاتة، التمر، البندق ويطلق عليها أسماء عديده في معظم البلدان منها البسبوسة، والهريسة، البسيمة، النمورة، وتتوافر مكوناتها في معظم كل منزل ومن أساسيتها خليط السميد ولها مذاق خاص عندما تعد بالسمن البلدي وتعد بجانبها أيضا الكنافة اللذيذة التي يعشقها أيضا الجميع ولا تخلو من أي مناسبة أو اجتماع عائلي. طريقة عمل البسبوسة باللوز طريقة عمل البسبوسة باللوز المكونات كيس بسبوسة.

كوب لبن سائل.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع كوب سمن بلدي.

كوبان سكر.

كوب ماء.

عصير ليمونة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

أو ماء زهر.

كوب لوز مقشر للتزين. طريقة عمل البسبوسة

نحضر طاسه صغير ونقدح السمن البلدي.

نحضر وعاء عميق نضيف سميد البسبوسة.

ثم نضيف البيكنج بودر ونقلبهم جيدا.

نضيف اللبن إلى السميد بالتدريج ويبث الخليط، وفي حالة عدم توفر الحليب نضيف كوب من الزبادى.

نصب أيضاً السمن بالتدريج.

ويقلب حتي تتشرب العجينة وتصبح رمليه.

نحضر صينية مناسبة ونضع ملعقتان كبيرة من السمن.

نرفعها على النار حتي تذوب.

نفرغ البسبوسة ونوزعها بأطراف أصابع اليد.

ونضع اللوز للتزين .

وندخلها على درجه حرارة 160 درجة.

لمده نصف ساعه تقريبا.

حتي يحمر الجزء السفلي.

نرفعها إلى الشواية لتأخذ لمون ذهبي.

نخرجها من الفرن ثم تسقى بالشربات الساخن.

بنصف الكمية وتترك قليلاً ثم تضاف باقي الشربات.

تغرف بأطباق التقديم وتقدم. طريقة عمل شربات البسبوسة

نضع وعاء صغير.

نضيف الماء والسكر ونقلبهم ونقلبهم جيدا.

نرفعهم على النار متوسطة.

نضيف عصير الليمون عند الغليان.

وبعد الحصول على قوام مناسب.

يضاف الفانيليا أو ماء الزهر.

اتركي الشربات على النار لمدة خمس دقائق ثم يرفع.

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