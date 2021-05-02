أكلات شعبية في رمضان أشهر الأكلات المصرية سهلة التحضير في دقائق

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أكلات شعبية في رمضان سهلة التحضير، تتميز الأكلات الشعبية بأنها فاتحة للشهية وسهلة في التحضير وقليلة في تكلفتها ويمكن تناولها في أي وقت من اليوم، لهذا سوف نتعرف اليوم على العديد من نماذج أكلات شعبيه مميزة ورائعة يمكن إعدادها في وجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء، وتتميز كل دولة بمجموعة من
الأكلات الشعبية من ذلك مصر تتميز بأكلة ألكشري، ويفضل الكثيرين سلطة بابا غنوج على فطار رمضان، إليكم المقادير والخطوات
من الأكلات الأكثر بحثا في رمضان هو طريقة عمل السبموسة الذهبية المقرمشة، ويعد ألكشري من أشهر أنواع الأكلات الشعبية الشائعة ويمكن إعداده بتحضير المكونات التالية:
- بصلتان كبيرتان.
- كوب من الأرز.
- نصف كوب من الحمص المسلوق.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقتين كبيرتين من الخل.
- نصف ملعقة فلفل أسود.
- كوب من العدس.
- زيت.
- نصف كوب شعرية.
- فصوص ثوم.
- كوب عصير طماطم.
- يتم سلق كل من العدس، المكرونة والحمص كل منهم في إناء مختلف.
- يتم طهي الأرز والشعرية بالطريقة المعتادة.
- تحمر البصلة في زيت وفي نفس الزيت يتم إعداد الشعرية والأرز.
- في إناء خارجي يتم إعداد الصلصة من خلال إضافة الصلصة على الثوم والملح والفلفل الأسود وتترك حتى تصبح ذات قوام كثيف.
- تخلط المكونات السابقة مع بعضها البعض ويتم وضع الصلصة على الوجه ويضاف البصل المحمر عليها.
في أيام شهر رمضان يفضل الكثير من الناس التنوع في إعداد الأطعمة، لهذا يقبل البعض على إعداد الأكلات الشعبية من ذلك سلطة البابا غنوج
والتي تحتاج مكونات من ملعقة صغيرة من الملح + ثلاث حبات من الباذنجان، وإضافة ثلاث فصوص من الثوم، وعصير الليمون، ولا بد من ملعقتين من الطحينة، وهذه السلطة بها فوائد كبيرة للجسم والصحة العامة.
- يتم وضع حبات الباذنجان داخل الفرن في درجة حرارة 200 درجة مئوية.
- يقطع الباذنجان إلى قطع صغيرة ويستخرج اللب ويتم التخلص من القشور.
- يوضع الباذنجان مع الملح والطحينة وعصير الليمون والثوم في الخلاط الكهربائي وتمزج المكونات جيدًا.
- يتم تقديم سلطة البابا غنوج مع إضافة القليل من زيت الزيتون ويتم تزيين الطبق من خلال أوراق البقدونس.
تأتي من أكلات شعبية في رمضان مصرية هي الملوخية مع تناول المشروبات الرمضانية المميزة مثل التمر باللبن، وهناك مشروبات باردة للصيف يمكنكم تحضيرها بسهولة بمكونات بسيطة وهي مشروبات طبيعية باستخدام الفواكه الفريش.
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أكلات شعبية في رمضان سهلة التحضير، تتميز الأكلات الشعبية بأنها فاتحة للشهية وسهلة في التحضير وقليلة في تكلفتها ويمكن تناولها في أي وقت من اليوم، لهذا سوف نتعرف اليوم على العديد من نماذج أكلات شعبيه مميزة ورائعة يمكن إعدادها في وجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء، وتتميز كل دولة بمجموعة من
الأكلات الشعبية من ذلك مصر تتميز بأكلة ألكشري، ويفضل الكثيرين سلطة بابا غنوج على فطار رمضان، إليكم المقادير والخطوات
من الأكلات الأكثر بحثا في رمضان هو طريقة عمل السبموسة الذهبية المقرمشة، ويعد ألكشري من أشهر أنواع الأكلات الشعبية الشائعة ويمكن إعداده بتحضير المكونات التالية:
- بصلتان كبيرتان.
- كوب من الأرز.
- نصف كوب من الحمص المسلوق.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقتين كبيرتين من الخل.
- نصف ملعقة فلفل أسود.
- كوب من العدس.
- زيت.
- نصف كوب شعرية.
- فصوص ثوم.
- كوب عصير طماطم.
- يتم سلق كل من العدس، المكرونة والحمص كل منهم في إناء مختلف.
- يتم طهي الأرز والشعرية بالطريقة المعتادة.
- تحمر البصلة في زيت وفي نفس الزيت يتم إعداد الشعرية والأرز.
- في إناء خارجي يتم إعداد الصلصة من خلال إضافة الصلصة على الثوم والملح والفلفل الأسود وتترك حتى تصبح ذات قوام كثيف.
- تخلط المكونات السابقة مع بعضها البعض ويتم وضع الصلصة على الوجه ويضاف البصل المحمر عليها.
في أيام شهر رمضان يفضل الكثير من الناس التنوع في إعداد الأطعمة، لهذا يقبل البعض على إعداد الأكلات الشعبية من ذلك سلطة البابا غنوج
والتي تحتاج مكونات من ملعقة صغيرة من الملح + ثلاث حبات من الباذنجان، وإضافة ثلاث فصوص من الثوم، وعصير الليمون، ولا بد من ملعقتين من الطحينة، وهذه السلطة بها فوائد كبيرة للجسم والصحة العامة.
- يتم وضع حبات الباذنجان داخل الفرن في درجة حرارة 200 درجة مئوية.
- يقطع الباذنجان إلى قطع صغيرة ويستخرج اللب ويتم التخلص من القشور.
- يوضع الباذنجان مع الملح والطحينة وعصير الليمون والثوم في الخلاط الكهربائي وتمزج المكونات جيدًا.
- يتم تقديم سلطة البابا غنوج مع إضافة القليل من زيت الزيتون ويتم تزيين الطبق من خلال أوراق البقدونس.
تأتي من أكلات شعبية في رمضان مصرية هي الملوخية مع تناول المشروبات الرمضانية المميزة مثل التمر باللبن، وهناك مشروبات باردة للصيف يمكنكم تحضيرها بسهولة بمكونات بسيطة وهي مشروبات طبيعية باستخدام الفواكه الفريش.
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