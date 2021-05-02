صبغ الشعر باللون الأحمر الكستنائي بدون أكسجين وبدون صبغة نتيجة رهيبة من أول استخدام

صبغ الشعر باللون الأحمر الكستنائي بدون أكسجين ، من التغيرات التي تحب الكثير من النساء القيام بها للحصول على مظهر جديد وشكل جميل في الشعر ولكن استخدام المواد الكيميائية تضر بالشعر وتسبب تلفه ولذا لا بد من استخدام مواد طبيعية، ولذلك من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة طبيعية وفعاله في صبغ الشعر باللون الأحمر الكستنائي .

صبغ الشعر باللون الأحمر الكستنائي بدون أكسجين

قبل صبغ الشعر باللون الأحمر الكستنائي لابد من التأكد من أن اللون مناسب للبشرة كما أن اللون يحتاج إلى جرأة لكي يتم صبغه وبعد ذلك يمكن صبغ الشعر بأقل التكاليف في المنزل.

طرق صبغ الشعر باللون الأحمر في المنزل

يوجد العديد من الطرق الخاصة بصبغ الشعر باللون الأحمر الكستنائي في المنزل وتتمثل أكثر الطرق فاعلية ما يلي

الوصفة الأولي لصبغ الشعر باللون الأحمر الكستنائي

مكونات صبغ الشعر باللون الأحمر

في الوعاء البلاستيكي يتم وضع صبغة الشعر الأحمر مع زجاجة الأكسجين حيث يتم وضع كمية مناسبة على حسب طول الشعر باستخدام فرشاة الصبغة يتم تقليب الصبغة مع الأكسجين جيدًا حتى تكون الصبغة ناعمة لا تحتوى على أي تكتلات ويجب أن تكون ذات قوام كثيف وليس سائل

مع زجاجة الأكسجين حيث يتم وضع كمية مناسبة على حسب طول الشعر باستخدام فرشاة الصبغة يتم تقليب الصبغة مع الأكسجين جيدًا حتى تكون الصبغة ناعمة لا تحتوى على أي تكتلات ويجب أن تكون ذات قوام كثيف وليس سائل يتم وضع القليل من الفازلين على الوجه وحول الأذنين وذلك لمنع الصبغة من الوصول إلى أجزاء الوجه.

يتم تمشيط الشعر وتجزئته إلى اربع أجزاء.

يتم ارتداء القفازات البلاستيكية ويتم صبغ كل جزء من الشعر من الأسفل إلى الأعلى باستخدام الفرشاة.

جذور الشعر يتم صبغها بعد الانتهاء من صبغ الشعر نفسه.

نفسه. يتم تغطية الشعر باستخدام كيس بلاستيكي لمدة 20-25 دقيقة.

يتم كشف الكيس البلاستيكي وصبغ الجذور وتغطيته مرة أخري لمدة 10-15 دقيقة يتم غسل الشعر بالشامبو والماء الدافئ وليس الساخن حتى لا تتلف الصبغة.

يتم غسل الشعر بالبلسم وتجفيفه جيدًا.

خطوات تحضير واستخدام صبغ الشعر باللون الأحمر الكستنائي