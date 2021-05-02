طريقة عمل بسكويت النشادر للعيد بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل بسكويت النشادر للعيد؛ يُعد بسكويت النشادر من أنواع البسكويت التي يشتهر بها العيد، حيث مع اقتراب عيد الفطر المبارك يبدأ التحضير له بعمل الكحك والبسكويت حيث أنهم من أهم مظاهر الاحتفال بالعيد، وتقوم الأمهات بتحضير في المنزل بدلاً من شرائه من الخارج بأسعار باهظة، ويمكن تحضير بسكويت النشادر بالبيض، أو بدون بيض وفيما يلي طريقة عمل بسكويت النشادر بدون بيض.

طريقة عمل بسكويت النشادر للعيد

يُعد بسكويت النشادر من الحلويات التي تميز عيد الفطر المبارك، ومن الممكن تحضيره في أي وقت من السنة ولكنه ينتشر بكثرة في عيد الفطر وفيما يلي طريقة عمل بسكويت النشادر للعيد.

كيلو من الطحين.

بيضتان.

500 جرام الزبد.

كوب إلا ربع سكر بودرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

15 جرام من النشادر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نقوم بخفق الزبدة والسكر معاً بواسطة المضرب الكهربائي حتى تتجانس المكونات. ثم نقوم بإضافة البيض مع الخفق، ثم يتم إضافة النشادر والفانيليا مع الاستمرار بالخفق. يتم إضافة الطحين والبيكنج باودر مع الاستمرار بالخفق حتى تتكون عجينة طريقة، ثم نترك العجينة ترتاح لمدة 15 دقيقة تقريباً. يتم جزء من العجينة في الماكينة الخاصة بصنع البسكويت، ثم عمل البسكويت والاستمرار في هذه الخطوة حتى يتم الإنتهاء من كمية العجين كلها. يتم رص أصابع البسكويت في صينية الفرن، ثم يتم وضعها في الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية. يتم ترك البسكويت داخل الفرن لمدة 20 دقيقة حتى ينضج ويصبح ذهبي اللون.

كيلو من الطحين.

نصف كوب من الزيت.

250 جرام سكر بودرة.

ملعقتان كبيرتان من النشادر.

كوب من عصير البرتقال.

كوب من السمن البلدي.

ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.

ملعقة صغيرة من البيكينج باودر.

نضع الطحين والنشادر والبيكنج باودر في وعاء كبير، ونقلب جيداً حتى تتداخل المكونات. نقوم بوضع الزيت والسكر في وعاء آخر ثم نضيف السمن وبشر البرتقال ونقوم بتقليب المكونات بالمضرب الكهربائي حتى يصبح لدينا خليط كريمي القوام. نقوم بوضع خليط الطحين إلى خليط الزيت والسكر، ثم نضيف إليهم عصير البرتقال بالتدريج مع التقليب، حتى يتكون لدينا عجينة لينة متماسكة. نقوم بتغطية العجين ونتركه حتى يرتاح لمدة ربع ساعة تقريباً. نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة. نقوم بعمل البسكويت بواسطة الماكينة الخاصة بالبسكويت. نقوم بدهن صينية الفرن بالقليل من السمن، ثم نقوم برص البسكويت في صينية مع ترك مسافة بين كل واحدة وأخرى. نضع الصينية داخل الفرن لمدة ربع ساعة تقريباً حتى ينضج تماماً.

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وبها نكون قدمنا لكم طريقة عمل بسكويت النشادر للعيد بخطوات سهلة وبسيطة، و طريقة عمل بسكويت النشادر بدون بيض.