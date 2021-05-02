تعلمي طريقة عمل النجرسكو بالفراخ بطريقة سهلة ومكونات بسيطة

النجرسكو هي وجبة ايطالية تتكون من دجاج و مكرونة و مشروم و صوص ابيض، وهي من الوصفات الشهية التي يقبل عليها الجميع كبير كان اوصغير، سرعان ما انتقلت أكله النجرسكو إلى جميع البلاد العربية لكونها جميلة المذاق وأيضا تحتوي على الدجاج، فالجميع يحبونه لما يحتوي على بروتينات وأيضا خفيف جدا في هضمه. مكونات عمل النجرسكو نصف كيلو مكرونة.

نصف لتر لبن.

٤ ملعقة كبيرة زبدة.

٤ ملعقة كبيرة دقيق.

نصف كيلو صدور دجاج مخليه ومقطعه

مكعبات صغيره.

مكعب مرق دجاج.

٣ ملعقة كبيرة جبن موزاريلا مبشورة.

كوب كريمة لباني. مكونات عمل النجرسكو التتبيلة بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

فص ثوم مفروم ناعم.

حبة جزر مبشورة.

فلفل الوان مقطع مكعبات صغيرة.

ملعقة صغيرة كاري.

ملعقة صغيرة كركم.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

ورق لورا مطحون.

ربع ملعقة صغيرة روز ماري.

ربع ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. طريقة التحضير نقوم بخلط التتبيلة البصل والثوم والجزر والفلفل الالوان والكاري والكركم والقرفة وورق اللورا والروز ماري والحبهان المطحون والملح والفلفل الأسود مع قطع الدجاج المقطع مكعبات، ثم يخلط جيدا ويترك جانبا لمده ساعتين.

في إناء آخر نقوم بوضع السمن والدجاج المتبل على النار مع التقليب حتى تمام النضج ويترك جانبا ليبرد.

في إناء نقوم بسلق المكرونه توضع في ماء مغلي مع ملح لمدة ٨ دقائق وتصفي.

في إناء آخر يوضع سمن والدقيق ويقلب حتى يتغير لون الدقيق ونقوم بوضع اللبن مع التقليب المستمر بالمضرب اليدوى ثم يوضع كوب الكريمة.

عندما يتقل القوام نقوم بإضافة الجبن والملح والفلفل ويرفع من على النار ليبرد.

يوضع نصف كمية البشاميل على المكرونة وتقلب.

نقوم بإحضار صينية مدهونة جيدا بالزبدة ونضيف نصف كمية المكرونة.

يتم وضع الدجاج المتبل ثم يوضع باقي كمية المكرونة المتبقية ثم نقوم بوضع البشاميل المتبقي وفرده جيدا على المكرونه.

تدخل الصينية فرن سابقة التسخين على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة لكي نلاحظ تحميرها. طريقة التحضير الوسوم

النجرسكو هي وجبة ايطالية تتكون من دجاج و مكرونة و مشروم و صوص ابيض، وهي من الوصفات الشهية التي يقبل عليها الجميع كبير كان اوصغير، سرعان ما انتقلت أكله النجرسكو إلى جميع البلاد العربية لكونها جميلة المذاق وأيضا تحتوي على الدجاج، فالجميع يحبونه لما يحتوي على بروتينات وأيضا خفيف جدا في هضمه. مكونات عمل النجرسكو نصف كيلو مكرونة.

نصف لتر لبن.

٤ ملعقة كبيرة زبدة.

٤ ملعقة كبيرة دقيق.

نصف كيلو صدور دجاج مخليه ومقطعه

مكعبات صغيره.

مكعب مرق دجاج.

٣ ملعقة كبيرة جبن موزاريلا مبشورة.

كوب كريمة لباني. مكونات عمل النجرسكو التتبيلة بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

فص ثوم مفروم ناعم.

حبة جزر مبشورة.

فلفل الوان مقطع مكعبات صغيرة.

ملعقة صغيرة كاري.

ملعقة صغيرة كركم.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

ورق لورا مطحون.

ربع ملعقة صغيرة روز ماري.

ربع ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. طريقة التحضير نقوم بخلط التتبيلة البصل والثوم والجزر والفلفل الالوان والكاري والكركم والقرفة وورق اللورا والروز ماري والحبهان المطحون والملح والفلفل الأسود مع قطع الدجاج المقطع مكعبات، ثم يخلط جيدا ويترك جانبا لمده ساعتين.

في إناء آخر نقوم بوضع السمن والدجاج المتبل على النار مع التقليب حتى تمام النضج ويترك جانبا ليبرد.

في إناء نقوم بسلق المكرونه توضع في ماء مغلي مع ملح لمدة ٨ دقائق وتصفي.

في إناء آخر يوضع سمن والدقيق ويقلب حتى يتغير لون الدقيق ونقوم بوضع اللبن مع التقليب المستمر بالمضرب اليدوى ثم يوضع كوب الكريمة.

عندما يتقل القوام نقوم بإضافة الجبن والملح والفلفل ويرفع من على النار ليبرد.

يوضع نصف كمية البشاميل على المكرونة وتقلب.

نقوم بإحضار صينية مدهونة جيدا بالزبدة ونضيف نصف كمية المكرونة.

يتم وضع الدجاج المتبل ثم يوضع باقي كمية المكرونة المتبقية ثم نقوم بوضع البشاميل المتبقي وفرده جيدا على المكرونه.

تدخل الصينية فرن سابقة التسخين على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة لكي نلاحظ تحميرها. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعلمي طريقة عمل النجرسكو بالفراخ بطريقة سهلة ومكونات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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