هذا ما سيحدث لجسمك عند تسخين الخبز بهذه الطريقة

العديد منا من يقوم بتسخين الخبز علي النار بشكل مباشر وهناك من يقوم بتسخين الخبز في الميكرويف ولا نعلم الخطورة التي قد تؤدي إلي حدوث العديد من الأضرار الناتجة عن تعرض الخبز بشكل مباشر إلي النار التي تتفاعل مع الخبز وتؤدي إلي حدوث الكثير من الأمراض والتي قام الأطباء بالتأكيد علي خطورة تسخين الخبز علي النار بشكل مباشر ومن بعض هذه الأمراض فيروس (أ) وقرحة في المعدة وحدوث خلل في الجهاز المناعي للجسم وأيضا استخدام الميكرويف قد يؤدي إلي حدوث سرطان بسبب الإشعاعات التي يخرجها والتي يتعرض لها الطعام بشكل مباشر والخبز بشكل خاص ويقوم الأطباء وخبراء التغذية بإعطائنا ثلاث طرق صحية لتسخين الطعام وخاصة الخبز.

طرق تسخين الخبز برأي الأطباء وخبراء التغذية:

قد قامت الدكتورة آمال فتحي استشاري أمراض الروماتيزم وعلاج السمنة بالتوضيح في احدي البرامج الحوارية بأن الخبز هو من الوجبات الأساسية للشعب المصري ومن أهم الوجبات التي يعتمد عليها بشكل يومي وفي اليوم الواحد أكثر من مرة وتوضح بأن هناك عاده سيئه لدي المصرين وهي تسخين الخبز علي النار بشكل مباشر مما يعرضه إلي غاز الميثان السام الذي يتفاعل مع النشويات الموجودة في الخبز ويسبب أنواع كثيره من الأمراض التي تؤثر علي الجهاز الهضمي والمناعي للجسم.

وقال الدكتور محمد حلمي أخصائي السمنة والنحافة أن تعرض الخبز لدرجه حراره عاليه قد يجعل بعض من أنواع الغازات السامة مثل ثاني أكسيد الكربون في التخلل إلي بعض عناصر الخبز وقد تودي إلي حدوث تسمم في الجهاز الهضمي وممكن أن يؤدي تعرض الخبز للنار بشكل مباشر إلي حدوث أضرار في القولون والجهاز الهضمي وأيضا قد يتسبب في خلل في الجهاز المناعي مما يسبب كوارث في جسم الإنسان منها الفيروسات الكبدية وفيروس (أ).

ملاحظه هامه:

قد اكد كل من الطبيبان علي أن تعرض الخبز بشكل مباشر للتسخين في الميكرويف يسبب إلي حدوث سرطان بسبب تعرضه لأشعة البايلولير التي تعتبر من اهم مسببات السرطان.

افضل الطرق لتسخين الخبز:

وفقا لما قاله الأطباء ومع مراجعه خبراء التغذية بان افضل طرق لتسخين الخبز هي: