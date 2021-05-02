بسكوت العيد والبيتيفور طريقة عمله في اسرع وقت بدون تعقيد

بسكوت العيد والبيتيفور في اسرع وقت وبدون تعقيد، توجد اصناف وانواع كثيرة لصنع البسكوت، فمنها البسكوت السادة والبسكوت بالبرتقال وبسكوت السابليه، ومن خلال ذلك المقال سوف نعرض طريقة عمل بسكوت العيد اللذيذ، وطريقة عمل البيتيفور بخطوات سهلة وبسيطة، اصنعيه لاسترتك بالمنزل دون اللجوء لشرائه من محلات الحلويات بمبالغ باهظة، وها هي اهم المقادير المستخدمة في صنعهم مقادير صنع البسكوت كيلو دقيق مخصص لصنع الحلويات

كوب ونص حليب

كوب ونص سكر بودرة

⅓ كوب من السمن السائح بدرجة حرارة المطبخ وعليها ربع كوب زيت

2معلقة كبيرة من النشا وده اختياري حسب الرغبة

2 معلقة كبيرة بيكنج بودر

1كيس فانيليا

¼ ملعقة صغيره ملح طريقة التحضير في وعاء عميق يتم اضافة السمن والزيت والسكر والفانيليا ونخفقهم جيداً بالمضرب الكهربائي او يتم خفقهم بالمضرب اليدوي، يتم الخفق جيداً الي ان يصبح الخليط هش ولونه مائل للبياض يتم اضافة النشا والملح والبيكنج بوجر الي الدقيق ونقلب بملعقة خشب نقوم بإضافة الدقيق تدريجياً الي الخليط السائل ونقلب بملعقة خشب ونقلب المكونات جيداً حتي يتجانس الدقيق وتصبح العجينة متماسكة وناعمة يسهل تشكيلها نغلفها جيداً ونأخذ منها قطعة للتشكيل، ونضع القطعة في ماكينة البسكوت نقوم برص قطع البسكوت في صينية غير مدهونة بالسمن نسخن الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية ونقوم بإدخال الصينية في الفرن مباشرة لمدة 15 دقيقة اخيراً نخرج البسكوت من الفرن ونضعه يبرد يتم حفظه في علب مغلقة لحين التقديم وعند التقديم نقوم بوضع صوص الشكولاتة البيضاء او البنية. مقادير صنع البسكوتطريقة التحضير البيتيفور من انواع الحلويات المخصصة للاحتفال بالأعياد ويمكن تناوله مع كوب شاي ساخن او كوب حليب ويفضله افراد الاسرة نظراً لأشكاله المختلفة ويمكن صنعه بالشكولاتة او سادة المقادير ½ كيلوا دقيق مخصص لصنع الحلويات

½ كوب زبدة

كوب سكر بودرة

4 بياض بيض

2 كيس فانيليا

⅓ ملعقة صغيرة ملح طريقة التحضير في وعاء عميق نضع الزبدة والسكر ونقوم بخفقهم بالضرب الكهربائي جيداً حتي نحصل علي قوام كريمي ثم نقوم بإضافة بياض البيض تدريجياً للخليط مع الاستمرار في الخفق بالمضرب نضيف الفانيليا، الملح، ونقوم بإضافة الدقيق للخليط حتي تتكون لدينا عجينة لينة نغلف العجينة ونأخذ منها قطعة ونضعها في ماكينة البيتيفور نحضر صينية مدهونة بالسمن ونقوم بوضع الماكينة علي الصينية ونضغط علي الماكينة حتي يخرج لنا قطع مشكلة، ثم نأخذ مسافة ونقوم بتشكيل قطعة اخري الي ان ننتهي من الخليط نقوم بإدخال الصينية في الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها 25 دقيقة الي ان تنضج، نخرجها من الفرن ونتركها تهدأ التقديم عند التقديم نقوم بغمس قطعتين من البيتيفور مع بعض بالمربي ثم غمسهم في شكولاتة مبشورة او فستق مطحون او بعض الشكولاتة الفارمسيل الوسوم

بسكوت العيد والبيتيفور في اسرع وقت وبدون تعقيد، توجد اصناف وانواع كثيرة لصنع البسكوت، فمنها البسكوت السادة والبسكوت بالبرتقال وبسكوت السابليه، ومن خلال ذلك المقال سوف نعرض طريقة عمل بسكوت العيد اللذيذ، وطريقة عمل البيتيفور بخطوات سهلة وبسيطة، اصنعيه لاسترتك بالمنزل دون اللجوء لشرائه من محلات الحلويات بمبالغ باهظة، وها هي اهم المقادير المستخدمة في صنعهم مقادير صنع البسكوت كيلو دقيق مخصص لصنع الحلويات

كوب ونص حليب

كوب ونص سكر بودرة

⅓ كوب من السمن السائح بدرجة حرارة المطبخ وعليها ربع كوب زيت

2معلقة كبيرة من النشا وده اختياري حسب الرغبة

2 معلقة كبيرة بيكنج بودر

1كيس فانيليا

¼ ملعقة صغيره ملح طريقة التحضير في وعاء عميق يتم اضافة السمن والزيت والسكر والفانيليا ونخفقهم جيداً بالمضرب الكهربائي او يتم خفقهم بالمضرب اليدوي، يتم الخفق جيداً الي ان يصبح الخليط هش ولونه مائل للبياض يتم اضافة النشا والملح والبيكنج بوجر الي الدقيق ونقلب بملعقة خشب نقوم بإضافة الدقيق تدريجياً الي الخليط السائل ونقلب بملعقة خشب ونقلب المكونات جيداً حتي يتجانس الدقيق وتصبح العجينة متماسكة وناعمة يسهل تشكيلها نغلفها جيداً ونأخذ منها قطعة للتشكيل، ونضع القطعة في ماكينة البسكوت نقوم برص قطع البسكوت في صينية غير مدهونة بالسمن نسخن الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية ونقوم بإدخال الصينية في الفرن مباشرة لمدة 15 دقيقة اخيراً نخرج البسكوت من الفرن ونضعه يبرد يتم حفظه في علب مغلقة لحين التقديم وعند التقديم نقوم بوضع صوص الشكولاتة البيضاء او البنية. مقادير صنع البسكوتطريقة التحضير البيتيفور من انواع الحلويات المخصصة للاحتفال بالأعياد ويمكن تناوله مع كوب شاي ساخن او كوب حليب ويفضله افراد الاسرة نظراً لأشكاله المختلفة ويمكن صنعه بالشكولاتة او سادة المقادير ½ كيلوا دقيق مخصص لصنع الحلويات

½ كوب زبدة

كوب سكر بودرة

4 بياض بيض

2 كيس فانيليا

⅓ ملعقة صغيرة ملح طريقة التحضير في وعاء عميق نضع الزبدة والسكر ونقوم بخفقهم بالضرب الكهربائي جيداً حتي نحصل علي قوام كريمي ثم نقوم بإضافة بياض البيض تدريجياً للخليط مع الاستمرار في الخفق بالمضرب نضيف الفانيليا، الملح، ونقوم بإضافة الدقيق للخليط حتي تتكون لدينا عجينة لينة نغلف العجينة ونأخذ منها قطعة ونضعها في ماكينة البيتيفور نحضر صينية مدهونة بالسمن ونقوم بوضع الماكينة علي الصينية ونضغط علي الماكينة حتي يخرج لنا قطع مشكلة، ثم نأخذ مسافة ونقوم بتشكيل قطعة اخري الي ان ننتهي من الخليط نقوم بإدخال الصينية في الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها 25 دقيقة الي ان تنضج، نخرجها من الفرن ونتركها تهدأ التقديم عند التقديم نقوم بغمس قطعتين من البيتيفور مع بعض بالمربي ثم غمسهم في شكولاتة مبشورة او فستق مطحون او بعض الشكولاتة الفارمسيل

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