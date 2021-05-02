فكرة مختلفة لقلي السمبوسة بدون ما تشرب نقطة زيت بطعم مقرمش ورهيب

قلي السمبوسة في الفرن من أسهل الوصفات التي يمكن إعدادها بشكل سريع، وتعتبر السمبوسة من الوجبات التي يحبها الأطفال والكبار على حد سواء، فجانب المعجنات هو من الأطعمة التي لا يرفضها الكثير من الناس عادة، ويمكن أن تكون السمبوسة بحشوات مختلفة ومتعددة من خضروات ولحم ودجاج وجبنة والعديد من الحشوات المتميزة.

طريقة قلي السمبوسة المقرمشة في الفرن

السمبوسة هي أحد الأصناف التي تعد عن طريق القلي، لكن قلي السمبوسة يتسبب في اختزانها كمية كبيرة من الدهون، وبالتالي فإنها تتسبب في زيادة الوزن وأيضًا تؤدي إلى عدم قدرة أصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب على تناولها، إلا أن هناك طريقة أخرى تتيح تناول السمبوسة مع عدم قليها في الزيت، وهي إعداد السمبوسة في الفرن.

تعتبر السمبوسة من الأصناف التي تتميز بحشوات مختلفة ولذيذة، ولكن عندما يتم تسويتها تمتص الكثير من الزيت لذلك يبحثون الأمهات عن طريقة صحية لتحضير السمبوسة، فإذا قمنا بقليها في الزيت تصبح مضرة نظراً لأنها تحتوي على دهون ترفع من نسبة الكوليسترول في الدم وبالتالي تشطل خطر على مريض القلب، وفي هذه الخطوات التالية نرفق لكم الطريقة الصحية.

مكونات قلي السمبوسة في الفرن

السمبوسة بالخضروات.

المكونات:

500 جرام من الجلاش

كوب من البازلاء

كوب من الجزر.

كوب من الفاصوليا.

كوب من البطاطس.

250 جرام من اللحم المفروم.

ملح وفلفل وكاري وبابريكا

4 ثمرات من البصل المفروم.

يتم وضع البصل في بعض من السمن والزيت حتى يصير ذهبي اللون، ثم يوضع اللحم المفروم ويستمر في التقليب، ثم يوضع الخضروات مع التقليب لمدة 3 دقائق.

نضع ربع كوب من الماء، ثم نغطي الإناء ونتركه حتى ينضج.

نقطع الجلاش لشرائح مستطيلة، ثم نضع ملعقة من الحشو في وسط الورقة، ونقوم بتطبيق ورقة الجلاش بين كل تطبيقة ندهن الزيت والسمن حتى تصير مثلثة الشكل، ويتم رص السمبوسك في صينية مدهونة بالزيت، ثم نقوم بإدخالها الفرن على درجة حرارة متوسطة، حتى يصبح السمبوسك ذهبي اللون ثم نقوم بإخراجه من الفرن وتقديمه.

ويمكن استبدال حشوة السمبوسك بحشوة اللحم المفرومة أو الدجاج.

طريقة تحضير السمبوسة في الفرن