سر نجاح كحك عيد الناعم زي الجاهز من محلات حلواني بأفضل مقادير

سر نجاح كحك عيد الجاهز مثل محلات حلويات بأفضل مقادير، يعتبر كحك عيد من أشهر حلويات التي تصنع في أواخر أيام رمضان والذي يعم بالفرحة، وترغب النساء وربات البيوت في صنعه بالمنزل بأفضل طريقة مثل الذي يباع في محلات الكعك الجاهز، ولكن غالبا ما تكون نتيجة صنع كحك في منزل بأنه يكون جاف قاسي أو يكون الحشوة جافة أو يكون ناعم زيادة وتلك أغلب مشكلات صنع الكحك لذلك له عدة أسرار ونصائح يجب العمل بها لصنع افضل أنواع الكحك مثل الجاهز بمكونات بسيطة وموفرة أكثر من شراءه من خارج ويعطيك كمية أكبر.

كحك عيد بالعجوة أو بالملبن ومكسرات من أكثر ما يتم تحضيره في كثير من بيوت العربية والمصرية مع اقتراب عيد فطر مبارك، ولكن يوجد كثير من طرق لعمل الكحك أو كعك العيد فتحتار ربة منزل في طريقة صحيحة لعمله في بيت ولكننا اليوم جمعنا لكم أكثر طرق لصناعة كحك عيد ناجح مثل محلات مفرول وناعم.

نحتاج إلى كيلو من دقيق أبيض منخول. لابد أن يكون دقيق مخصص الكحك وبسكويت نوع خاص. نحتاج إلى 2 ونصف الكوب من سمن مع 2 ملعقة كبيرة من سمن. يمكن خلط سمن نباتي مع سمن بلدي حتى يعطي طعم جميل. ملعقة كبيرة من خميرة فورية. عدد 2 ملعقة كبيرة من نشا ناعم منخول. ملعقة ونصف ملعقة كبيرة من السكر. ملعقة كبيرة من رائحة الكحك. عدد ثلاث ملاعق كبيرة من سمسم. كوب من الماء الدافئ على حسب الحاجة.

يتم أولا نخل دقيق جيدا مع النشا ثم يضاف عليه السمسم، ويذاب الخميرة مع السكر في داخل كوب ماء دافئ وتترك لمدة خمس دقائق حتى تختمر.

يتم تسخين السمنة على النار من دون أن يقدح تسخين فقط، ثم ترفع من على النار مباشرة وتصب سمنة على دقيق مع تقليب بملعقة خشبية.

وتقليب حتى يبرد الدقيق ثم يتم بث دقيق مثل عمل البسبوسة حتى يتشرب دقيق كل سمن لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

ثم يضاف الخميرة الموجود في ماء وتلم بها عجينة ويضاف عليها رائحة كحك أو محلب مطحون على حسب رغبتك.

وعندما تكون عجينة طرية وتشكل من دون أن يحدث لها تشقق على سطح عجينة، وتترك حتى ترتاح لمدة نصف ساعة وتغطى في تلك مدة حتى تختمر.

ثم بعد ذلك يتم تشكيل الكحك ويحشو بما ترغبين فيه من عجوة أو ملبن بالمكسرات وتوضع الحشو في منتصف العجينة.

ثم ترص على صاج وتترك حتى تنتهي من كمية العجين كله، وتدخل في فرن ساخن على حرارة متوسطة، وعندما يأخذ لون ذهبي من أسفل يكون قد نضج.

كيلو من دقيق أبيض منخول. كوب ماء للعجن يكون دافئ. عدد اثنين كوب ونصف الكوب من سمن بحرارة الغرفة. عدد اثنين ملعقة كبيرة من سمسم محمص. ملعقة صغيرة من رائحة كحك أو بهارات كحك محلب. ملعقة صغيرة من خميرة فورية. أو قطعة خميرة طازجة حجم عين الجمل. رشة صغير من الملح. ملعقة صغيرة من السكر.

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