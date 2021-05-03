تخلصي من السواد ورائحة العرق للأبد مكون رهيب وتفتيح فوري للإبط وعن تجربة، إن رائحة العرق من الأمور التي تزعج الكثير من الأشخاص سواء رجال أو نساء ومع اقتراب فصل الصيف تشتد رائحة العرق وتتعرض منطقة الإبط إلى اللون الأسود وللتخلص من تلك المشكلة سوف نتبع المكونات الطبيعية التي دومًا تكون هي الأفضل من حيث النتائج والأمان فالعديد منا يتجه إلى استخدام مستحضرات عديدة لإزالة رائحة العرق والتخلص من سواد الإبط ولكن تلك المواد تحتوي على العديد من المركبات الكيماوية التي تعمل عل حبس العرق وتسبب مشاكل قد تؤدي إلى حدوث خراج تحت الإبط لا قدر الله لذلك الأفضل هو المواد الطبيعية.

وصفة رهيبة تخلصي من السواد ورائحة العرق

بداية الأمر لا بد من أن نذكر أن الليمون عظيم جدًا جدًا جدًا للتخلص من البكتيريا والجراثيم التي توجد في المناطق الحساسة خاصة تحت الإبط والتي تعمل على ظهور رائحة العرق الكريهة، حيث إنه رهيب في التفتيح الفوري سواء للبشرة أو الجسم بأكمله فتلك المعلومة مهمة جدًا إن الليمون سيد التفتيح الفوري.

نصف ليمونة.

ملعقة كبيرة بودرة أطفال (بودرة تلك).

ملعقة كبيرة من كريم تسلخات الأطفال.

أولاً نحضر إناء نظيف ونخلط به بودرة التلك مع كريم التسلخات. ثاني خطوة نقوم بأخذ نصف الليمونة وندعك بها تحت الإبط مع الضغط عليها. ننتظر حتى يجف الليمون على الإبط. نأخذ من خلطة الكريم وبودرة التلك ونضعها تحت الإبط. تلك الوصفة رهيبة جدًا في التفتيح والتخلص من رائحة العرق الكريهة.

التخلص الفوري من رائحة العرق مكونات وصفة التخلص من العرقطريقة تحضير واستخدام الوصفةالتخلص من رائحة العرق تحت الإبط

يعد النشا من المكونات الطبيعية الممتازة في التفتيح وأيضًا التخلص من رائحة العرق الكريهة وهنا أيضًا في تلك الوصفة سوف نقوم باستخدام الليمون كعامل أساسي فإذا لم يتوفر لديك المكونات الموجودة في الوصفة الأولى اعتمدي على الوصفة الثانية وسوف تعطي نفس النتائج المذهلة تفتيح فوري وإزالة رائحة العرق وبأقل التكاليف.

تخلصي من السواد ورائحة العرق للأبد بالنشا

سوف نقوم بأخذ نصف ليمون ودعك الإبط جيدًا ولكن هذه المرة لن نترك الليمون كي يجف نأخذ نصف الليمونة ونقوم بغمسها في النشا ودعك الإبط مرة أخرى ونترك النشا والليمون على البشرة سوف يقوم النشا بالتفتيح ويقوم الليمون بقتل الجراثيم الضارة المسببة لرائحة العرق.