طريقة عمل الكعك والبسكويت البيتي بالمقادير المظبوطة وأسرار نجاحها مثل المحلات

طريقة عمل الكعك والبسكويت، يرجع تاريخ الكعك منذ القدم، فهي عادة مصرية قديمة، منذ عصر المصري القديم، حيث كان يقدم أثناء زيارة الموتى في القبور، وأثناء الاحتفالات التي يحتفلون بها المصريون في عيد الفطر المبارك، وكان شكله في القدم عبارة عن أشكال من الدوائر الصغيرة، منقوشة ومكتوب عليها “كل وأشكر”، ووجد علماء الآثار بعض جدران المعابد المنقوشة عليها رسومات له في مصر، أما البسكويت فهو من المخبوزات الغربية الشهيرة، ويمكن حشوه بالشيكولاته أو الكريمة البيضاء أو سادة، ويأخذ في الصباح مع الشاي أو القهوة، ويرجع معنى اسمه في اللاتينية إلى أنه مخبوز مرتين، وفي ايطاليا يرجع معناه إلى أنه نوع من أنواع الكعكات المقرمشة أو المحلى.

طريقة عمل الكعك والبسكويت

من مخبوزات العيد التي يهتم المصريين بشرائها أو عملها في المنزل ولو تم الالتزام بالمقادير المظبوطة والعجن سوف تحصلين على ألذ وأشهى طعم مثل المحلات، وسوف نتم عرض المقادير للكعك والبسكويت لكي تستمتعي بأفضل طعم.

طريقة عمل الكعك

أولاً المقادير:

كيلو من الدقيق المخصص للمخبوزات.

نص كيلو من الزبدة أو السمنة.

200 جرام من اللبن.

150 جرام سكر البودر.

ملعقة صغيرة من رائحة الكعك.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

رشه من السمسم.

رشه من الملح.

ثانياً الطريقة:

يتم خلط الدقيق والسكر ورائحة الكعك والخميرة ورشة الملح مع بعض جيداً.

يتم بث الزبدة أو السمنة بدرجة حرارة الغرفة ولا يتم قدحها على النار وتوضع في الخليط السابق جيداً لمدة نصف ساعة تقريباً.

ثم يتم وضع اللبن ويتم عجنه جيداً.

يتم تقطيع العجينة إلى قطع على قد الكعكة مباشرةً بعد العجن.

يتم حشو العجينة ملبن أو عجوة أو عجمية على حسب الرغبة.

ثم نلفها أو نضغط عليها بالفورمة المخصصة للكعك ويمكن استبدال الفورمة بسلك الشباك بيكون شبيه بالفورمة.

ونرصه في صواني الخبز ونتركه يرتاح إلى أن نفرغ من العجين كله.

ثم ندخله في الفرن على درجة حرارة 220 درجة مئوية.

بعد خروجه يتم وضعه ليبرد قليلاً ثم يتم رش السكر البودر فوقه.

طريقة عمل البسكويت

أولاً المقادير:

5 كيلو من دقيق المخبوزات.

2 كيلو من الزبدة الطرية.

2 كيلو من السكر الناعم.

ربع كيلو من اللبن.

ريحة البرتقال أو جوز الهند أو النشادر.

عصير برتقال.

ملعقة فانيليا.

15 بيضة.

2 باكو بيكينج باودر.

ثانياً الطريقة: