طريقة عمل الكعك والبسكويت البيتي بالمقادير المظبوطة وأسرار نجاحها مثل المحلات

طريقة عمل الكعك والبسكويت، يرجع تاريخ الكعك منذ القدم، فهي عادة مصرية قديمة، منذ عصر المصري القديم، حيث كان يقدم أثناء زيارة الموتى في القبور، وأثناء الاحتفالات التي يحتفلون بها المصريون في عيد الفطر المبارك، وكان شكله في القدم عبارة عن أشكال من الدوائر الصغيرة، منقوشة ومكتوب عليها “كل وأشكر”، ووجد علماء الآثار بعض جدران المعابد المنقوشة عليها رسومات له في مصر، أما البسكويت فهو من المخبوزات الغربية الشهيرة، ويمكن حشوه بالشيكولاته أو الكريمة البيضاء أو سادة، ويأخذ في الصباح مع الشاي أو القهوة، ويرجع معنى اسمه في اللاتينية إلى أنه مخبوز مرتين، وفي ايطاليا يرجع معناه إلى أنه نوع من أنواع الكعكات المقرمشة أو المحلى.طريقة عمل الكعك والبسكويت
من مخبوزات العيد التي يهتم المصريين بشرائها أو عملها في المنزل ولو تم الالتزام بالمقادير المظبوطة والعجن سوف تحصلين على ألذ وأشهى طعم مثل المحلات، وسوف نتم عرض المقادير للكعك والبسكويت لكي تستمتعي بأفضل طعم.طريقة عمل الكعك
أولاً المقادير:
- كيلو من الدقيق المخصص للمخبوزات.
- نص كيلو من الزبدة أو السمنة.
- 200 جرام من اللبن.
- 150 جرام سكر البودر.
- ملعقة صغيرة من رائحة الكعك.
- ملعقة صغيرة من الخميرة.
- رشه من السمسم.
- رشه من الملح.
ثانياً الطريقة:
- يتم خلط الدقيق والسكر ورائحة الكعك والخميرة ورشة الملح مع بعض جيداً.
- يتم بث الزبدة أو السمنة بدرجة حرارة الغرفة ولا يتم قدحها على النار وتوضع في الخليط السابق جيداً لمدة نصف ساعة تقريباً.
- ثم يتم وضع اللبن ويتم عجنه جيداً.
- يتم تقطيع العجينة إلى قطع على قد الكعكة مباشرةً بعد العجن.
- يتم حشو العجينة ملبن أو عجوة أو عجمية على حسب الرغبة.
- ثم نلفها أو نضغط عليها بالفورمة المخصصة للكعك ويمكن استبدال الفورمة بسلك الشباك بيكون شبيه بالفورمة.
- ونرصه في صواني الخبز ونتركه يرتاح إلى أن نفرغ من العجين كله.
- ثم ندخله في الفرن على درجة حرارة 220 درجة مئوية.
- بعد خروجه يتم وضعه ليبرد قليلاً ثم يتم رش السكر البودر فوقه.
أولاً المقادير:
- 5 كيلو من دقيق المخبوزات.
- 2 كيلو من الزبدة الطرية.
- 2 كيلو من السكر الناعم.
- ربع كيلو من اللبن.
- ريحة البرتقال أو جوز الهند أو النشادر.
- عصير برتقال.
- ملعقة فانيليا.
- 15 بيضة.
- 2 باكو بيكينج باودر.
ثانياً الطريقة:
- يتم ضرب الزبدة والسكر معاً حتى نحصل على قوام كريمي.
- نضيف البيض بيضة بيضة مع الاستمرار في الضرب.
- ثم نضيف العصير والفانيليا.
- ثم نضيف اللبن ونستمر في الضرب حتى نحصل على قوام كريمي.
- وبعد إضافة البيكينج باودر مع الدقيق ونخلطهم جيداً ننزله في الخليط الكريمي واحدة واحده.
- نترك العجين ترتاح لمدة ربع ساعة.
- يتم تقطيعه ونتركه يرتاح لمدة نصف ساعة.
- ندخله الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى يأخذ لون.
الوسوم
طريقة عمل الكعك والبسكويت، يرجع تاريخ الكعك منذ القدم، فهي عادة مصرية قديمة، منذ عصر المصري القديم، حيث كان يقدم أثناء زيارة الموتى في القبور، وأثناء الاحتفالات التي يحتفلون بها المصريون في عيد الفطر المبارك، وكان شكله في القدم عبارة عن أشكال من الدوائر الصغيرة، منقوشة ومكتوب عليها “كل وأشكر”، ووجد علماء الآثار بعض جدران المعابد المنقوشة عليها رسومات له في مصر، أما البسكويت فهو من المخبوزات الغربية الشهيرة، ويمكن حشوه بالشيكولاته أو الكريمة البيضاء أو سادة، ويأخذ في الصباح مع الشاي أو القهوة، ويرجع معنى اسمه في اللاتينية إلى أنه مخبوز مرتين، وفي ايطاليا يرجع معناه إلى أنه نوع من أنواع الكعكات المقرمشة أو المحلى.طريقة عمل الكعك والبسكويت
من مخبوزات العيد التي يهتم المصريين بشرائها أو عملها في المنزل ولو تم الالتزام بالمقادير المظبوطة والعجن سوف تحصلين على ألذ وأشهى طعم مثل المحلات، وسوف نتم عرض المقادير للكعك والبسكويت لكي تستمتعي بأفضل طعم.طريقة عمل الكعك
أولاً المقادير:
- كيلو من الدقيق المخصص للمخبوزات.
- نص كيلو من الزبدة أو السمنة.
- 200 جرام من اللبن.
- 150 جرام سكر البودر.
- ملعقة صغيرة من رائحة الكعك.
- ملعقة صغيرة من الخميرة.
- رشه من السمسم.
- رشه من الملح.
ثانياً الطريقة:
- يتم خلط الدقيق والسكر ورائحة الكعك والخميرة ورشة الملح مع بعض جيداً.
- يتم بث الزبدة أو السمنة بدرجة حرارة الغرفة ولا يتم قدحها على النار وتوضع في الخليط السابق جيداً لمدة نصف ساعة تقريباً.
- ثم يتم وضع اللبن ويتم عجنه جيداً.
- يتم تقطيع العجينة إلى قطع على قد الكعكة مباشرةً بعد العجن.
- يتم حشو العجينة ملبن أو عجوة أو عجمية على حسب الرغبة.
- ثم نلفها أو نضغط عليها بالفورمة المخصصة للكعك ويمكن استبدال الفورمة بسلك الشباك بيكون شبيه بالفورمة.
- ونرصه في صواني الخبز ونتركه يرتاح إلى أن نفرغ من العجين كله.
- ثم ندخله في الفرن على درجة حرارة 220 درجة مئوية.
- بعد خروجه يتم وضعه ليبرد قليلاً ثم يتم رش السكر البودر فوقه.
أولاً المقادير:
- 5 كيلو من دقيق المخبوزات.
- 2 كيلو من الزبدة الطرية.
- 2 كيلو من السكر الناعم.
- ربع كيلو من اللبن.
- ريحة البرتقال أو جوز الهند أو النشادر.
- عصير برتقال.
- ملعقة فانيليا.
- 15 بيضة.
- 2 باكو بيكينج باودر.
ثانياً الطريقة:
- يتم ضرب الزبدة والسكر معاً حتى نحصل على قوام كريمي.
- نضيف البيض بيضة بيضة مع الاستمرار في الضرب.
- ثم نضيف العصير والفانيليا.
- ثم نضيف اللبن ونستمر في الضرب حتى نحصل على قوام كريمي.
- وبعد إضافة البيكينج باودر مع الدقيق ونخلطهم جيداً ننزله في الخليط الكريمي واحدة واحده.
- نترك العجين ترتاح لمدة ربع ساعة.
- يتم تقطيعه ونتركه يرتاح لمدة نصف ساعة.
- ندخله الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى يأخذ لون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكعك والبسكويت البيتي بالمقادير المظبوطة وأسرار نجاحها مثل المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.