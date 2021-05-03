طريقة عمل كريم جنين القمح وزبدة الشيا لتفتيح الأماكن الداكنة والحساسة السحري

كريم جنين القمح والشيا ، يعتبر من الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح المناطق الحساسة والداكنة، والذي يعمل على تفتيح بنتيجة فعالة من أول استخدام، ويتكون من مكونات سهلة ومتوفر في كل مكان أو يمكن شرائه من عند العطار بأسعار رخيصة بدل من شراء الكريع جاهز بسعر غالي، وتبحث كثير من الفتيات والسيدات على تفتيح هذه المناطق لأنها تكون عالق عند بعض السيدات وتعمل لهم عقدة نفسية، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل كريم جنين القمح وزبدة الشيا لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة السحري في المنزل. مكونات عمل كريم جنين القمح وزبدة الشيا مكونات عمل كريم جنين القمح وزبدة الشيا يتكون كريم جنين القمح وزبدة الشيا لتفتيح المناطق الداكنة وهي كالتالي:- نصف ملعقة صغيرة من جنين القمح.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

٥ قطرات من زيت الأرجان.

٥ قطرات من زيت اللوز الحلو.

٥ قطرات من زيت الزيتون.

ربع ملعقة صغيرة من زبدة الشيا.

٣ قطرات من عصير الليمون.

كبسولة من فيتامين E. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة عمل كريم جنين القمح لتفتيح المناطق الداكنة والحساسة السحري وهي كالآتي:- تحضير طبق ونضع به جنين القمح والزنجبيل ونقلب المكونات جيداً.

ثم نضيف زبدة الشيا ونقلب جيداً حتى يصبح الخليط متماسك. نضيف بعد ذلك زيت الأرجان وزيت الزيتون وزيت اللوز الحلو ونقلب المكونات جيداً. ثم نضيف كبسولة الفيتامين أخر حاجة ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط كريمي. كيفية الاستخدام نقوم بأخذ كمية من الكريم ونضعها في المنطقة المراد تفتيحها وندهنها جيداً، ويمكن غسلها بالماء عادي وسوف يكون نفس النتيجة، وسوف تظهر النتيجة من أول استخدام، ويمكن حفظها في الثلاجة الي حين الاستخدام، وهو يتكون من مكونات طبيعية وفعالة وليس لها تأثير على البشرة ولا يوجد بها مواد كيميائية مثل الكريمات الأخر. الوسوم

كريم جنين القمح والشيا ، يعتبر من الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح المناطق الحساسة والداكنة، والذي يعمل على تفتيح بنتيجة فعالة من أول استخدام، ويتكون من مكونات سهلة ومتوفر في كل مكان أو يمكن شرائه من عند العطار بأسعار رخيصة بدل من شراء الكريع جاهز بسعر غالي، وتبحث كثير من الفتيات والسيدات على تفتيح هذه المناطق لأنها تكون عالق عند بعض السيدات وتعمل لهم عقدة نفسية، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل كريم جنين القمح وزبدة الشيا لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة السحري في المنزل. مكونات عمل كريم جنين القمح وزبدة الشيا مكونات عمل كريم جنين القمح وزبدة الشيا يتكون كريم جنين القمح وزبدة الشيا لتفتيح المناطق الداكنة وهي كالتالي:- نصف ملعقة صغيرة من جنين القمح.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

٥ قطرات من زيت الأرجان.

٥ قطرات من زيت اللوز الحلو.

٥ قطرات من زيت الزيتون.

ربع ملعقة صغيرة من زبدة الشيا.

٣ قطرات من عصير الليمون.

كبسولة من فيتامين E. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة عمل كريم جنين القمح لتفتيح المناطق الداكنة والحساسة السحري وهي كالآتي:- تحضير طبق ونضع به جنين القمح والزنجبيل ونقلب المكونات جيداً.

ثم نضيف زبدة الشيا ونقلب جيداً حتى يصبح الخليط متماسك. نضيف بعد ذلك زيت الأرجان وزيت الزيتون وزيت اللوز الحلو ونقلب المكونات جيداً. ثم نضيف كبسولة الفيتامين أخر حاجة ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط كريمي. كيفية الاستخدام نقوم بأخذ كمية من الكريم ونضعها في المنطقة المراد تفتيحها وندهنها جيداً، ويمكن غسلها بالماء عادي وسوف يكون نفس النتيجة، وسوف تظهر النتيجة من أول استخدام، ويمكن حفظها في الثلاجة الي حين الاستخدام، وهو يتكون من مكونات طبيعية وفعالة وليس لها تأثير على البشرة ولا يوجد بها مواد كيميائية مثل الكريمات الأخر.

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