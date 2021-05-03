أفكار جديدة للأكلات الرمضانية مع أجواء شم النسيم

أفكار أكلات رمضانية مع أجواء شم النسيم، منذ فترة طويلة لم يتزامن شم النسيم مع شهر رمضان الكريم فكان من المعتاد من شم النسيم أن يكون في الأيام العادية فيكون الاحتفال به سهلًا بشراء الرنجة والفسيخ وأطعمة شم النسيم الخاصة بتلك المناسبة فقط ولكن في شهر رمضان من المستحيل تناول تلك الأطعمة لأنها تسبب العطش المستمر كما وأن شم النسيم هذا العام مختلف بسبب فيروس كورونا وغلق الكثير من المنتزهات والحدائق العامة لهذا سيقوم البعض منا بالاحتفال بشم النسيم في المنزل وهنا نقدم أفكار جديدة للسفرة الرمضانية لتناسب شم النسيم.

كيف يمكن إضافة أجواء شم النسيم لسفرة رمضان؟

يمكننا أن نعبر عن شم النسيم ونحن في شهر رمضان من خلال الطعام وتحضير أنواع الطعام التي لها علاقة بشم النسيم بما يتناسب مع الصيام فمثلًا:

وصفة باستا التونة

التونة من الأكلات البحرية التي لها علاقة بشم النسيم قليلًا يمكننا أن نحضر وصفة الباستا بالتونة لوجبة مغذية وخفيفة لا تؤثر على صيام اليوم التالي وتتكون من:

كيس مكرونة.

ثلاثة ملاعق مايونيز.

عبوتان زبادي صغير.

علبة ونصف علبة تونة مفتتة.

ملعقة زعتر ذات حجم كبير.

كوب إلا ربع حليب.

ملعقتان خردل ذات حجم صغير.

حبتان طماطم مقطعة.

حبتان جزر مبشور.

أربع حبات بصل مقطعة.

جبن شيدر أو موتزاريلا حسب الحاجة.

مقدار بسيط ملح وفلفل أسمر.

طريقة التحضير

نضع المكرونة في قدر به ماء حتى تنضج.

ونخلط المايونيز مع الزبادي و¼ كوب الحليب فقط والخردل والجزر والبصل والتوابل.

نضع قطع التونة المفتتة مع التتبيلة وتفتيتها أكثر بالشوكة.

ومن ثم نخلط الباستا مع الخليط وتوضع في صينية الفرن وعلى الوجه تزين بالجبن والطماطم ونضعها في الفرن نصف ساعة.

وصفة سلطة التونة

مكونات الوصفة

نصف بصلة حمراء.

علبتان فاصولياء حمراء.

ملعقتان بقدونس.

ملعقتان زيت زيتون.

4 ملاعق عصير ليمون.

ربع كيلو جرام تونة معلبة.

مقدار فلفل أسود وملح حسب الاحتياج.

طريقة التحضير