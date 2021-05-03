اقوي كريم أساس خافي لعيوب البشرة ويوحد لونها طبيعي 100 %

اقوي كريم أساس، إن كريم الاساس من المستحضرات التجميلية الهامة التي لا تستغنى عنها المرأة أثناء وضع الميك أب حيث يعمل كريم الأساس على إخفاء عيوب البشرة كما أنه ممتاز في توحيد لون البشرة وتحسين مظهرها ويعطي إضاءة للوجه تزيد من جمال الميك أب هي إنه هو الأساس الذي يتم عمل الميك عليه وتختلف درجات لون الفاونديشن أو كريم الأساس على حسب نوع البشرة.

فعند اختيارك كريم اساس لابد من أن تكون درجته قريبة من درجة بشرتك وليست فاتحة جدًا عن لون البشرة، ويوجد منه العديد من الأنواع المختلفة في الأسواق وتتفاوت الأسعار باختلاف نوع الماركة ومكوناتها، لكن مع المدى البعيد تتضرر البشرة بفعل تلك المستحضرات التجميلية.

اقوي كريم أساس خافي لعيوب البشرة

ويمكن عمل كريم اساس في المنزل بكل سهولة وبمكونات متوفرة وغير مكلفة فضلاً عن أن تلك المكونات آمنة على البشرة، وكريم الأساس المنزلي ليس فقط من أجل إخفاء عيوب الوجه مثل البثور والحبوب والهالات السوداء بل إنه يقوم بتغذية البشرة وترطيبها والعمل على تفتيح لونها بالتدريج.

طريقة عمل كريم اساسي في المنزل

سوف نحتاج إلى عدد من المقادير والمكونات حتى نتمكن من عمل كريم اساس في المنزل وتلك المكونات بسيطة وهي كالآتي:

لبن زبادي مقدار ملعقة كبيرة.

نقطتين من الجليسرين.

خميرة فورية مقدار ملعقة كبيرة.

ملعقة كبيرة نشا الذرة.

بودرة تلك للاطفال مقدار ملعقة كبيرة.

ماء ورد مقدار سبع نقط.

نقطتين فقط من خل التفاح.

علبة كريم فارغة ونظيفة.

نحضر وعاء نظيف وعميق ونضع به الزبادي والجليسرين ثم نخلطهم جيدًا.

نضيف الخميرة و النشا ونقلب المكونات معًا.

إضافة بودرة التلك وماء الورد إلى المكونات الموجودة لدينا في الوعاء ونقلب الخليط لمدة لا تقل عن 5 دقائق حتى نضمن امتزاج المكونات.

نقوم بإضافة خل التفاح وماء الورد ثم نستمر في التقليب جيدا.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع كريم الأساس المنزل الذي قمنا بعمله في المنزل بخطوات بسيطة في علبة فارغة ونظيفة ونحتفظ به عند الحاجة.

أفضل كريم أساس للوجه