طريقة عمل البيتي فور والغريبة بأسرار وتكات المحلات وصفة سهلة وسريعة

طريقة عمل البيتي فور والغريبة، يعتبر البيتي فور والغريبة من مخبوزات العيد، التي تأكل في عيد الفطر، وهو عبارة عن عجينة تشكل بأشكال كثيرة ومختلفة، ويتم تناولها مع الشاي أو القهوة في الصباح، ويتم تزينه بالشيكولاته أو المربى، ويرجع منشأها إلى فرنسا، وتم صنعها أثناء الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر، ويرجع تسميتها من طريقة خبزها، فهي تعني الأفران الصغيرة، أما الغريبة فتصنع من الدقيق والسكر والسمن ويرجع منشأها إلى أذربيجان، ويرجع تسميتها إلى اللغة الفارسية.طريقة عمل البيتي فور والغريبة
يتم صنعهم بطريقة سهلة جداً في المنزل وبمكونات بسيطة وموجودة في كل منزل، وهم من أشهر المخبوزات التي تأكل في عيد الفطر المبارك.البيتي فور
أولاً المقادير:
- كيلو من الدقيق المخصص للمخبوزات حوالي 6 كوب من الدقيق.
- 700 جرام من الزبدة حوالي 3 كوب من الزبدة.
- 250 جرام من السكر حوالي كوب ونصف من السكر البودره.
- 6 صفار بيض.
- ملعقة من الفانيليا.
ثانياً الطريقة:
- يتم ضرب الزبدة مع السكر حتى نحصل على قوام كريمي.
- يتم إضافة البيض والفانيليا مع الاستمرار في الخفق.
- يتم تنزيل الدقيق واحدة واحدة.
- ويتم خلط المكونات مع بعض حتى يختفي الدقيق في القوام الكريمي السابق.
- يتم وضع العجينة في كيس حلواني.
- ونضع البلبلة الصغيرة لأن العجينة يتضاعف حجمها داخل الفرن.
- يتم تشكيل العجينة في صواني الخبز.
- نضعها في الفرن على درجة حرارة 160 درجة مئوية ولمدة 25 دقيقة تقريباً أو حتى يحمر الوجه قليلاً أي يأخذ لون ذهبي.
- يترك حتى يبرد ويتم وضع أنواع الشيكولاته المفضلة عليها وحشوها بالمربى.
أولاً المقادير:
يوجد ثلاث طرق من مقادير الغريبة وهي كالتالي:
الطريقة الأولى:
- كيلو من الدقيق المخصص للمخبوزات.
- 500 جرام من السمنة.
- 500 جرام من السكر الناعم.
- نصف ملعقة فانيليا صغيرة.
الطريقة الثانية:
- 3 كوب من الدقيق المخصص للمخبوزات.
- 2 كوب من السمنة.
- 1 كوب من السكر.
الطريقة الثالثة:
- 3 كوب من الدقيق المخصص للمخبوزات.
- كوب ونصف من السمنة.
- كوب ونصف من السكر.
سواء المقادير الأولى أو الثانية أو الثالثة فالطريقة واحدة أهم حاجة إن السكر والسمنة يساوي الدقيق.
ثانياً الطريقة:
- يتم ضرب السمنة مع السكر والفانيليا حتى نحصل على قوام كريمي.
- يتم وضع الدقيق ونضرب جيداً حتى تتكون عجينة متماسكة.
- يتم ترك العجينة ترتاح لمدة ربع ساعة.
- نبدأ في تشكيلها إلى كور صغيرة.
- نضع في منتصفها مكسرات أو سادة.
- نضعها في فرن درجة حرارته 170 درجة مئوية حوالي 25 دقيقة تقريباً.
- حيث أن لون السمنة هو الذي يتحكم في لون الغريبة.
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طريقة عمل البيتي فور والغريبة، يعتبر البيتي فور والغريبة من مخبوزات العيد، التي تأكل في عيد الفطر، وهو عبارة عن عجينة تشكل بأشكال كثيرة ومختلفة، ويتم تناولها مع الشاي أو القهوة في الصباح، ويتم تزينه بالشيكولاته أو المربى، ويرجع منشأها إلى فرنسا، وتم صنعها أثناء الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر، ويرجع تسميتها من طريقة خبزها، فهي تعني الأفران الصغيرة، أما الغريبة فتصنع من الدقيق والسكر والسمن ويرجع منشأها إلى أذربيجان، ويرجع تسميتها إلى اللغة الفارسية.طريقة عمل البيتي فور والغريبة
يتم صنعهم بطريقة سهلة جداً في المنزل وبمكونات بسيطة وموجودة في كل منزل، وهم من أشهر المخبوزات التي تأكل في عيد الفطر المبارك.البيتي فور
أولاً المقادير:
- كيلو من الدقيق المخصص للمخبوزات حوالي 6 كوب من الدقيق.
- 700 جرام من الزبدة حوالي 3 كوب من الزبدة.
- 250 جرام من السكر حوالي كوب ونصف من السكر البودره.
- 6 صفار بيض.
- ملعقة من الفانيليا.
ثانياً الطريقة:
- يتم ضرب الزبدة مع السكر حتى نحصل على قوام كريمي.
- يتم إضافة البيض والفانيليا مع الاستمرار في الخفق.
- يتم تنزيل الدقيق واحدة واحدة.
- ويتم خلط المكونات مع بعض حتى يختفي الدقيق في القوام الكريمي السابق.
- يتم وضع العجينة في كيس حلواني.
- ونضع البلبلة الصغيرة لأن العجينة يتضاعف حجمها داخل الفرن.
- يتم تشكيل العجينة في صواني الخبز.
- نضعها في الفرن على درجة حرارة 160 درجة مئوية ولمدة 25 دقيقة تقريباً أو حتى يحمر الوجه قليلاً أي يأخذ لون ذهبي.
- يترك حتى يبرد ويتم وضع أنواع الشيكولاته المفضلة عليها وحشوها بالمربى.
أولاً المقادير:
يوجد ثلاث طرق من مقادير الغريبة وهي كالتالي:
الطريقة الأولى:
- كيلو من الدقيق المخصص للمخبوزات.
- 500 جرام من السمنة.
- 500 جرام من السكر الناعم.
- نصف ملعقة فانيليا صغيرة.
الطريقة الثانية:
- 3 كوب من الدقيق المخصص للمخبوزات.
- 2 كوب من السمنة.
- 1 كوب من السكر.
الطريقة الثالثة:
- 3 كوب من الدقيق المخصص للمخبوزات.
- كوب ونصف من السمنة.
- كوب ونصف من السكر.
سواء المقادير الأولى أو الثانية أو الثالثة فالطريقة واحدة أهم حاجة إن السكر والسمنة يساوي الدقيق.
ثانياً الطريقة:
- يتم ضرب السمنة مع السكر والفانيليا حتى نحصل على قوام كريمي.
- يتم وضع الدقيق ونضرب جيداً حتى تتكون عجينة متماسكة.
- يتم ترك العجينة ترتاح لمدة ربع ساعة.
- نبدأ في تشكيلها إلى كور صغيرة.
- نضع في منتصفها مكسرات أو سادة.
- نضعها في فرن درجة حرارته 170 درجة مئوية حوالي 25 دقيقة تقريباً.
- حيث أن لون السمنة هو الذي يتحكم في لون الغريبة.
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