طريقة عمل بسكويت السابليه الفاخر بكل سهولة وبألذ وأشهى بسكويت هتجربوه وبشكل جديد

السابليه ، من المخبوزات والحلويات الفاخرة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، وهو من أصل فرنسي. كما أنه من الحلويات التي تحظى بإقبال الكثير، وأصبحت تجوب شهرته جميع أنحاء الوطن العربي. وهو يندرج تحت قائمة الحلويات التي تصنع في العيد كالغريبة، والمعمول السعودي بالتمر، والبيتي فور، فهو مظهر من مظاهر الاحتفال بالعيد إلا إنه لكل بلد الحلوى الخاص بها. ويقدم بسكويت السابليه على الفطور مع كوب من الشاي أو الحليب أو كما ترغبون. ويتميز السابليه بمذاقه اللذيذ والخاص والمميز، وبشكله الجذاب الخرافة. كما يتميز بسهولة تحضيره فلا يتطلب وقت ولا مجهود كبير، وببساطة مكوناته. وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضير السابليه عبر الانترنت لكي تحضره لأفراد أسرتها وإسعادهم بدلا من شرائه الخارج، لضمان جودته وصحته، ولتكلفته الباهظة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات بسكويت السابليه وطريقة تحضيره بكل سهولة وبألذ الوصفات لم تجربوه من قبل وبأقل تكلفة.

مكونات السابليه

يتكون السابليه من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

400 جم زبدة طرية.

كوب وثلث سكر بودرة.

2 صفار بيض.

ملعقة صغيرة فانيليا.

600 جم دقيق.

للتزيين

شوكولاتة.

مربى.

مكسرات.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير السابليه بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الزبدة والسكر البودرة ونخلطهم جيدا بالمضرب اليدوي حتى نحصل على قوام كريمي.

نضيف صفار البيض والفانيليا ونخلط جيدا حتى يتجانس الخليط.

نضيف الدقيق ونقلب جيدا بسباتولا حتى يمتزج الخليط ويختفي الدقيق.

نلم العجينة برفق بدون عجن وندخلها في الثلاجة ترتاح لمدة 15 دقيقة.

بعد اختمار العجينة نقسمها إلى أربعة أجزاء، ونأخذ جزء من العجينة ونفردها بين طبقتين بلاستك بالشوبك بسمك نصف سم، ثم نستخدم قطاعة بحجم صغير ونقطع بها حبات البسكويت، ثم نحضر صينية فرن ونرص فيها حبات البسكويت، ثم نقوم بعمل فجوة داخل البسكويت في المنتصف في نصف كمية البسكويت.

ندخل الصينية فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة.

نأخذ الجزء الثاني من العجينة ونقطعها أجزاء صغيرة متساوية، ثم نمد كل قطعة باليد طوليا ونشكلها أساور، ثم ندهن حبات البسكويت ببياض البيض، ثم نغمسها في السمسم المحمص، ونقوم برصهم في صينية فرن ونضع فيها ورق خبز.

ندخل الصينية فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة.

نأخذ الجزء الثالث من العجينة ونقطعها أجزاء صغيرة متساوية، ثم نمد كل قطعة طوليا باليد، ثم نشكل نصف الكمية على شكل حلزوني بهذا الشكل.

ثم نقوم بعمل بخطوط في الكمية المتبقية بالشوكة طوليا.

نرصهم في صينية فرن ونضع فيها ورق خبز، ثم ندخل الصينية فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة.

نأخذ الجزء الرابع من العجينة ونقطعها أجزاء صغيرة متساوية، ثم نشكل كل قطعة على شكل كورة صغيرة، ثم نزينهم بالشوكة بعمل خطوط فيها مرة بالعرض ومرة بالطول.