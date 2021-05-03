مكون رباني لتطويل الرموش في أسبوع واحد فقط والنتيجة مذهلة ومضمونة

هناك عدد كبير للغاية من السيدات والفتيات التي تبحث عن مكون رباني لتطويل الرموش، وذلك في أسرع وقت ممكن حتى تتمكن من الحصول على رموش طويلة وكثيفة، لتتمكن من الاستغناء عن المستحضرات التجميلية التي على الرغم من نتائجها الفورية في إطالة وتكثيف الرموش إلا أنها في الأخير تتسبب في تساقطها مع الوقت لتصبح خفيفة وبالية، وعليه فإن الطريقة الوحيدة التي تساهم في الحصول على النتائج المرغوبة هي المكونات الطبيعية التي لها دور كبير في ذلك، وبدون أية آثار جانبية، لا على المدى القريب أو البعيد.مكون رباني لتطويل الرموش
يعتبر زيت الخروع من أبرز المكونات الطبيعية التي تساهم في تكثيف الشعر وإطالته، وعلى الرغم من عدم وجود أية دراسات علمية تثبت صحة تلك النظرية، إلا أن ذلك الزيت يحتوي على نسبة عالية من حمض الريسينوليك تصل إلى 90%، وذلك المكون يعمل على الحد من تساقط الشعر بشكل كبير، ويحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية التي تعزز من نمو الرموش وتوقف من تساقطها، وهناك نوعين من زيت الخروع منه ما هو لونه أسود ويعرف بزيت الخروع الجامايكي، ومنه الزيت المضغوط.طريقة استخدام زيت الخروع في تطويل الرموش
قبل استخدام زيت الخروع على الرموش يجب التأكد أولاً على أنه خالي من أي مواد قد تسبب التهيج للجفون أو العين، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- يتم تجربة نقطة من زيت الخروع على الجلد، فمثلا في منطقة الزراع حتى تتأكد أنه لن يسبب الحساسية للجلد وأنه خالي من المواد المهيجة للبشرة.
- تطبيق زيت الخروع على الرموش النظيفة الخالية من المكياج، بالاعتماد على فرشاة ماسكرا قديمة ونظيفة.
- يترك طوال الليل ويغسل في الصباح بالماء والغسول أو مزيل المكياج.
- تكرر يومياً والنتيجة مبهرة بعد أسبوع.
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هناك عدد كبير للغاية من السيدات والفتيات التي تبحث عن مكون رباني لتطويل الرموش، وذلك في أسرع وقت ممكن حتى تتمكن من الحصول على رموش طويلة وكثيفة، لتتمكن من الاستغناء عن المستحضرات التجميلية التي على الرغم من نتائجها الفورية في إطالة وتكثيف الرموش إلا أنها في الأخير تتسبب في تساقطها مع الوقت لتصبح خفيفة وبالية، وعليه فإن الطريقة الوحيدة التي تساهم في الحصول على النتائج المرغوبة هي المكونات الطبيعية التي لها دور كبير في ذلك، وبدون أية آثار جانبية، لا على المدى القريب أو البعيد.مكون رباني لتطويل الرموش
يعتبر زيت الخروع من أبرز المكونات الطبيعية التي تساهم في تكثيف الشعر وإطالته، وعلى الرغم من عدم وجود أية دراسات علمية تثبت صحة تلك النظرية، إلا أن ذلك الزيت يحتوي على نسبة عالية من حمض الريسينوليك تصل إلى 90%، وذلك المكون يعمل على الحد من تساقط الشعر بشكل كبير، ويحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية التي تعزز من نمو الرموش وتوقف من تساقطها، وهناك نوعين من زيت الخروع منه ما هو لونه أسود ويعرف بزيت الخروع الجامايكي، ومنه الزيت المضغوط.طريقة استخدام زيت الخروع في تطويل الرموش
قبل استخدام زيت الخروع على الرموش يجب التأكد أولاً على أنه خالي من أي مواد قد تسبب التهيج للجفون أو العين، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- يتم تجربة نقطة من زيت الخروع على الجلد، فمثلا في منطقة الزراع حتى تتأكد أنه لن يسبب الحساسية للجلد وأنه خالي من المواد المهيجة للبشرة.
- تطبيق زيت الخروع على الرموش النظيفة الخالية من المكياج، بالاعتماد على فرشاة ماسكرا قديمة ونظيفة.
- يترك طوال الليل ويغسل في الصباح بالماء والغسول أو مزيل المكياج.
- تكرر يومياً والنتيجة مبهرة بعد أسبوع.
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