هل الصيام مفيد لمرضي الربو، سؤال يطرحه الكثيرون خاصة الذين يعانون من مشكلة الربو وهي واحدة من امراض الجهاز التنفسي التي تتسبب في التهاب الشعب الهوائية المزمن، ما يعرَض المصاب بها لأزمات تنفسية وضيق في التنفس اضافة الى السعال وآلام الصدر.

وكغيره من المرضى الذين يعانون من امراض مزمنة او خطيرة يمكن أن تهدد حياته، يحتاج مريض الربو لمراجعة طبيبه الخاص قبل الصيام، لتبيان ما إذا كان قادراً على الصيام بشكل صحي وآمن، أم أن الصيام يمكن أن يسبب له الضرر والمضاعفات.

في موضوعنا اليوم، نجيب على السؤال هل الصيام مفيد لمرضي الربو، وفقاً لمعلومات أوردها موقع "الكونسلتو".

هل الصيام مفيد لمرضي الربو

الاجابة على هذا السؤال دوت الخليج لا، كما أكد الدكتور طه بكري، استاذ الباطنية والصدر بكلية الطب في جامعة الازهر للموقع المختص.

ويدحض د. بكري المزاعم التي تتحدث عن ان الصيام يساعد مرضي الربو في التخفيف من ازمات الربو التي يتعرضون لها وتحسين التنفس، مشيراً الى انه لا علاقة بين الجوع وتحسن القدرة على التنفس.

مضيفاً الى ان مرضى الربو اكثر عرضة لمثل هذه الازمات حتى مع الجوع، ما يعني ان الصيام لهؤلاء المرضى يتسبب في التالي:

الجفاف في الاغشية المخاطية المبطنة للجهاز التنفسي، ما يؤثر بشكل سلبي على قدرة مريض الربو على التنفس براحة.

لزوجة البلغم، أو البصاق، والذي قد يتسبب بدوره في اغلاق الشعب الهوائية، فضلًا عن عدم القدرة على اخراج البلغم من الصدر.

زيادة تعرض مريض الربو لأزمات الربو.

هل بإمكان مرضي الربو الصيام؟

يشير د. بكري أنه وعلى الرغم من السلبيات التي يفرضها الصيام على مرضي الربو، إلا أنه بإمكانهم الصيام بشرط الاكثار من شرب السوائل خاصة الدافئة منها على وجبتي السحور والافطار، لمنع جفاف الاغشية المخاطية المبطنة للشعب الهوائية.

كما ينصح د. بكري مرضى الربو بوجوب مراجعة الطبيب المعالج بغية تعديل مواعيد الادوية لتتناسب مع ساعات الصيام والافطار، وضرورة الالتزام بهذه التعديلات وتناول الجرعات بمواعيدها وكما وصفها الطبيب دون تغييرات.

كذلك حذر د. بكري مرضي الربو من التعرض الزائد للعوامل المثيرة للجهاز التنفسي التي قد تسبب ازمات الربو، مثل الروائح القوية. وفي حال شعر مريض الربو بعدم القدرة على التنفس، او تعرَض لحدوث الازمة الربوية، عليه كسر صيامه والافطار لمنع حدوث مضاعفات خطيرة على صحته.

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