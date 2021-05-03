دراسة: ما علاقة قلة النوم بارتجاج المخ

النوم هو عملية حيوية يقوم بها جسم الإنسان، ويجب أن تكون صحية من حيث عدد ساعات النوم ووقت النوم وحتى طريقة النوم والمكان المخصص لها حتى تتحقق الفوائد الرئيسية منها، وكثير من الدراسات ربطت بين خلل النوم وأمراض عدة، وفي التالي دراسة تؤكد أن قلة النوم يمكن أن تسبب أعراض عصبية تشبه أعراض مرض ارتجاج المخ، التفاصيل في التالي.

قلة النوم وارتجاج المخ:

كشفت دراسة جديدة لجامعة أوهايو الأمريكية إلى أن الكثير من الأشخاص قد يمرون بحياتهم بأعراض تشبه الارتجاج وهي نتيجة قله النوم ومشاكل الصحة العقلية كالتوتر والقلق والإجهاد العصبي، وفقا لما نشرته صحيفه neuroscience العلمية.

وأفادت الدراسة أنه ما بين 11٪ و 27٪ من الرياضيين الجامعيين الأصحاء الذين ليس لديهم تاريخ للإصابة بارتجاج في المخ مؤخرًا يعانون من مجموعة من الأعراض التي تفي بمعايير متلازمة ما بعد الارتجاج (PCS) على النحو المحدد في نظام التصنيف الدولي، من بين ما يقرب من 31 ألف رياضي شملهم الاستطلاع، برزت ثلاثة عوامل باعتبارها الأكثر احتمالية للتنبؤ بأعراض تشبه أعراض متلازمة ما بعد الولادة: قلة النوم، ومشاكل الصحة العقلية الموجودة مسبقًا، والإجهاد.

أعراض الارتجاج:

بخلاف الأعداد الكبيرة من الطلاب الذين أبلغوا عن مجموعات من الأعراض الشبيهة بإرتجاج المخ، أفاد ما بين نصف وثلاثة أرباع جميع الرياضيين الذين شملهم الاستطلاع عن واحد أو أكثر من الأعراض التي عادة ما يعاني منها الأشخاص الذين أصيبوا بارتجاج ، وأكثرها شيوعًا هو التعب أو انخفاض الطاقة والنعاس.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة جاكلين كاكسيز ، الأستاذة المساعدة في كلية الصحة وعلوم إعادة التأهيل بجامعة ولاية أوهايو: "الرياضيون الذين يتمتعون بلياقة بدنية، وهم يعانون من العديد من الأعراض التي يتم الإبلاغ عنها بشكل شائع بعد الارتجاج".

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.