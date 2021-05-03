أسرار شيفات الحلويات المحترفين لطريقة عمل البيتيفور في المنزل مثل الجاهز تماماً

طريقة عمل البيتيفور من أكثر الوصفات التي يبحث عنها الجميع مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك، حيث تحرص الكثير من ربات البيوت على عمل الكحك و البسكويت والبتيفور ليكون جاهز يوم العيد، ويعد بيتي فور من الحلويات التي يحبها كل أفراد الأسرة، سوف نقدم لكى سر طريقة عمله مثل الجاهز تماماً، لتضمني جودة ونظافة وأيضا توفير نظراً لارتفاع أسعار الكحك و البسكوت في نهاية شهر رمضان تستطيعين عمله في المنزل باقل تكلفة ممكنة و بجودة عالية مثل المحلات. طريقة عمل البيتيفور مقدار 1 كوب سكر بودرة.

مقدار ربع كوب زبدة.

عدد 2 بيضة.

مقدار 4 كوب دقيق.

مقدار ملعقة صغيرة فانيليا.

مقدار ربع ملعقة بيكنج بودر.

كاكاو خام. خطوات إعداد البيتي فور في المنزل نقوم بإحضار إناء ثم قومي بوضع البيض و ضيفي إليه السكر البودرة و الفانيليا و قومي بخلطهم جيدا ثم قومي بتسييح الزبدة و وضعها في الإناء، وقومي بالخفق بمضرب بيض حتى يمتزجوا جيداً، و تحصلي على قوام كريمي ثم أضفى الدقيق و البكنج باودر، و قومي بالعجن حتى يتجانس العجين، ثم قومي قسم العجين إلى نصفين و خذي نصف العجين في إناء منفصل و ضيفي إليه معلقتين من الكاكاو الخام و قومي بالعجن جيدا حتى يتجانس ثم اتركي العجين 10 دقائق.

نقوم بتشكيل العجين أما باستخدام قمع الحلواني أو مكبس البيتيفور و اختاري الأشكال التي تعجبك ويمكن عمل قطعة بيتي فور نصفها عادي والنصف الآخر بالكاكاو بأن تقومي بعمل أسطوانة من العجين العادي، وأسطوانة بنفس الحجم من العجين بالكاكاو والصقي الاسطوانتين في بعض ثم أدخليهم المكبس، أو القمع بجوار بعض، وعند عمل المكبس ستخرج القطعة نصف و نصف، ثم قومي برصه في صاج مدهون بالسمن مع مراعاة ترك مسافة بين كل قطعة و أخرى.

قومي بضبط درجة حرارة الفرن عند درجة 180، ثم ضعي الصاج في الفرن لمدة من 20 دقيقة الى 25 دقيقة حتى يحصل على اللون الذهبي، ثم اتركيه ليبرد. مكونات تزيين البيتي فور طريقة عمل البيتيفورخطوات إعداد البيتي فور في المنزلمكونات تزيين البيتي فور نحضر مربى مشمش ونقوم بربها بالمعلقة قليلا ليسهل دهنها ثم ندهن قطعة البيتيفور نلصق بها قطعي أخرى.

ثم نقوم بدهن طرف قطعتين البيتفور ثم وضع الطرف في شيكولاته فارماسل أو جوز هند أو مكسرات مجروشة في الكبة خشن، وتلك هي طريقة عمل البيتيفور في المنزل مثل الجاهز تماماً. الوسوم

طريقة عمل البيتيفور من أكثر الوصفات التي يبحث عنها الجميع مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك، حيث تحرص الكثير من ربات البيوت على عمل الكحك و البسكويت والبتيفور ليكون جاهز يوم العيد، ويعد بيتي فور من الحلويات التي يحبها كل أفراد الأسرة، سوف نقدم لكى سر طريقة عمله مثل الجاهز تماماً، لتضمني جودة ونظافة وأيضا توفير نظراً لارتفاع أسعار الكحك و البسكوت في نهاية شهر رمضان تستطيعين عمله في المنزل باقل تكلفة ممكنة و بجودة عالية مثل المحلات. طريقة عمل البيتيفور مقدار 1 كوب سكر بودرة.

مقدار ربع كوب زبدة.

عدد 2 بيضة.

مقدار 4 كوب دقيق.

مقدار ملعقة صغيرة فانيليا.

مقدار ربع ملعقة بيكنج بودر.

كاكاو خام. خطوات إعداد البيتي فور في المنزل نقوم بإحضار إناء ثم قومي بوضع البيض و ضيفي إليه السكر البودرة و الفانيليا و قومي بخلطهم جيدا ثم قومي بتسييح الزبدة و وضعها في الإناء، وقومي بالخفق بمضرب بيض حتى يمتزجوا جيداً، و تحصلي على قوام كريمي ثم أضفى الدقيق و البكنج باودر، و قومي بالعجن حتى يتجانس العجين، ثم قومي قسم العجين إلى نصفين و خذي نصف العجين في إناء منفصل و ضيفي إليه معلقتين من الكاكاو الخام و قومي بالعجن جيدا حتى يتجانس ثم اتركي العجين 10 دقائق.

نقوم بتشكيل العجين أما باستخدام قمع الحلواني أو مكبس البيتيفور و اختاري الأشكال التي تعجبك ويمكن عمل قطعة بيتي فور نصفها عادي والنصف الآخر بالكاكاو بأن تقومي بعمل أسطوانة من العجين العادي، وأسطوانة بنفس الحجم من العجين بالكاكاو والصقي الاسطوانتين في بعض ثم أدخليهم المكبس، أو القمع بجوار بعض، وعند عمل المكبس ستخرج القطعة نصف و نصف، ثم قومي برصه في صاج مدهون بالسمن مع مراعاة ترك مسافة بين كل قطعة و أخرى.

قومي بضبط درجة حرارة الفرن عند درجة 180، ثم ضعي الصاج في الفرن لمدة من 20 دقيقة الى 25 دقيقة حتى يحصل على اللون الذهبي، ثم اتركيه ليبرد. مكونات تزيين البيتي فور طريقة عمل البيتيفورخطوات إعداد البيتي فور في المنزلمكونات تزيين البيتي فور نحضر مربى مشمش ونقوم بربها بالمعلقة قليلا ليسهل دهنها ثم ندهن قطعة البيتيفور نلصق بها قطعي أخرى.

ثم نقوم بدهن طرف قطعتين البيتفور ثم وضع الطرف في شيكولاته فارماسل أو جوز هند أو مكسرات مجروشة في الكبة خشن، وتلك هي طريقة عمل البيتيفور في المنزل مثل الجاهز تماماً.

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