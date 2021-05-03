طريقة عمل صابونة الخيار لترطيب وتفتيح الوجه وجعل البشرة أكثر اشراقا

صابونة الخيار ، تعد من أفضل الوصفات التي تساعد على تنقية البشرة، وتعمل على زيادة كمية الماء بها كما أنها تحتوي على مكونات طبيعية تماما ومفيدة لجميع أنواع البشرة سواء الدهنية أو الجافة، ولكنها مفيدة للبشرة الجافه أكثر لاحتوائها على الخيار الذي يعد مرطب طبيعي للبشرة عند وضعه عليها فقط بدون أي إضافات.

كما أن صابونة الخيار تعمل على تفتيح البشرة، وعند المداومة على استعمالها تعطي أفضل النتائج. وسنقدم لكم في موقع ثقفني فيما يلي طريقة عمل صابونة الخيار.

مكونات صابونة الخيار

تتكون الصابونة من مكونات طبيعية ومفيدة لجميع انواع البشرة وهي كالتالي:

ثمرة واحدة من الخيار .

6 ملاعق ماء ورد .

صابونة جلسرين .

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون (لأصحاب البشرة الجافه فقط).

طريقة التحضير

طريقة صنعها سهلة جدا ولا تتطلب أى جهد يذكر وهى كالتالي:

نقوم ببشر صابونة الجلسرين، ثم نقوم بوضع ماء الورد وزيت الزيتون عليها ونضعهم جميعا على النار الهادئة جدا حتى تذوب الصابون تماما وتتجانس مع باقي المكونات .

نقوم ببشر ثمرة الخيار بشرا ناعما جدا، ونحتفظ بالماء الذي يخرج من ثمرة الخيار أثناء البشر ولا نهدره .

بعدما تذوب الصابونة وتتجانس مع بقية المكونات نقوم بإضافة ثمرة الخيار المبشور، ثم نقلب الخليط جيدا لمدة دقيقة ونصف على نار هادئة .

بعد ذلك نقوم برفعها من على النار ونتركها جانبا حتى تبرد قليلا، ثم نصبها في قوالب أو أي علبة بلاستيكية تصلح لأن تكون قالبا، ثم ندخلها الثلاجة حتى يقسو قوامها وتكون حينئذ جاهزة للاستخدام.

طريقة الاستعمال