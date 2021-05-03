كباب مشوي بالمنزل وعلي الطريقة العراقية وتحضيره بالمنزل بكل سهوله

كباب مشوي بالمنزل من اهم الوجبات التي لا يستغني عنها العرب والتي تقدم خلال شهر رمضان المبارك والذي تسال الكثير من الناس علي مواقع التواصل عن طريقه وكيفيه تحضيره، كما تسال الكثير أيضا عن طريقه وكيفيه تحضير وجبه الأرز بالدجاج الإوزي و وطريقه تحضير مندي بالفرن بالدجاج المتبل في المنزل وبكل سهوله وبطعم ألذ من الخارج، والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بتوضيح طريقه وتحضير كباب مشوي بالمنزل علي طريقتين الطريقة المصرية والطريقة العراقية بالتفصيل. كباب مشوي علي الطريقة المصرية كباب مشوي علي الطريقة المصرية والآن سوف نقوم بشرح المقادير اللازمة لتحضير الكباب بالمنزل وهي كالاتي: كيلو لحمه مفرومه.

نصف باقة بقدونس ويتم فرمها.

حبتين بصل.

ملعقه صغيره من الفلفل الأسود المطحون و 2 ملعقه من الملح.

ملعقه صغيره من البهارات المشكلة. طريقه تحضير الكباب المشوي والآن سوف نشرح طريقه التحضير علي الطريقة المصرية وهي كالاتي: يتم خلط وفرم اللحمة مع البقدونس والبهرات المشكلة و الملح و الفلفل الأسود ودعكم حتي التماسك.

يتم تغطيه اللحمة لمده ساعتين في الثلاجة.

يتم تحضير الأسياخ والشواية ونقع الأسياخ ف الماء لفتره.

يتم تشكيل الكباب علي هيئه أصابع علي الأسياخ وشويهم علي الشواية ومراقبتها. كباب علي الطريقة العراقية كباب علي الطريقة العراقية والآن سوف نقوم بتوضيح المقادير اللازمة للتحضير علي الطريقة العراقية وهي: كيلو لحمه مفرومه.

نصف باقة من الكرفس.

2 ملعقه صغيره من الملح.

ملعقه صغيره من الفلفل الأسود المطحون.

2 ملعقه كبيره من الدقيق. طريقه تحضير كباب مشوي عراقي والآن سوف نقوم بشرح طريقه تحضير الكباب علي الطريقة العراقية وهي: إحضار وعاء ووضع اللحمة مع البصل والكرفس ويتم فرمهم جيدا.

يتم وضع الخليط في مصفاه ويتم عصره وبعدها يتم إضافة المزيد من اللحم ويتم خلطهم جميعا للحصول علي ملمس ناعم.

يتم وضع الوعاء في الثلاجة لمده ساعه.

يتم بعدها تحضير الشواية والفحم والأسياخ ويتم نقع الأسياخ في المياه لفتره وإشعال الفحم جيدا.

يتم إحضار اللحمة المفرومة وتشكيها علي الأسياخ ويجب أن تكون يداك مبلله بالماء ووضعها علي الفحم.

يتم ترك الكباب حتي يتم نضوجه وتقديمه ساخنا علي الفطار. الوسوم

كباب مشوي بالمنزل من اهم الوجبات التي لا يستغني عنها العرب والتي تقدم خلال شهر رمضان المبارك والذي تسال الكثير من الناس علي مواقع التواصل عن طريقه وكيفيه تحضيره، كما تسال الكثير أيضا عن طريقه وكيفيه تحضير وجبه الأرز بالدجاج الإوزي و وطريقه تحضير مندي بالفرن بالدجاج المتبل في المنزل وبكل سهوله وبطعم ألذ من الخارج، والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بتوضيح طريقه وتحضير كباب مشوي بالمنزل علي طريقتين الطريقة المصرية والطريقة العراقية بالتفصيل. كباب مشوي علي الطريقة المصرية كباب مشوي علي الطريقة المصرية والآن سوف نقوم بشرح المقادير اللازمة لتحضير الكباب بالمنزل وهي كالاتي: كيلو لحمه مفرومه.

نصف باقة بقدونس ويتم فرمها.

حبتين بصل.

ملعقه صغيره من الفلفل الأسود المطحون و 2 ملعقه من الملح.

ملعقه صغيره من البهارات المشكلة. طريقه تحضير الكباب المشوي والآن سوف نشرح طريقه التحضير علي الطريقة المصرية وهي كالاتي: يتم خلط وفرم اللحمة مع البقدونس والبهرات المشكلة و الملح و الفلفل الأسود ودعكم حتي التماسك.

يتم تغطيه اللحمة لمده ساعتين في الثلاجة.

يتم تحضير الأسياخ والشواية ونقع الأسياخ ف الماء لفتره.

يتم تشكيل الكباب علي هيئه أصابع علي الأسياخ وشويهم علي الشواية ومراقبتها. كباب علي الطريقة العراقية كباب علي الطريقة العراقية والآن سوف نقوم بتوضيح المقادير اللازمة للتحضير علي الطريقة العراقية وهي: كيلو لحمه مفرومه.

نصف باقة من الكرفس.

2 ملعقه صغيره من الملح.

ملعقه صغيره من الفلفل الأسود المطحون.

2 ملعقه كبيره من الدقيق. طريقه تحضير كباب مشوي عراقي والآن سوف نقوم بشرح طريقه تحضير الكباب علي الطريقة العراقية وهي: إحضار وعاء ووضع اللحمة مع البصل والكرفس ويتم فرمهم جيدا.

يتم وضع الخليط في مصفاه ويتم عصره وبعدها يتم إضافة المزيد من اللحم ويتم خلطهم جميعا للحصول علي ملمس ناعم.

يتم وضع الوعاء في الثلاجة لمده ساعه.

يتم بعدها تحضير الشواية والفحم والأسياخ ويتم نقع الأسياخ في المياه لفتره وإشعال الفحم جيدا.

يتم إحضار اللحمة المفرومة وتشكيها علي الأسياخ ويجب أن تكون يداك مبلله بالماء ووضعها علي الفحم.

يتم ترك الكباب حتي يتم نضوجه وتقديمه ساخنا علي الفطار.

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