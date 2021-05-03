حضري بسكويت النشادر للعيد في منزلك بطريقة سهلة

بسكويت النشادر من أشهر طرق إعداد البسكويت التي يتم تقديمها في عيد الفطر، وذلك لأن هذا نوع يتميز عن باقي أنواع البسكويت الاخرى، ويرجع ذلك إلى الطعم الرائع الخاص بهذا النوع والذي يفضله الكبار والصغار كما يمكن أن يقدم كفطور مميز مع كوب من الشاي.

بسكويت النشادر

توجد العديد من طرق البسكويت بالنشادر، لذا سوف نقدم لكم أنجح طريقة بأبسط مقادير وهي كما يلي:

كيلو دقيق.

نصف كيلو زبدة.

3 بيض.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ربع كيلو سكر.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ملعقة صغيرة نشادر.

في وعاء مناسب للعجن نضع الزبدة والسكر ونخلط جيدا باستخدام المضرب الكهربائي.

ثم نضيف البيض بالتدريج مع إضافة الفانيليا و نخفق جميع المكونات حتى تتجانس.

نقوم بإضافة المكونات الجافة من الدقيق والبيكنج باودر والنشادر إلى الخليط السابق ونخلط على أقل سرعة.

بعد أن نحصل على عجينة لينة نتركها ترتاح لمدة 15 دقيقة.

يشكل البسكويت باستخدام الماكينة المخصصة له أو باستخدام قطاعات البسكويت.

يرص في صينية مع مراعاة ترك مسافة بين كل قطعة واخرى.

يدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق حتى يصبح ذهبي اللون ويوضع في طبق التقديم بعد أن يكون بارد.

مكونات بسكويت النشادرطريقة تحضير بسكويت النشادرمكونات بسكويت النشادر بالكاكاو

إضافة الكاكاو إلى بسكويت النشادر يعطي له مذاق مختلف ويمكن تنفيذ ذلك من خلال المكونات التالية:

3 أكواب من الدقيق.

2 كوب من الزبدة.

½ كوب كاكاو.

كوب من السكر.

2 بيض.

ملعقة صغيرة نشادر.

فانيليا.

يخلط الزبدة والسكر بالمضرب الكهربائي حتى يصبح القوام كريمي.

نضيف الكاكاو والبيض والفانيليا ونخفق مرة أخرى.

ثم نضيف الدقيق والنشادر ونخفق على أقل سرعة.

نشكل البسكويت ويرص في صينية الخبز ويدخل الفرن على درجة حرارة 160 لمدة 10 دقائق.

وبعد أن يبرد ويوضع في طبق التقديم.

طريقة تحضير بسكويت النشادر بالكاكاو