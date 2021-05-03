سر عمل سلطة الطحينة الشهية بأسهل الطرق في البيت

سلطة الطحينة أحد الأطباق المميزة خصوصاً مع المشويات وتستطيعين تحضيره وتقديمة مع مجموعة من الأطباق الرائعة وذلك لأن طبق السلطة يكون من الأطباق المهمة عند إعداد مائده الطعام وخصوصاً إذا كانت تحتوي على أنواع من اللحوم المشوية والدجاج المشوي فلابد من وجود طبق سلطة الطحينة مع هذه الأنواع من اللحوم وسنتناول طريقة عمل سلطة الطحينة حتي تتمكنني من إعدادها بنفسك وهي.

سلطة الطحينة

سلطه الطحينة أحد الأطباق المهمة التي يحبها جميع أفراد الأسرة ويتمنى وجودها وهناك أنواع كثيرة يتم إستخدام سلطة الطحينة في إعدادها وهناك سلطة الطحينة بالزبادي وعمل الفول بسلطة الطحينة فنجدها توجد وتدخل في أنواع كثيرة من الوجبات.

كوب من الطحينة البيضاء.

أربع معالق من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كوب من اللبن الرايب.

يتم إحضار إناء ونضع به الطحينة مع عصير الليمون مع الملح مع الفلفل الأسود مع اللبن الرايب.

يتم إحضار المضرب السلك ويتم ضرب جميع المكونات جيداً حتى تصبح ناعمة بدون أى تكتلات موجودة بها.

بهذا تكون قد أصبحت جاهزة يتم وضعها في طبق التقديم وتقدم مع الأكل وبالهناء والشفاء.

مقادير سلطة الطحينةطريقة تحضير سلطة الطحينةتقديم سلطة الطحينية مع الفول

المقادير

ثلاث حبات من الطماطم التي يتم فرمها ناعم.

كمية من الخس المفروم ناعم جداً.

كوب من البقدونس المفروم ناعم.

كوب ونصف من الفول البني المسلوق جيداً.

حبتان من الخيار المفروم ناعماً.

كوب ونصف من الجرجير المفروم ناعم.

يتم إحضار إناء و يتم وضع الطحينة مع الماء والخل واللبن والملح والكمون والشطه والثوم ويتم خلطهم جيداً بواسطه المضرب السلك حتى الحصول على صلصة ناعمة ومتجانسة دون وجود أى تكتلات فيها يتم وضع هذه الصلصة فوق الخضار ويتم تحريك الخضروات حتى تتشرب الصلصة جيداً ثم تقدم طبق السلطة بجانب الخبز العربي الذي تم تحميصه.

طريقة تحضير سلطة الطحينية مع الفول