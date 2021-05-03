كيفية عمل صبغة الشعر باللون الرمادي في المنزل بمكونات طبيعية

صبغة الشعر باللون الرمادي من الألوان الجديدة السائدة في هذه الأيام فالنساء بطبعها تعشق التغيير بالأخص بالنسبة للون الشعر حتى تظهر بمظهر ملفت للنظر، نظراً لأن السيدات تحب أن تبدو في أجمل شكل وأحسن صورة واللون الرمادي يتماشى مع لون البشرة عند أغلب السيدات وسوف نقدم طريقة صبغ الشعر باللون الرمادي في المنزل بعدة طرق بسيطة يمكنك أن تظهري في أجمل صورة باللون المفضل.

صبغة الشعر باللون الرمادي

السيدات دائماً من فترة إلى أخرى تبحث عن طريقة لتغيير لون الشعر ويكون هذا من منطلق التجديد والشعور بالراحة النفسية وهذا لأن السيدات تبحث عن التجديد في الشكل العام والمظهر الخارجي لها فنجد أن اللون الرمادي من الألوان الموجودة والمنتشرة في موضة عام ٢٠٢١ ولهذا سوف نتناول طريقة الصبغ داخل المنزل في بعض الخطوات البسيطة.

علبتين من علب الصبغة الأشقر الطبيعي.

وعاء من البلاستيك لخلط الصبغة.

علبة من علب صبغة الشعر الأشقر الرمادي.

أربع من ربطات الشعر المختلفة.

ملعقتين كبار من الفازلين.

فرشاة مخصصة للصبغة.

قطعة من القماش التي لا يتم استخدامه.

قفازات يتم لبسها أثناء الصبغة.

مشط للشعر يكون أسنانه رفيعة.

قبعة من البلاستيك.

بلسم للشعر.

شامبو للشعر.

حتى لا يتم تلطيخ الملابس بالصبغة عليك ارتداء قناع الصبغة علي الرقبة.

يتم خلط علب الصبغة الموجودة في الوعاء المخصص للصبغة ويتم خلطهم جيداً حتى يتجانسون مع بعضهم.

قبل أن تقومي بعمل الصبغة للشعر كاملاً يجب عليك أن تقومي بعمل اختبار الحساسية قبل الصبغ بمدة ساعتين وذلك للتأكد من عدم التعرض لبعض الأعراض الجانبية.

يجب بعدها عمل تجربة في جزء بسيط من الشعر بعيد عن الجذور بواحد سم، بحيث يتم وضع الصبغة على هذا الجزء حتى تحصلين على اللون المراد.

تحديد الوقت المستغرق في صباغة الشعر وفقاً للتعليمات الموجودة على العبوة حتي يحصل الشعر على اللون المراد وهذه من باب التجربة أولاً .

بعد ذلك تقومي بتمشيط الشعر جيداً كي تتخلصي من جميع التشابكات الموجودة في الشعر.

نبدأ بعد ذلك بتقسيم الشعر إلى أربع أجزاء ونقوم بتثبيت كل جزء برباط من أربطة الشعر الخاصة به.

نبدأ بعد ذلك بدهان الجبهة وخلف الأذن والرقبة بالفازلين حتى لا يؤثر عليها لون الصبغة عند الاستخدام.

ارتدي القفازات عند بدء استخدام الصبغة بعد ذلك قومي بتوزيع الصبغة على الشعر ابتداء من الجذور وصولاً إلى الأطراف بدون أن تصل الصبغة إلى فروه الرأس لذلك ابتعدي عن فروة الرأس بواحد سنتيمتر حتى لا يحدث التهاب في فروة الرأس.

بعد الانتهاء من صبغ جميع خصلات الشعر قومي بارتداء القبعة البلاستيكية واتركيها لمدة 25 دقيقة بعد ذلك ومراقبة الشعر حتى نحصل على اللون المطلوب.

ثم يتم تركه حوالي 50 دقيقه كاملة ولا يترك أكثر من ذلك.

بعد إنتهاء المدة المحددة للصبغة نقوم بشطف الشعر جيداً بالماء حتى نحصل على ماء نظيف بدون أى متعلقات من متعلقات الصبغة ويصبح الماء الذي تم تشطيف الشعر به نظيفاً.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالشامبو المخصص للشعر الذي تم صبغه من أجل المحافظة على تثبيت اللون به.

بعد ذلك يتم وضع البلسم على الشعر ويتم غسل الشعر سريعاً.

ويترك الشعر لمده يومين لا يتم غسله.

مقادير صبغة الشعر باللون الرماديطريقة تحضير صبغة الشعر باللون الرمادي