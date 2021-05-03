يصنف بسكوت اللانكشير كصنف من أصناف حلويات العيد الأكثر شهرة وبحثا من ربات البيوت في هذه الأوقات من السنة، فهو صنف خفيف معتاد عمله في المنازل أكثر منه في محلات الحلويات، وطريقة عمله بسيطة للغاية، فإليك نبذة.

طريقة عمل الغريبة و بسكوت اللانكشير

يمتاز بسكوت اللانكشير بسهولة وسرعة تجهيزه في أقل وقت وبأبسط المكونات، ولتجهيز بسكويت اللانكشير في المنزل فقط احضري قليل من المكونات التالية:

4 أكواب من الدقيق.

كوبان ونصف من الزبدة الطرية.

بيضتان.

كوب من السكر البودرة.

كوب نشا.

نصف ملعقة بيكينج باودر.

نصف ملعقة فانيليا.

مربى للتزيين (النوع حسب الرغبة).

نخفق السكر مع الزبدة الطرية جيدا في وعاء عميق.

بعد ذلك نقوم بإضافة البيض و الفانيليا مع استمرار الخفق.

في وعاء آخر نخلط الدقيق والنشا والبيكينج باودر.

ثم نضيف خليط المواد الجافة إلي الخليط السابق مع العجن تدريجيا حتى تتكون عجينة متجانسة.

نترك العجينة بعض الوقت لترتاح، ثم نشكلها كرات صغيرة جدا.

نقوم بتسخين الفرن جيدا علي درجة 170 مئوية قبل خبز البسكويت فيه.

نجهز صينية الخبز بوضع ورقة زبدة عليها، ثم نرص كرات البسكويت متباعدة عليها ونخبزها لمدة 20 دقيقة.

كوبان من الدقيق.

كوب من السمن (يفضل السمن البلدي).

نصف كوب من السكر البودرة.

يضرب السمن جيدا حتى يتغير لونه إلي اللون الأبيض. يضاف السكر المطحون إلي السمن مع استمرار الخفق حتى تمام الإمتزاج. نضيف الدقيق الأبيض المنخول بالتدريج (الكمية حسب الحاجة) حتى تتكون عجينة طرية جدا. نترك العجينة في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك قليلا. بعد إخراج العجين من الثلاجة نشكله كرات صغيرة، ثم نقوم بتزيينها بالفستق، أو البندق، أو أي نوع من المكسرات (حسب الرغبة)، ونرصها في صينية الخبز. نقوم بتسخين الفرن جيدا علي درجة 170 مئوية، ثم نضع صينية الخبز في الرف الأوسط من الفرن مدة لا تزيد عن 10 دقائق حتى يصبح لونها ذهبي من الأسفل. نقوم بإخراجها لتبرد ثم نحفظها في علب حتى نحافظ عليها طرية لأطول مدة ممكنة.

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