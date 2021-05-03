طريقة عمل بسكويت العيد لربات البيوت

تجمهر عالي من المصريين خاصة والعرب بشكل عام علي محلات الحلويات في هذه الآونة من السنة، حيث يفصلنا عن عيد الفطر المبارك أيام قليلة، وتستعد ربات البيوت لعمل جميع حلويات العيد من كحك، وبسكوت، وغريبة، وبيتي فور وغيرها من حلويات متعددة، وإليكم في هذه المقالة طريقة من أسهل طرق عمل بسكويت العيد.

طريقة عمل بسكويت العيد (النشادر)

لعمل بسكويت النشادر أكثر من طريقة فمنه بالنشادر، أو بالكاكاو، بالبرتقال، مغطى شكولاتة، بجوز الهند، بسكويت الشاي، بسكويت الحلزوني وغيرها من الأنواع المتعددة، منها التقليدي ومنها المبتكر الذي يضاف إليه الجديد من عام للآخر حتي يرضي جميع الأذواق والأجيال، خاصة محبي حلويات العيد.

يعد بسكويت النشادر من أشهر حلويات العيد وأكثرها إنتشارا، وله طرق مختلفة في الإعداد منها:

طريقة عمل بسكويت العيد (النشادر)

مقادير بسكويت النشادر (بالكوب)

كوبان دقيق.

نصف كوب سكر بودرة.

نصف كوب من الزبدة.

ملعقة نشادر.

بيضتان.

ملعقة فانيليا صغيرة.

بيكينج بودر.

ملعقة كبيرة نشا.

كوب لبن.

ملعقتين من الكاكاو.

إضربي البيض والسكر بالمضرب الكهربائي. ثم ضيفي إليهم البيض والفانيليا والنشادر. ضيفي الدقيق والبيكينج بودر والنشا ثم قلبي جيدا. ضيفي اللبن واخلطي جيدا حتى تتكون عجينة متناسبة. يمكنك استبدال ملعقتين من الدقيق بملعقتين من الكاكاو حتى تحصلي على بسكويت شكولاتة بدلا من بسكويت الفانيليا، أو يمكنك تقسيم العجينة نصفين، نصف فانيليا ونصف كاكاو. سخني الفرن جيدا على درجة حرارة 170 مئوية لمدة ربع ساعة. جهزي صينية الخبز بوضع ورقة زبدة. شكلي العجين بماكينة البسكوت اليدوية أو الكهربائية، ثم رصي البسكوت عليها. ضعي صينية الخبز في الرف المتوسط من الفرن.

طريقة عمل بسكويت النشادر

ملحوظة: لا تزيدي من مقدار النشادر حتى لا يتغير شكل العجينة، ويمكنك تزيينه حسب رغبتك بالشيكولاتة أو بالمكسرات بأنواعها.